Drei mächtige Männer, ein großer Tisch und womöglich historische Bilder: Wie Trump, Putin und Xi die Welt unter sich aufteilen wollen und warum sich Elon Musk ärgert.

Quelle: AP

Guten Morgen,

zum Bild vom Dreiergipfel fällt mir der passende Name für die Geschichtsbücher ein: Pakt der Potentaten.

Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin geben sich selbst gegenseitige Absolution für ihre Taten - darunter Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen - und wollen verhindern, dass sie für ihre Verstöße gegen die regelbasierte und werteorientierte Weltordnung zur Rechenschaft gezogen werden können.

Neue Weltunordnung in drei Schritten: Ein Umbau der Vereinten Nationen nach ihrem Gusto, ein Freibrief für die grenzenlose Ölförderung und eine Immunität vor dem Internationalen Strafgerichtshof für sie.

ZDFheute USA-Update : Dein Newsletter zum Trump-Effekt Verstehen, was in den USA passiert: Alles Wichtige zu den Midterms, Trumps Politik und den Folgen für Europa und die Welt – eingeordnet von unseren Korrespondenten. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Der vierte Punkt ihres Pakts: Niemals soll es einen Atomkrieg geben. Klingt toll, aber das sagen ausgerechnet die drei, die gleichzeitig eifrig weiter aufrüsten, und die zwei - Trump und Putin - die gern mal mit Vernichtung drohen.

Echte Anführer würden versuchen, die Welt besser zu machen. Aber sie sind eben doch nur Potentaten.

Ich bin Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington. Gemeinsam mit dem Team des auslandsjournals bringen wir Sie im dieswöchigen Newsletter auf den aktuellen Stand der Dinge rund um Donald Trump und die USA.

ZDF-Korrespondent Ulf Röller spricht bei Markus Lanz vom Wandel der Weltordnung. 20.11.2026 | 1:05 min

Bild der Woche

Dreier-Gipfel: US-Präsident Donald Trump (von rechts) mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Shenzhen in China. Quelle: AP

Da saßen sie also, an einem durchaus überdimensionierten Tisch. Ein Möbelstück, das unweigerlich Erinnerungen an einen anderen, nicht weniger ausladenden Tisch weckt: jenen in Moskau, an dem einst Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz Wladimir Putin gegenübersaß.

Offenbar hat nicht nur Putin eine gewisse Vorliebe für großflächige Tische - auch in Shenzhen scheint man nicht kleckern zu wollen. Drei Männer, viel Tisch, wenig Platz für andere.

Nur wenig später kamen in Berlin fast 40 Staats- und Regierungschefs zu einer Art Gegenveranstaltung zusammen:

Die "Koalition der Willigen" berät in Berlin über ihre Unterstützung für die Ukraine. Das Treffen kann als Gegenentwurf zum Xi-Putin-Trump-Gipfel in China gewertet werden. 19.11.2026 | 2:31 min

USA-News der Woche

Donald Trump und die Deutsche Bank

Einige Wochen nach Donald Trumps erster Vereidigung als US-Präsident, im März 2017, unterläuft einem Mitarbeiter der Deutschen Bank ein schwerwiegender Fehler, wie Enthüllungen aus dem Datenleak "Inside Deutsche Bank" zeigen.

Das ZDF-Magazin "frontal" und andere Medien hatten berichtet, dass das Geldhaus versehentlich Finanz- und Steuerunterlagen dreier Trump-Konten an einen externen Buchhalter versendet hatte. Informiert wurde Trump über diese Daten-Panne offenbar nicht.

Was den US-Präsidenten prompt zur Kritik an Deutschlands größter Bank ausholen ließ. Am Rande der Asien-Reise sagte er: "Sie hätten das nicht machen sollen. Es ist illegal, das zu tun." Mit Blick auf seine Finanzunterlagen ergänzte er: "Ich zahle jede Menge Steuern."

Die ganze Geschichte rund um das gigantische Datenleak, fragwürdige Geschäfte mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden wie Jeffrey Epstein sehen Sie in der ZDF-Dokumentation "Inside Deutsche Bank":

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Zahl der Woche: 56

Nun ist auch das letzte Senatsrennen der Midterms entschieden. Die US-Republikaner müssen eine weitere Niederlage einstecken: Im umkämpften Bundesstaat Alaska geht der Senatssitz laut Hochrechnungen an die Demokratin Mary Peltola. Sie setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan durch.

Die Demokraten werden im Senat ab Januar eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze haben, während die Republikaner dort dann nur noch auf 44 Sitze kommen.

US-Wahl 2026: Midterms Senat ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zitat der Woche

Tech-Milliardär Elon Musk scheint zu bereuen, dass er fast eine halbe Milliarde Dollar versenkt hat, um die Republikaner bei den Midterms zu unterstützen. In einem Interview bei einer Konferenz der "New York Times" sagte er:

Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben. „ Elon Musk, Tech-Milliardär

Rund 500 Millionen Dollar hat Musk in den Wahlkampf der Republikaner gesteckt.

Unser Podcast diese Woche

Trump, Putin und Xi an einem Tisch in China. Drei der mächtigsten Männer der Welt beschwören Frieden. Doch wie viel Substanz steckt wirklich hinter dem historischen Gipfeltreffen? 20.11.2026 | 48:06 min

Wenn Ihnen gefällt, was Sie an dieser Stelle Woche für Woche lesen, dann stecken Sie doch ruhig auch andere damit an und leiten diesen Newsletter weiter - an Freunde, Familie und alle, die die USA genauso spannend finden wie wir.

Viele Grüße

Elmar Theveßen und die auslandsjournal-Redaktion