Erst Microsoft, dann die FAA, später Chase, Apple und die NSA: Seit Donnerstag häufen sich IT-Ausfälle in den USA und werfen Fragen auf. Was bisher bekannt ist und was nicht.

IT-Chaos in den USA - was wir wissen und was nicht

Nach tausenden abgesagten Flügen dürfen in den USA am Samstag Flugzeuge starten. Die Behörden sprachen von einer Vorsichtsmaßnahme nach Problemen im Flugkontrollsystem. 14.11.2026 | 1:14 min

Mehrere große IT-Ausfälle in sechs Tagen: Erst Microsoft, dann die US-Flugsicherung, später eine Großbank, Apple und sogar die NSA. In den USA häufen sich in den letzten Tagen technische Störungen und werfen bei Beobachtern die Frage auf: Sind die Ausfälle nur ein Zufall?

Während Cybersicherheitsexperten noch nach Antworten suchen, wird in den USA über Cyberangriffe und Sabotage spekuliert. Was über die Vorfälle bekannt ist und was nicht.

Welche Unternehmen und Behörden waren betroffen?

Microsoft

US-Luftfahrtbehörde FAA

Chase Bank

United Airlines

Apple

US-Auslandsgeheimdienstbehörde NSA

Bei welchen Vorfällen sind bereits Ursachen bekannt?

Microsoft: Die Serie von Ausfällen begann am Donnerstag. Mehr als ein Dutzend Microsoft-Cloud-Dienste, darunter Outlook und Teams, fielen aus. Das führte weltweit zu Kommunikationsproblemen. Die Nutzer konnten keine E-Mails mehr senden oder empfangen. Microsoft führte den Ausfall inzwischen auf einen technischen Fehler im Zusammenhang mit einer früheren Erweiterung der Netzwerkkapazität zurück.

FAA: Einen Tag später verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA einen landesweiten Startstopp ("Ground Stop"). Tausende Flüge waren betroffen, es kam zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen im Flugverkehr. Nach Angaben der Behörde wurde das ältere Kommunikationsnetz der Flugsicherung durch eine ungewöhnlich hohe Zahl von Datenverbindungen überlastet. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht ein neu installierter Router. Die genauen Umstände werden noch untersucht.

United Airlines: Am Montag meldete United Airlines einen weiteren Systemausfall, der zu zusätzlichen Flugverspätungen führte. Die Fluggesellschaft behob die Störung nach kurzer Zeit und erklärte, es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Die genaue technische Ursache wurde nicht bekannt gegeben.

JPMorgan Chase: Ebenfalls am Montag kam es bei der Großbank Chase zu technischen Problemen. Ein Softwarefehler in internen Hardwaresystemen führte zu Verzögerungen bei Transaktionen. Tausende Kunden meldeten Schwierigkeiten beim Zugriff auf Online-Dienste. Chase betonte jedoch, dass Kunden weiterhin Zugriff auf ihre Konten und ihr Geld hatten. Einen Cyberangriff schloss die Bank als Ursache aus.

Apple: Am Dienstag kam es dann zu Störungen bei mehreren Online-Diensten von Apple. Nach Angaben des Unternehmens waren unter anderem der App Store und Apple Music betroffen. Zudem gab es Probleme bei der Anmeldung über den Cloud-Dienst iCloud. Apple erklärte, ein internes Software-Update habe die Ausfälle verursacht. Viele Dienste seien inzwischen wiederhergestellt.

NSA: Ebenfalls am Dienstag wurde bekannt, dass das interne Kommunikationsnetzwerk NSA Net der US-Auslandsgeheimdienstbehörde NSA ausgefallen war. Über das streng vertrauliche Netzwerk tauschen Mitarbeiter klassifizierte Informationen aus. Die NSA sprach von einer vorübergehenden Beeinträchtigung während planmäßiger Wartungsarbeiten. Medienberichten zufolge spielten routinemäßige Software-Patches eine Rolle. Die Behörde betonte, dass ihre einsatzkritischen Fähigkeiten weiterhin vollständig funktionsfähig geblieben seien. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es bislang nicht.

Wie reagiert die Politik?

US-Außenminister Marco Rubio trat in der Nacht zu Mittwoch vor die Presse.

