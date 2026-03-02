Druschba-Pipeline beschädigt: Wir die Ölexporte für Streit sorgen

Die Ölpipeline Druschba wurde im Januar von Russland und im Februar von der Ukraine angegriffen. Die schweren Schäden blockieren den Export nach Ungarn und in die Slowakei.

Ungarn droht damit, das 90 Milliarden Euro schwere Darlehen der EU für die Ukraine zu blockieren. Hintergrund ist ein Streit um Öllieferungen über die seit Januar unterbrochene Druschba-Pipeline. 21.02.2026 | 0:23 min

Am 27. Januar 2026 traf eine russische Drohne einen großen, 75.000 Kubikmeter fassenden Kraftstofftank in der Nähe der westukrainischen Stadt Brody. Der Öltank befand sich an einer wichtigen Pumpstation der Druschba-Ölpipeline, über die Russland weiterhin Rohöl in die Slowakei und nach Ungarn exportiert. Beide Länder erhielten Ausnahmen von den EU-Sanktionen für den Import von russischem Pipeline-Öl, die bereits 2022 verabschiedet wurden.

Durch den Drohnenangriff wurde der Kraftstofftank aufgerissen und geriet in Brand - ein Feuer, das acht bis zehn Tage lang nicht gelöscht werden konnte. In den ukrainischen sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos, die den dichten Rauch zeigten, der mehrere Tage lang aus der Anlage aufstieg. Der Rauch war auch am 31. Januar im Westen der Ukraine noch zu sehen.

Ein wahrer Frieden lasse sich nur erreichen, wenn westliche Sicherheitsgarantien vorliegen, so der ukrainische Präsident Selenskyj im Gespräch mit ZDF-Korrespondentin Eigendorf. 27.02.2026 | 4:28 min

Pumpstation womöglich betroffen

Satellitenbildern zufolge befindet sich in dieser Anlage die Pumpstation, die den Ölfluss in der Pipeline sicherstellt, relativ nahe an dem Öltank, der getroffen wurde und in Brand geriet. Eine genaue Schadensbewertung ist anhand öffentlich zugänglicher Quellen zwar nicht möglich, doch aufgrund der Nähe der beiden Infrastrukturelemente ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Pumpstation durch das Feuer und das brennende Öl schwer beschädigt wurde.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Ukraine derzeit vorrangig die schwer beschädigten öffentlichen Heizungssysteme und die Wasserversorgungsinfrastruktur reparieren muss. Die meisten technischen und personellen Ressourcen, die für die Reparatur von Pumpen und Rohrleitungen zur Verfügung stehen, werden Tag und Nacht in den größeren Städten eingesetzt, um die öffentliche Infrastruktur nach den wiederholten russischen Raketen- und Drohnenangriffen wiederherzustellen. Unter diesen Umständen hat Druschba eine geringere Priorität.

Die Autoren der Militäranalyse

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

In der Ukraine fallen die Temperaturen teilweise auf bis zu minus 30 Grad. Viele Menschen sind bereits ohne Strom und Heizung, weil russische Angriffe die Infrastruktur zerstören. 29.01.2026 | 1:37 min

Ungarn und Slowakei instrumentalisieren Lieferstopp

Zwar gibt es keine öffentlich zugängliche Möglichkeit, die Schäden an der Pipeline zu beurteilen, doch die Tatsache, dass kein Öl fließt, wurde bereits sowohl von Ungarn als auch von der Slowakei instrumentalisiert.

Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL ist auch Eigentümerin der slowakischen Ölraffinerie Slovnaft, sodass Budapest und Bratislawa neben der politisch-ideologischen Nähe von Robert Fico und Viktor Orbán auch im Ölsektor Verbündete sind.

Ungarn hat die Abstimmung zu neuen Sanktionen gegen Russland und einem Hilfspaket für die Ukraine mit einem Veto blockiert. Isabelle Schaefers berichtet. 23.02.2026 | 1:04 min

Anti-Ukraine Wahlkampf in Ungarn

Darüber hinaus finden in Ungarn am 12. April 2026 Parlamentswahlen statt. Da Orbán zum ersten Mal seit 16 Jahren mit einem ernsthaften Herausforderer konfrontiert ist, Péter Magyar und seiner Partei TISZA, führt Orbán eine stark anti-ukrainische Kampagne.

Im Allgemeinen konzentriert sich Orbáns Wahlkampf auf außenpolitische Themen, da Orbán in der Politik wenig Erfolge vorweisen kann: Die Wirtschaft stagniert, das Gesundheitssystem steckt in der Krise, Budapest hat den Zugang zu den meisten EU-Geldern verloren und die Korruption hat ein extremes Ausmaß erreicht. Daher versucht Orbán, die Ukraine als Sündenbock für alle Schwierigkeiten zu benutzen, um die Schuld von sich selbst abzulenken.

Der russische Angriff auf die Druschba-Ölpipeline am 27. Januar wird in Ungarn von Orbáns Wahlkampf als "ukrainische Energieblockade" gegen Budapest dargestellt. Die ungarische Regierung wirft der Ukraine vor, den Ölfluss durch die Pipeline aus politischen Gründen nicht wieder aufgenommen zu haben, obwohl es keine stichhaltigen Beweise für eine solche Motivation in Kiew gibt.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will sich bei der anstehenden Parlamentswahl eine fünfte Amtszeit sichern. Nun stärkte ihm US-Außenminister Rubio in Budapest den Rücken. 16.02.2026 | 2:26 min

Ukraine trifft Pipeline in Russland

Unterdessen trafen am 23. Februar mehrere ukrainische Drohnen eine wichtige Pump- und Mischstation derselben Druschba-Pipeline tief im Inneren Russlands, in der Region Tatarstan. Die angegriffene Anlage in Kaleykino ist der Ort, an dem Russland das sogenannte Ural-Öl aus den verschiedenen Rohölen mischt, die in diversen Teilen des Landes gefördert werden.

Die Anlage wurde schwer beschädigt, sodass Russland selbst bis zu ihrer Reparatur kein Ural-Öl über die Druschba-Pipeline exportieren kann. Da der Ölfluss durch die Druschba-Pipeline aufgrund der Kriegsschäden vorerst nicht wieder aufgenommen werden kann, wird die politische Instrumentalisierung der Lieferunterbrechung nur noch zunehmen, zumal der Wahlkampf in Ungarn in die letzte Phase geht.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog