Russland-Experte:Noch kein Machtverlust Putins, aber "Pfad ist vorgezeichnet"
Keine Panzer, keine Raketen: Putins Militärparade fiel im fünften Jahr des Ukraine-Kriegs kleiner aus. Ein Experte erklärt, was das für seine Macht im Kreml bedeutet.
Eigentlich ist Russlands Militärparade am "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland am 9. Mai ein wichtiger Propaganda-Tag. Eine Inszenierung von Wladimir Putin als mächtiger Präsident. Wegen der Befürchtung, die Ukraine könne den Roten Platz in Moskau angreifen, fiel sie kleiner aus als üblich - ohne Panzer, ohne Raketen.
Wie steht es um Putins Macht? Das ordnete Alexey Yusupov, Leiter des Russlandprogramms der Friedrich-Ebert-Stiftung, im Interview mit ZDFheute live ein. Das Interview können Sie sich oben in kompletter Länge anschauen - oder es hier in Ausschnitten lesen.
Wie groß ist der Imageschaden für Putin?
Die Lage an der Front sei ähnlich schlecht wie im vergangenen Jahr, sagte Russland-Experte Yusupov. Trotz Vorkehrungen der russischen Behörden bestünden "echte Risiken für das Geschehen". Deshalb sei schon klar gewesen, dass die Parade kleiner ausfallen werde und "sich nicht mehr als das martialische Symbol eignen wird". Die Parade von 2025 - die "große Jubiläumsparade", vergleichbar mit einer royalen Hochzeit im russischen Staatsfernsehen - halte er als Vergleich aber nicht für geeignet.
In einem Gespräch mit dem slowakischen Premierminister Robert Fico habe Putin die Parade als "ruhig, würdevoll und nicht zu militarisiert" bezeichnet. "Damit versucht der Kreml-Herrscher genau dieses Herunterfahren der Parade zu beschreiben", erklärte Yusupov. Doch: "Ein Desaster ist es nicht." So hatte es zum Beispiel Putins früherer Redenschreiber Abbas Galliamov ausgedrückt.
Warum fiel Putins Parade kleiner aus?
Das habe zwei Gründe. "Zum einen tatsächliche Befürchtungen, dass es einen ukrainischen Angriff geben kann", sagte Yusupov. Man habe in den vergangenen Wochen beobachten können, wie die Sicherheitsbehörden Moskaus ihre Flugabwehrsysteme stärkten und immer wieder das Internet großflächig ausschalteten - ukrainische Drohnen nutzten das Internet für die Navigation.
Der Kreml sei auf Nummer sicher gegangen. Angesichts vergangener ukrainischer Attacken oder Attentate seien Russlands Sorgen "echt und reell" gewesen - ebenso wie die Risiken.
Zum anderen wäre es laut Yusupov auf Unverständnis gestoßen, wenn man während der "doch recht prekären Lage an der Front" eine "Protzparade" gemacht hätte. "Es gibt viel Kritik im russischen Militär und auch unter ultrapatriotischen Kräften" an den "ganzen Fernsehshows" und diesem "militarisierten Bling-Bling".
Verliert Putin an Macht?
Von einem Machtverlust des Kreml-Chefs in Russland könne man noch nicht sprechen, sagte Yusupov. Trotzdem sei auf zwei Ebenen versagt worden. Zum einen nannte er das bereits beschriebene Versagen bei der Sicherheit der Parade.
Zum anderen habe Putin die breite Bevölkerung entgegen seiner anfänglichen Versprechen nicht vom Ukraine-Krieg fernhalten können. Zwar verzichte der Kreml auf eine große Mobilisierung, die Menschen sowie Unternehmen würden zum Beispiel durch Steuern indirekt am Krieg beteiligt.
Aber zum Beispiel das abgeschaltete Internet und die kurze Parade sind für den Experten Hinweise darauf, dass es im fünften Kriegsjahr nicht gelungen ist, "weiterhin so zu tun, als könnte man beides haben: einen Angriffskrieg und eine Normalität für die meisten Menschen im Land".
Wie geht es in Russland weiter?
"Er ist ein alternder Despot", sagte Yusupov über Putin. Bei der Bevölkerung und in den Eliten blieben viele Fragen offen: "Was ist das Ende dieses Krieges? Was ist die Zukunft Russlands Mitte des Jahrhunderts? Wie soll eine Koexistenz mit seinen Nachbarn aussehen?", zählte der Experte auf.
Mit einem Putin, der nicht von seinen Zielen abweiche, sähen viele Menschen unterschiedlicher politischer Ansicht keinen Ausweg. Aktuell gebe es noch keinen Machtverlust, aber der "Pfad ist vorgezeichnet", so Yusupov. Und Umfragen würden zeigen:
Die Stimmung drehe sich, je länger der Krieg dauert. Er werde offenbar "nicht an der Front gewonnen", sondern sei "ein Zermürbungskrieg". Beide Seiten würden darauf wetten, dass die andere Seite zuerst nachgibt. Sowohl beide Kriegsparteien als auch die Europäer und Amerikaner "wissen eigentlich, dass es kein militärisches Ende, keinen militärischen Weg aus dem Krieg geben wird".
Das Interview führte ZDFheute-live-Moderator Christian Hoch. Zusammengefasst hat es Robert Meyer.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: