Druschba-Pipeline beschädigt: Wir die Ölexporte für Streit sorgen

Öl-Exporte nach Angriffen unterbrochen:Wie der Ausfall der Druschba-Pipeline instrumentalisiert wird
von Christian Mölling, András Rácz
Die Ölpipeline Druschba wurde im Januar von Russland und im Februar von der Ukraine angegriffen. Die schweren Schäden blockieren den Export nach Ungarn und in die Slowakei.
Am 27. Januar 2026 traf eine russische Drohne einen großen, 75.000 Kubikmeter fassenden Kraftstofftank in der Nähe der westukrainischen Stadt Brody. Der Öltank befand sich an einer wichtigen Pumpstation der Druschba-Ölpipeline, über die Russland weiterhin Rohöl in die Slowakei und nach Ungarn exportiert. Beide Länder erhielten Ausnahmen von den EU-Sanktionen für den Import von russischem Pipeline-Öl, die bereits 2022 verabschiedet wurden.
Durch den Drohnenangriff wurde der Kraftstofftank aufgerissen und geriet in Brand - ein Feuer, das acht bis zehn Tage lang nicht gelöscht werden konnte. In den ukrainischen sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos, die den dichten Rauch zeigten, der mehrere Tage lang aus der Anlage aufstieg. Der Rauch war auch am 31. Januar im Westen der Ukraine noch zu sehen.
Pumpstation womöglich betroffen
Satellitenbildern zufolge befindet sich in dieser Anlage die Pumpstation, die den Ölfluss in der Pipeline sicherstellt, relativ nahe an dem Öltank, der getroffen wurde und in Brand geriet. Eine genaue Schadensbewertung ist anhand öffentlich zugänglicher Quellen zwar nicht möglich, doch aufgrund der Nähe der beiden Infrastrukturelemente ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Pumpstation durch das Feuer und das brennende Öl schwer beschädigt wurde.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Ukraine derzeit vorrangig die schwer beschädigten öffentlichen Heizungssysteme und die Wasserversorgungsinfrastruktur reparieren muss. Die meisten technischen und personellen Ressourcen, die für die Reparatur von Pumpen und Rohrleitungen zur Verfügung stehen, werden Tag und Nacht in den größeren Städten eingesetzt, um die öffentliche Infrastruktur nach den wiederholten russischen Raketen- und Drohnenangriffen wiederherzustellen. Unter diesen Umständen hat Druschba eine geringere Priorität.
Die Autoren der Militäranalyse
Ungarn und Slowakei instrumentalisieren Lieferstopp
Zwar gibt es keine öffentlich zugängliche Möglichkeit, die Schäden an der Pipeline zu beurteilen, doch die Tatsache, dass kein Öl fließt, wurde bereits sowohl von Ungarn als auch von der Slowakei instrumentalisiert.
Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL ist auch Eigentümerin der slowakischen Ölraffinerie Slovnaft, sodass Budapest und Bratislawa neben der politisch-ideologischen Nähe von Robert Fico und Viktor Orbán auch im Ölsektor Verbündete sind.
Anti-Ukraine Wahlkampf in Ungarn
Darüber hinaus finden in Ungarn am 12. April 2026 Parlamentswahlen statt. Da Orbán zum ersten Mal seit 16 Jahren mit einem ernsthaften Herausforderer konfrontiert ist, Péter Magyar und seiner Partei TISZA, führt Orbán eine stark anti-ukrainische Kampagne.
Im Allgemeinen konzentriert sich Orbáns Wahlkampf auf außenpolitische Themen, da Orbán in der Politik wenig Erfolge vorweisen kann: Die Wirtschaft stagniert, das Gesundheitssystem steckt in der Krise, Budapest hat den Zugang zu den meisten EU-Geldern verloren und die Korruption hat ein extremes Ausmaß erreicht. Daher versucht Orbán, die Ukraine als Sündenbock für alle Schwierigkeiten zu benutzen, um die Schuld von sich selbst abzulenken.
Der russische Angriff auf die Druschba-Ölpipeline am 27. Januar wird in Ungarn von Orbáns Wahlkampf als "ukrainische Energieblockade" gegen Budapest dargestellt. Die ungarische Regierung wirft der Ukraine vor, den Ölfluss durch die Pipeline aus politischen Gründen nicht wieder aufgenommen zu haben, obwohl es keine stichhaltigen Beweise für eine solche Motivation in Kiew gibt.
Ukraine trifft Pipeline in Russland
Unterdessen trafen am 23. Februar mehrere ukrainische Drohnen eine wichtige Pump- und Mischstation derselben Druschba-Pipeline tief im Inneren Russlands, in der Region Tatarstan. Die angegriffene Anlage in Kaleykino ist der Ort, an dem Russland das sogenannte Ural-Öl aus den verschiedenen Rohölen mischt, die in diversen Teilen des Landes gefördert werden.
Die Anlage wurde schwer beschädigt, sodass Russland selbst bis zu ihrer Reparatur kein Ural-Öl über die Druschba-Pipeline exportieren kann. Da der Ölfluss durch die Druschba-Pipeline aufgrund der Kriegsschäden vorerst nicht wieder aufgenommen werden kann, wird die politische Instrumentalisierung der Lieferunterbrechung nur noch zunehmen, zumal der Wahlkampf in Ungarn in die letzte Phase geht.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: