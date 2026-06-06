Ukraine-Krieg: "Putin denkt, er kann immer noch gewinnen"

Angriffe auf St. Petersburg, zerstörte Infrastruktur: Die Ukraine dringt in Russlands Landesinnere ein. Experte Nico Lange erklärt, wie die Vorstöße Putin beeinflussen könnten.

Die Russen kämen bei ihren Angriffen nicht voran und ihre Frühlingsoffensive habe nichts erreicht, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. Selenskyjs Selbstbewusstsein sei berechtigt. 05.06.2026 | 5:22 min

Es war ein Schlag ins Herz der russischen Elite: Am Mittwoch erreichten ukrainische Drohnen verschiedene Ziele in St. Petersburg. Kurz darauf forderte Wolodymyr Selenskyj den russischen Staatschef in einem Brief zu direkten Friedensgesprächen auf - und erntete prompt eine Absage.

"Putin denkt, er kann immer noch gewinnen", glaubt Politikwissenschaftler Nico Lange. Der russische Präsident winke Selenskyjs Einladung ohne eine wirkliche Begründung ab. Doch wie viel Druck setzt die Ukraine dem Kreml wirklich zu?

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Experte: Putins Rede erinnert an das Ende von Diktaturen

In seinem öffentlichen Brief behauptet Selenskyj, dass sich die Konsequenzen des Krieges mittlerweile auch in Russland abzeichnen würden. "Wenn Russland müde wird, kommt der Wandel", beendet Selenskyj das Schreiben. "Ich weiß jetzt nicht, ob es hilft, wenn Selenskyj Putin die russische Realität erklärt", meint Experte Lange. Doch der Brief sei selbstbewusst - und das sei berechtigt.

Nico Lange ... … ist Militär- und Sicherheitsexperte. Seit 2022 arbeitet er bei der Münchner Sicherheitskonferenz und beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen Fragen. Von 2019 bis 2022 war er Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium für Verteidigung. Zuvor war er unter anderem stellv. CDU-Bundesgeschäftsführer, leitete bei der Konrad-Adenauer-Stiftung die Auslandsbüros in Kiew sowie Washington und forschte auch in St. Petersburg. Lange diente von 1993 bis 2000 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr.

Putins jüngster Auftritt auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg erinnere derweil an das Ende kommunistischer Diktaturen, so Lange.

Da wird über eine Wirtschaftsrealität und eine soziale Realität gesprochen, die es gar nicht gibt. „ Nico Lange, Politikwissenschaftler

Der russische Präsident könne derzeit den Krieg nicht drehen - und ruiniere die eigene Wirtschaft.

Die Äußerungen des russischen Präsidenten beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg werden in der Ukraine aufmerksam verfolgt. ZDF-Korrespondent Dara Hassanzadeh berichtet. 05.06.2026 | 1:09 min

Ukraine bereitet russischer Logistik Probleme

Und an der Front? Da erleide Russland derzeit hohe Verluste, beobachtet der Experte. Russland komme nicht voran: Jeder russische Soldat werde von Dutzenden Kamikaze-Drohnen empfangen, "die sich auf ihn stürzen."

Die Ukraine habe eine "doppelte Drohnenüberlegenheit": Zum einen stünden der Ukraine schlicht mehr Drohnen zur Verfügung, zum anderen hätten einige der ukrainischen Modelle eine hohe Reichweite. Das ermögliche zunehmend auch Schläge auf die russische Logistik.

Der Ukraine gehe es weniger um eine Rückeroberung von Gebieten als um hohe Verluste auf der Gegenseite - "und das gelingt auch", meint Lange. Putin propagiere noch immer einen unaufhaltsamen russischen Vormarsch. Die Wahrheit sei eine andere: Russlands Frühlingsoffensive habe nichts erreicht - seit Jahren kämen Putins Truppen nicht mehr voran.

Die Ukraine setzt Moskaus Kriegsnachschub für die Front massiv unter Druck und trifft Ziele tief im russischen Inland. Wie stark ist der Druck auf Putin? Militäranalyst Remmel bei ZDFheute live. 04.06.2026 | 39:14 min

Ukraine-Krieg: Wird noch in diesem Jahr verhandelt?

Doch man dürfe keine Illusionen haben - Putin habe trotz alledem Selenskyjs Einladung zu Verhandlungen ausgeschlagen. Solange es keine direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gebe, müsse die Ukraine dabei unterstützt werden, "diese Bereitschaft zu erhöhen."

Der Experte hält es für denkbar, dass Putin sich noch in diesem Jahr zu Verhandlungen bereit erklären könnte. Immerhin hätten die ukrainischen Angriffe auf St. Petersburg eine symbolische Wirkung entfaltet. "Die Schläge der Ukraine nach Russland hinein, die verändern die Stimmung", glaubt Lange.

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