Vorschlag vor Militärparade in Russland:Waffenruhe: Wie Kiews Schachzug Putin in Bedrängnis bringt
von Christian Mölling und András Rácz
Russlands Militärparade fällt deutlich reduzierter als vorherige aus - aus Sorge vor Angriffen schlug Putin eine Waffenruhe vor. Doch Kiews Antwort bringt den Kreml in Bedrängnis.
Russland hat seine Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai, dem 81. Jahrestag zur siegreichen Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa, erheblich reduziert. Dies wird das erste Jahr sein, in dem nur Infanterieeinheiten an der Parade auf dem Roten Platz teilnehmen, jedoch keine militärische Ausrüstung aufgeboten wird.
Die beeindruckende Parade von Panzern, selbstfahrender Artillerie, Luftabwehr- und verschiedenen Raketensystemen, die normalerweise den Höhepunkt der Paraden zum Tag des Sieges bildet, wird in diesem Jahr ausfallen. Nicht nur die Parade in Moskau, sondern auch alle anderen Paraden in West- und Zentralrussland werden in ähnlicher Weise reduziert, sodass sie ohne schwere Militärfahrzeuge stattfinden.
Reduzierte Militärparade in Moskau: Kreml spricht von "Sicherheitsgründen"
Als Begründung führt der Kreml "Sicherheitsgründe" an, ohne diese näher zu spezifizieren. Die russischen Medien und die Öffentlichkeit sehen jedoch den Grund ganz klar in der ständigen Gefahr durch ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe.
In den letzten Wochen und Monaten hat sich gezeigt, dass die zunehmend überlastete russische Flugabwehr nicht in der Lage ist, die ukrainischen Drohnenangriffe abzuwehren. Deren Zahl nimmt zu und deren Reichweite und Genauigkeit haben sich verbessert.
Waffenruhe-Vorschläge: Diplomatische Schachzüge bringen Putin in Bredouille
Als mögliche Lösung für die Parade schlug Russland einen 1,5-tägigen Waffenstillstand für den 8. und 9. Mai vor. In einem etwas ungewöhnlichen Schritt antwortete Kiew jedoch mit dem Vorschlag eines unbefristeten Waffenstillstands, der bereits in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai beginnen sollte. Die Ukraine betonte, dass die Dauer dieses Waffenstillstands von der Einhaltung durch Russland abhänge.
Indem die Ukraine einen früheren, möglicherweise dauerhaften Waffenstillstand vorschlug, hat sie Russland ausmanövriert. Moskau greift die Ukraine aktuell weiter aus der Luft an und riskiert damit, dass die Ukraine auch am 9. Mai zuschlägt. Jeder erfolgreiche ukrainische Angriff am Tag des Sieges würde für Putin einen schweren Prestigeverlust bedeuten.
Ukraine-Angriff aus Prestigegründen unwahrscheinlich - aber Störung möglich
Es ist de facto unwahrscheinlich, dass die Ukraine versuchen würde, die Parade physisch anzugreifen, sei es in Moskau oder anderswo. Der Grund dafür ist, dass solche Angriffe wahrscheinlich eine sehr hohe Zahl von Zivilisten töten und verwunden würden, die sich zur Parade versammelt haben. Kiew kann sich den daraus resultierenden Prestigeverlust kaum leisten.
Die militärische Ausrüstung hingegen, während sie für die Parade aufgestellt wird (in der Regel in der Nacht oder am frühen Morgen davor), wäre ein attraktives und PR-technisch sicheres Ziel. Es würden Überflüge von Drohnen oder der Abwurf von Dummies wie Farbbeuteln reichen, um zu simulieren, wozu man fähig wäre.
Tatsächlich ist dies das Hauptrisiko, das dem Kreml Sorge bereitet. Und er versucht, dieses Risiko zu vermeiden, indem er einen Waffenstillstand von mindestens 1,5 Tagen am Freitag und Samstag vorschlägt.
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