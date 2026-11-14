Uralt-Technik der US-Flugsicherung wohl schuld an Flugstopp

Technik aus den 80ern hat wohl den Flugausfall in den USA ausgelöst. Es ist nicht der erste derartige Zwischenfall. Wie groß sind die Modernisierungsprobleme der US-Flugsicherung?

Nach tausenden abgesagten Flügen dürfen in den USA wieder Flugzeuge starten. Die Behörden sprachen von einer Vorsichtsmaßnahme nach Problemen im Flugkontrollsystem. 14.11.2026 | 1:14 min

Vier Stunden lang ging fast nichts mehr. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hatte am Freitag ein Startverbot für Flugzeuge an sämtlichen Airports der USA angeordnet. Tausende Flüge wurden gestrichen. An den Flughäfen herrschte Chaos, Hunderttausende Passagiere saßen fest.

Ursache waren wohl technische Probleme, die auch auf Jahrzehnte alte Technik zurückgehen. Was genau ist schief gelaufen? Welche ähnlichen Zwischenfälle gab es bereits und wie groß ist das Modernisierungsproblem der FAA? ZDFheute mit einem Überblick.

Was genau war die Ursache für den Flugstopp?

Verkehrsminister Sean Duffy machte "veraltete Hardware" für das Reisechaos verantwortlich. Die IT-Systeme seien mit Daten überlastet gewesen, sagte er bei einer Pressekonferenz. So kam es zu einer Instabilität der Kommunikation zwischen Radarsystemen, Flugsicherungszentren und Flugzeugen.

Wir haben uralte Schalter, uralte Router - wir nutzen dünne Kupferleitungen aus den 1980er-Jahren. Dieses alte System ist abgestürzt. „ US-Verkehrsminister Sean Duffy

Die Pressekonferenz von Sean Duffy Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Facebook übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Facebook informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Facebook-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mullin: Kein Zusammenhang mit Microsoft-Panne

Nach einem Bericht von "CBS News" könnte ein kürzlich aufgespieltes Software-Update des privaten Kommunikationsnetzes eine Rolle gespielt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Die Ausfälle seien zwar nicht flächendeckend aufgetreten, so Duffy. Flugsicherungseinrichtungen, die bereits auf digitale Systeme umgerüstet worden waren, seien nicht von Überlastungsproblemen betroffen gewesen, sagte er. Dennoch seien die Probleme so weitreichend gewesen, dass das landesweite Startverbot verhängt wurde. Für einen Cyberangriff gebe es derzeit keine Hinweise, betonte Heimatschutzminister Markwayne Mullin. Auch ein Zusammenhang mit der riesigen Störung bei Microsoft schloss er aus.

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Gab es bereits vergleichbare Fälle in den USA?

Ja - der Zwischenfall war nicht der erste seiner Art. 2009 kam es zu einem schwerwiegenden Ausfall der FAA-Telekommunikationsinfrastruktur. Damals habe es einen "Fehler bei der Netzwerkonfiguration" gegeben, wie es in einem Bericht des US-Verkehrsministeriums heißt. Tausende Reisende waren von Verspätungen und Flugausfällen in den gesamten USA betroffen.

Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 wegen einer Störung ihres Informationssystems Notam landesweit Starts ausgesetzt. Das System informiert Piloten unter anderem über Gefahren und Änderungen an Flughäfen sowie weitere für Flüge wichtige Umstände.

Offenbar Probleme mit veralteter Technik : Landesweiter Flugstopp in den USA wieder aufgehoben Die US-Luftfahrtbehörde FAA erlaubt den Start von Flugzeugen wieder. Nach technischen Problemen war ein Startverbot verhängt worden. Auch Reisende aus Europa sind betroffen. mit Video 1:14

Wie groß ist das Modernisierungsproblem der US-Flugsicherung?

Offenbar riesig - das zeigt ein Bericht des US-Rechnungshofs GAO aus dem Jahr 2024. Titel: "Maßnahmen der FAA zur Modernisierung veralteter Systeme dringend erforderlich". Die FAA habe bereits 2023 festgestellt, dass 51 ihrer 138 Systeme "nicht mehr zukunftsfähig sind", wie es heißt. Funktionen seien veraltet, Ersatzteile nicht mehr aufzutreiben.

Über die Hälfte dieser nicht mehr zukunftsfähigen Systeme gibt besonderen Anlass zur Sorge, doch die FAA geht die Modernisierung nur schleppend an. „ Bericht des US-Rechnungshofs aus dem Jahr 2024

Das EU-Parlament hat für europaweite Regeln gestimmt, die eine Entschädigung nach einem gestrichenen Flug oder einem defekten Zug erleichtern sollen. 20.10.2026 | 1:38 min

Einige Modernisierungsprojekte würden erst in zehn bis 13 Jahren abgeschlossen sein, heißt es in dem damaligen Bericht. "Für andere modernisierungsbedürftige Systeme hat die FAA zudem überhaupt keine Pläne - drei davon sind mindestens 30 Jahre alt."

In manchen Bereichen nutzt die US-Luftfahrtbehörde sogar noch Computerdisketten - erst in der vergangenen Woche hatte die FAA in einer Mitteilung angekündigt, die Jahrzehnte alte Technik nun schrittweise aus dem Betrieb zu nehmen.

Der Flugstopp ereignete sich nur einen Tag nach einer Forderung Duffys nach gut 30 Milliarden Dollar für die Modernisierung der US-Flugsicherung. In einem Schreiben an den Kongress hatte er gemeinsam mit Haushaltsdirektor Russell Vought erklärt, das Geld werde unter anderem für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze, moderne Hard- und Software sowie die Erneuerung von Kontrolltürmen benötigt. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Modernisierung der veralteten Flugsicherungseinrichtungen.

Quelle: mit Material von dpa, AFP