  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Bürger in Virginia bereiten Trump schmerzliche Niederlage

Wahlkreise werden neu zugeschnitten:Bürger in Virginia bereiten Trump schmerzliche Niederlage

|

Bei einer Abstimmung über die Zuschnitte der Wahlkreise haben die Demokraten in den USA im Bundesstaat Virginia ihre Chancen auf einen Wahlerfolg bei den Zwischenwahlen erhöht.

Eine Person gibt im Fairfax Government Center in Fairfax, ihre Stimme beim Referendum zur Neugliederung der Wahlbezirke in Virginia ab.

Die Bürger im US-Bundesstaat Virginia haben für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt. Die Chance auf eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen steigen damit.

22.04.2026 | 0:28 min

Im US-Bundesstaat Virginia haben die Bürger in einem Referendum für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt und so für eine schmerzliche Niederlage für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump gesorgt.

Die Wählerinnen und Wähler stimmten dafür, dass die Behörden die Wahlkreiskarte vor der nächsten landesweiten Neufestlegung der Wahlkreise im Jahr 2030 neu zeichnen dürfen. Das könnte den Demokraten des Ostküstenstaates vier zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus in Washington einbringen.

Aktuell knappe Republikaner-Mehrheit

Bundesweit muss die Opposition den Republikanern von Präsident Donald Trump drei Sitze abnehmen, um die Kontrolle über die Kongresskammer mit ihren 435 Abgeordneten zu übernehmen. Dies würde es den Demokraten ermöglichen, Trumps Gesetzesvorhaben zu blockieren und Untersuchungen gegen seine Regierung einzuleiten.

Es sind Protestierende mit Schildern zu sehen. Sie sind im texanischen Repräsentantenhaus.

In Texas stoppte Ende im November ein Bundesgericht eine beschlossene Wahlkreisreform gestoppt. Sie benachteilige bestimmte Bevölkerungsgruppen, so die Richter.

19.11.2025 | 0:28 min

Trump hatte die Bürger nach dem Öffnen der Wahllokale in seinem Onlinedienst Truth Social in Großbuchstaben dazu aufgerufen, mit "Nein" zu stimmen, um das Land zu "retten".

Freude bei Gouverneurin und Ex-Präsident

Virginias Gouverneurin von den Demokraten, Abigail Spanberger, begrüßte das Ergebnis des Referendums.

Die Wähler in Virginia haben gesprochen und heute Abend eine befristete Maßnahme gebilligt, um einem Präsidenten entgegenzutreten, der behauptet, er habe ein Recht auf mehr republikanische Sitze im Kongress.

Abigail Spanberger (Demokraten), Gouverneurin von Virginia

Auch der frühere US-Präsident Barack Obama begrüßte den Ausgang der Wahl. "Herzlichen Glückwunsch, Virginia!", erklärte er im Onlinedienst X. Die Republikaner versuchten, die Zwischenwahlen in den USA zu ihren Gunsten zu verzerren, es sei ihnen jedoch noch nicht gelungen.

Danke, dass ihr uns zeigt, wie es aussieht, wenn man für unsere Demokratie einsteht und zurückschlägt.

Barack Obama (Demokraten), Ex-US-Präsident

17.03.2026, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump nimmt am St. Patrick's Day in Washington an einem Mittagessen der "Friends of Ireland" für den irischen Premierminister Martin im US-Kapitol teil.

2024 gewinnt Donald Trump in West Virginia deutlich. Nachdem er den Iran-Krieg begonnen hat, steigen auch hier die Preise. Verliert Trump so Rückhalt bei seiner Kern-Wählerschaft?

17.03.2026 | 2:32 min

Trump hatte frühzeitig zur Neueinteilung gedrängt

Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder für Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Dabei werden Wahlkreisgrenzen gezielt so gezogen, dass sie der jeweils regierenden Partei einen strukturellen Vorteil verschaffen - etwa indem Wählergruppen der politischen Konkurrenz auf wenige Bezirke konzentriert oder auf viele aufgeteilt werden. Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt üblicherweise alle zehn Jahre nach einer Volkszählung; turnusgemäß wäre dies 2030.

Allerdings drängte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern geführte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dünne republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus zu schützen. Dies löste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus.

Der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, trifft zusammen mit Mitgliedern seines Übergangsteams für das Bürgermeisteramt zu einer Pressekonferenz ein.

Neben dem Demokraten Zohran Mamdani, der die Wahl zum Bürgermeister in New York für sich entschied, gewann die Partei im November auch die Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia.

05.11.2025 | 2:04 min

Florida überdenkt ebenfalls Wahlkreisreform

Virginia war vor den Zwischenwahlen eine der letzten großen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschnitte der Wahlkreise Boden gutzumachen. Das oberste Gericht des Bundesstaates ließ das Referendum zwar zu, könnte es wegen einer Klage der Republikaner jedoch nachträglich noch für ungültig erklären.

In Florida will der republikanische Gouverneur Ron DeSantis in der kommenden Woche ebenfalls über neue Wahlkreise beraten lassen.

Quelle: AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete die ZDFheuteXpress in dem Beitrag "Virginia: Bürger stimmen für Wahlkreisreform" am 22.4.2026 um 11:20 Uhr.
Themen
USADonald TrumpBarack ObamaWahlen in den USA

Wahlen in den USA

  1. Washington: Donald Trump bei seiner Rede an die Nation am ersten April im weißen Haus.

    Wachsende Kritik am US-Präsidenten:US-Wahlkampf: Wird der hohe Spritpreis für Trump gefährlich?

    mit Video1:40
  2. US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus mit einem Dekret zur Erschwerung der Briefwahl

    Vor den Midterms im November:Per Dekret: US-Präsident Trump will Briefwahl erschweren

  3. Eine Frau gibt ihre Stimme bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die US-Präsidentschaftswahlen in einem Wahllokal der Ottawa Hills High School in Grand Rapids, Michigan, ab.
    Analyse

    Trumps Republikaner im US-Kongress:"SAVE America Act": Neuer Angriff auf das US-Wahlsystem?

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video2:15
  4. US-Präsident Trump

    Ein Jahr nach den US-Wahlen 2024:Regierung vs. Justiz: Uneingeschränkte Macht für Trump?

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video4:37