Wir haben keinerlei Belege oder Gründe für die Annahme, dass diese einzelnen Vorfälle etwas mit böswilligen Akteuren, Cyberkriminellen, Hackern oder einem anderen Staat zu tun haben. „ Marco Rubio, US-Außenminister

Früher am Tag sprach US-Präsident Donald Trump über die Ausfälle. Auf seiner Reise auf die Philippinen sagte er Reportern: "So ist das Leben."

Wenn man groß und mächtig ist und so viel Geld hat, passieren solche Dinge eben. Das ist schon in Ordnung. „ Donald Trump, US-Präsident

In der nächsten Woche feiern die US-Amerikaner ihren wichtigen Feiertag Thanksgiving. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um die Reisebewegungen in der Woche mache, antwortete Trump: "Überhaupt nicht. Die Menschen sind in Sicherheit."

US-Verkehrsminister Sean Duffy kündigte an, die Ergebnisse der Untersuchung öffentlich zu machen, und erklärte, dass die Ursache der FAA-Störung noch nicht abschließend geklärt sei.

Was die eigentliche Ursache betrifft, haben wir noch keine Klarheit. „ Sean Duffy, US-Verkehrsminister

Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, äußerte sich besorgt: "Diese Entwicklungen sind beunruhigend."

Es ist unklar, ob alles auf Probleme mit der Infrastruktur zurückzuführen ist oder ob möglicherweise böswillige Aktivitäten dahinterstecken. „ Hakeem Jeffries, demokratischer Minderheitsführer

Der republikanische Senator Josh Hawley mutmaßte:

Wenn das alles nur Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Geschichte der Welt. „ Josh Hawley, Senator aus Missouri

Wie häufig sind solche Ausfälle?

Größere IT-Ausfälle kommen immer wieder vor. Doch von der aktuellen Häufung zeigen sich Cybersicherheitsexperten überrascht. Die ehemalige Direktorin der CISA, also der US-Bundesbehörde, die sich auf die Sicherheit von Informationstechnologie und kritischer Infrastruktur spezialisiert hat, sagte bei CNN:

Die vergangenen Tage waren von einer beispiellosen Häufung von Störungen geprägt, die kritische Infrastrukturen betreffen. Systeme, auf die die Amerikaner Tag für Tag und rund um die Uhr angewiesen sind. Eine solche Häufung habe ich während meiner Amtszeit als CISA-Direktor nicht erlebt. „ Jen Easterly, ehemalige CISA-Direktorin

David Kennedy, Gründer des Cybersecurity-Unternehmens TrustedSec, sieht die Vorfälle als möglichen Hinweis auf strukturelle Probleme. Entweder sei die amerikanische Infrastruktur anfälliger als angenommen oder die Geschwindigkeit moderner Cyberangriffe nehme dramatisch zu. In jedem Fall seien die jüngsten Ausfälle ein "wake-up call", also ein Weckruf, sagte er bei CNN.

Könnte ein Cyberangriff hinter den Pannen stecken?

Zwar lösten die Vorfälle Spekulationen über einen möglichen Zusammenhang aus, belastbare Hinweise auf eine gemeinsame Ursache liegen jedoch nicht vor. US-Experten warnen davor, aus der zeitlichen Nähe der Ausfälle vorschnell auf einen koordinierten Cyberangriff zu schließen.

Der ehemalige Direktor der US-Cybersicherheitsbehörde CISA, Chris Krebs, sagte beim Fernsehsender CBS:

Es sieht tatsächlich so aus, als würden all diese Ereignisse zusammenhängen. Aber alle verfügbaren Belege sprechen dafür, dass dies nicht der Fall ist. „ Chris Krebs, ehemaliger CISA-Direktor

Der Cybersicherheitsexperte Alex Hamerstone sieht ein strukturelles Problem: Viele IT-Systeme seien veraltet, während die technische Vernetzung und damit auch die Abhängigkeit von digitalen Infrastrukturen stetig zunähmen, erklärte er bei CNN.

Bruce Schneier, ebenfalls Cybersicherheitsexperte, sagte dem Online-Portal Axios: "Menschen erkennen überall Muster, unabhängig davon, ob es diese tatsächlich gibt, und interpretieren Zufälle häufig als Verschwörungen."

Fazit: Bislang deutet vieles auf eine Serie technischer Probleme hin. Ein gemeinsamer Auslöser oder ein koordinierter Cyberangriff kann aktuell nicht nachgewiesen werden.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.