Wahlkreise werden neu zugeschnitten:Bürger in Virginia bereiten Trump schmerzliche Niederlage
Bei einer Abstimmung über die Zuschnitte der Wahlkreise haben die Demokraten in den USA im Bundesstaat Virginia ihre Chancen auf einen Wahlerfolg bei den Zwischenwahlen erhöht.
Im US-Bundesstaat Virginia haben die Bürger in einem Referendum für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt und so für eine schmerzliche Niederlage für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump gesorgt.
Die Wählerinnen und Wähler stimmten dafür, dass die Behörden die Wahlkreiskarte vor der nächsten landesweiten Neufestlegung der Wahlkreise im Jahr 2030 neu zeichnen dürfen. Das könnte den Demokraten des Ostküstenstaates vier zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus in Washington einbringen.
Aktuell knappe Republikaner-Mehrheit
Bundesweit muss die Opposition den Republikanern von Präsident Donald Trump drei Sitze abnehmen, um die Kontrolle über die Kongresskammer mit ihren 435 Abgeordneten zu übernehmen. Dies würde es den Demokraten ermöglichen, Trumps Gesetzesvorhaben zu blockieren und Untersuchungen gegen seine Regierung einzuleiten.
Trump hatte die Bürger nach dem Öffnen der Wahllokale in seinem Onlinedienst Truth Social in Großbuchstaben dazu aufgerufen, mit "Nein" zu stimmen, um das Land zu "retten".
Freude bei Gouverneurin und Ex-Präsident
Virginias Gouverneurin von den Demokraten, Abigail Spanberger, begrüßte das Ergebnis des Referendums.
Auch der frühere US-Präsident Barack Obama begrüßte den Ausgang der Wahl. "Herzlichen Glückwunsch, Virginia!", erklärte er im Onlinedienst X. Die Republikaner versuchten, die Zwischenwahlen in den USA zu ihren Gunsten zu verzerren, es sei ihnen jedoch noch nicht gelungen.
Trump hatte frühzeitig zur Neueinteilung gedrängt
Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder für Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Dabei werden Wahlkreisgrenzen gezielt so gezogen, dass sie der jeweils regierenden Partei einen strukturellen Vorteil verschaffen - etwa indem Wählergruppen der politischen Konkurrenz auf wenige Bezirke konzentriert oder auf viele aufgeteilt werden. Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt üblicherweise alle zehn Jahre nach einer Volkszählung; turnusgemäß wäre dies 2030.
Allerdings drängte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern geführte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dünne republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus zu schützen. Dies löste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus.
Florida überdenkt ebenfalls Wahlkreisreform
Virginia war vor den Zwischenwahlen eine der letzten großen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschnitte der Wahlkreise Boden gutzumachen. Das oberste Gericht des Bundesstaates ließ das Referendum zwar zu, könnte es wegen einer Klage der Republikaner jedoch nachträglich noch für ungültig erklären.
In Florida will der republikanische Gouverneur Ron DeSantis in der kommenden Woche ebenfalls über neue Wahlkreise beraten lassen.
Wahlen in den USA
Wachsende Kritik am US-Präsidenten:US-Wahlkampf: Wird der hohe Spritpreis für Trump gefährlich?mit Video1:40
Vor den Midterms im November:Per Dekret: US-Präsident Trump will Briefwahl erschweren
- Analyse
Trumps Republikaner im US-Kongress:"SAVE America Act": Neuer Angriff auf das US-Wahlsystem?Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video2:15
Ein Jahr nach den US-Wahlen 2024:Regierung vs. Justiz: Uneingeschränkte Macht für Trump?Beatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video4:37