Jagd auf Moskaus Logistik: Ukraine trägt den Krieg nach Russland

Die russische Logistik wird zum Ziel der Ukraine - doch wie erfolgreich ist der Taktikwandel? Militäranalyst Hendrik Remmel erklärt, welche Wirkung die Angriffe wirklich haben.

Um Russlands Truppen zu schwächen, greift die Ukraine Versorgungsrouten an und führt zugleich "Deepstrikes” aus, die auch Moskaus Wirtschaft schwächen sollen, sagt Militäranalyst Hendrik Remmel. 04.06.2026 | 25:31 min

Kommt der Krieg nach Russland? Die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren sich immer mehr auf die russischen Versorgungswege im Landesinneren. Inzwischen müssten russische Transporter sogar auf Feldwege ausweichen, beobachtet Militäranalyst Hendrik Remmel. "Das funktioniert teilweise, aber das verlangsamt natürlich den Nachschub an die Front."

Bei ZDFheute live erklärt der Experte, wieso die Ukraine inzwischen auch russische Metropolen angreift - und wie erfolgsversprechend die Schläge auf die feindlichen Transportwege wirklich sind.

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Experte: Russische Logistik ist in einer Krise

Die Angriffe auf die Logistik seien Teil einer lang geplanten Operation, erklärt Remmel. Ohne Nachschub sei immerhin kein Krieg zu gewinnen - und gerade im Süden des Landes zerstöre die Ukraine immer mehr Versorgungslinien Russlands. Mit Schlägen auf die Schieneninfrastruktur und Straßen setze die Ukraine zunehmend den Gegner unter Druck.

In beiden logistischen Komponenten steckt die russische Logistik in einer Krise. „ Hendrik Remmel, Militäranalyst

Zuvor sei es der Ukraine gelungen, eine "fast undurchdringbare Kette" zu durchbrechen: Durch Angriffe auf russische Radare, Abschussrampen und mobile Einheiten hätte die Armee die russische Flugabwehr überwunden.

Hendrik Remmel … ist Hauptmann und Militäranalyst beim German Institute for Defence and Strategic Studies in Hamburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit der Konfliktanalyse des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Remmel verfügt über mehrjährige Erfahrung als Kampftruppenoffizier der Bundeswehr. Sein Spezialgebiet ist das Thema Häuserkampf.

Nun setze die Ukraine auf amerikanische Hornet-Drohnen, die autonom die russischen Transport-LKW und Eisenbahnen angreifen können - ohne dass sie per Satellitenkommunikation dafür gesteuert werden müssen. "Das nimmt dem Verteidiger eine Möglichkeit, diese Drohne abzufangen, bevor sie Wirkung im Ziel entfaltet", so Remmel weiter.

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Ukraine-Krieg: "Das Erschöpfungskalkül gilt unverändert"

Zwar unterbreche die Ukraine mit solchen Angriffen die russische Logistik, erklärt der Experte. Doch Russland verteidige mit seinen eigenen Drohnen noch immer weiter die Kontaktlinie. Den ukrainischen Streitkräften gelängen noch immer keine "signifikanten Raumgewinne".

Das Erschöpfungskalkül gilt unverändert – nur mit dem Unterschied, dass es sich jetzt in den letzten Wochen zugunsten der Ukraine verschoben hat. „ Hendrik Remmel, Militäranalyst

Der Konflikt sei weiterhin ein Abnutzungskrieg. Doch die Ukraine versuche, auch auf anderen Wegen den Status Quo zu überwinden.

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Ukraine setzt auf Präzisionsschläge in Metropolen

Zuletzt zielten die Ukrainer nicht nur auf Autobahnen und Eisenbahnlinien, sondern direkt ins Herz der russischen Föderation. Kurz vor Beginn des Wirtschaftsforums in St. Petersburg gelang der Ukraine ein Drohnenschlag auf die russische Metropole mit mehreren Verletzten. Damit trage die Ukraine den Krieg nach Russland, meint Remmel.

Dort, wo die Reichen und Mächtigen in Russland wohnen, werden jetzt vermehrt Bilder des Krieges für jeden Menschen sichtbar. „ Hendrik Remmel, Militäranalyst

Der Experte spricht von einer "kognitiven Effekterzielung": Luftalarme, gesperrte Flughäfen und Explosionen würden die Bürger hautnah miterleben. Mit den Angriffen versuche die Ukraine, die russische Bevölkerung "stückweise zu zermürben", so Remmel - "genauso wie es die Russen seit Jahren mit der ukrainischen Zivilbevölkerung tun."

Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden kurz vor dem Start des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg Energie- und Militäranlagen getroffen. 03.06.2026 | 2:15 min

Ukraine-Krieg: Verhandlungen noch Ende des Jahres?

Beide Seiten würden den Krieg gerade verlieren, meint der Analyst. "Die Frage ist, wer verliert ihn schneller?" Habe die Ukraine bis vor Kurzem das Nachsehen gehabt, sei nun Russland durch einen Mix an politischen, militärischen und wirtschaftlichen Schäden zunehmend unter Druck.

Zwar sei denkbar, dass Russland vielleicht Ende dieses Jahres an den Verhandlungstisch treten könnte. Dabei sei allerdings mehr mit dem Einfrieren des Konflikts zu rechnen als mit einem wirklichen Frieden. Vergangene Abkommen hätten gezeigt, dass Moskau nicht zu trauen sei - deswegen müsse Europa weiter auf Abschreckung setzen. "Russland hat diesen Krieg angefangen", so Remmel. "Und deswegen müssen jetzt Europa und die Ukraine leider die Sprache Russlands sprechen."

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

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