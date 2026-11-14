Behörde nutzt sogar noch Disketten:Uralt-Technik der US-Flugsicherung wohl schuld an Flugstopp
von Oliver Klein
Technik aus den 80ern hat wohl den Flugausfall in den USA ausgelöst. Es ist nicht der erste derartige Zwischenfall. Wie groß sind die Modernisierungsprobleme der US-Flugsicherung?
Vier Stunden lang ging fast nichts mehr. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hatte am Freitag ein Startverbot für Flugzeuge an sämtlichen Airports der USA angeordnet. Tausende Flüge wurden gestrichen. An den Flughäfen herrschte Chaos, Hunderttausende Passagiere saßen fest.
Ursache waren wohl technische Probleme, die auch auf Jahrzehnte alte Technik zurückgehen. Was genau ist schief gelaufen? Welche ähnlichen Zwischenfälle gab es bereits und wie groß ist das Modernisierungsproblem der FAA? ZDFheute mit einem Überblick.
Was genau war die Ursache für den Flugstopp?
Verkehrsminister Sean Duffy machte "veraltete Hardware" für das Reisechaos verantwortlich. Die IT-Systeme seien mit Daten überlastet gewesen, sagte er bei einer Pressekonferenz. So kam es zu einer Instabilität der Kommunikation zwischen Radarsystemen, Flugsicherungszentren und Flugzeugen.
Die Pressekonferenz von Sean Duffy
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Facebook übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Facebook informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Mullin: Kein Zusammenhang mit Microsoft-Panne
Nach einem Bericht von "CBS News" könnte ein kürzlich aufgespieltes Software-Update des privaten Kommunikationsnetzes eine Rolle gespielt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.
Die Ausfälle seien zwar nicht flächendeckend aufgetreten, so Duffy. Flugsicherungseinrichtungen, die bereits auf digitale Systeme umgerüstet worden waren, seien nicht von Überlastungsproblemen betroffen gewesen, sagte er. Dennoch seien die Probleme so weitreichend gewesen, dass das landesweite Startverbot verhängt wurde. Für einen Cyberangriff gebe es derzeit keine Hinweise, betonte Heimatschutzminister Markwayne Mullin. Auch ein Zusammenhang mit der riesigen Störung bei Microsoft schloss er aus.
Gab es bereits vergleichbare Fälle in den USA?
Ja - der Zwischenfall war nicht der erste seiner Art. 2009 kam es zu einem schwerwiegenden Ausfall der FAA-Telekommunikationsinfrastruktur. Damals habe es einen "Fehler bei der Netzwerkonfiguration" gegeben, wie es in einem Bericht des US-Verkehrsministeriums heißt. Tausende Reisende waren von Verspätungen und Flugausfällen in den gesamten USA betroffen.
Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 wegen einer Störung ihres Informationssystems Notam landesweit Starts ausgesetzt. Das System informiert Piloten unter anderem über Gefahren und Änderungen an Flughäfen sowie weitere für Flüge wichtige Umstände.
Wie groß ist das Modernisierungsproblem der US-Flugsicherung?
Offenbar riesig - das zeigt ein Bericht des US-Rechnungshofs GAO aus dem Jahr 2024. Titel: "Maßnahmen der FAA zur Modernisierung veralteter Systeme dringend erforderlich". Die FAA habe bereits 2023 festgestellt, dass 51 ihrer 138 Systeme "nicht mehr zukunftsfähig sind", wie es heißt. Funktionen seien veraltet, Ersatzteile nicht mehr aufzutreiben.
Einige Modernisierungsprojekte würden erst in zehn bis 13 Jahren abgeschlossen sein, heißt es in dem damaligen Bericht. "Für andere modernisierungsbedürftige Systeme hat die FAA zudem überhaupt keine Pläne - drei davon sind mindestens 30 Jahre alt."
In manchen Bereichen nutzt die US-Luftfahrtbehörde sogar noch Computerdisketten - erst in der vergangenen Woche hatte die FAA in einer Mitteilung angekündigt, die Jahrzehnte alte Technik nun schrittweise aus dem Betrieb zu nehmen.
Der Flugstopp ereignete sich nur einen Tag nach einer Forderung Duffys nach gut 30 Milliarden Dollar für die Modernisierung der US-Flugsicherung. In einem Schreiben an den Kongress hatte er gemeinsam mit Haushaltsdirektor Russell Vought erklärt, das Geld werde unter anderem für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze, moderne Hard- und Software sowie die Erneuerung von Kontrolltürmen benötigt. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Modernisierung der veralteten Flugsicherungseinrichtungen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr aktuelle Nachrichten
Youth Olympic Games im Senegal enden:Jugendspiele in Dakar 2026 - was bleibtvon Peter Arnoldmit Video1:13
Klimakonferenz in Antalya:Türkei: Tausende demonstrieren für Klima und Menschenrechtemit Video1:30
Neunte Teilnahme bei ATP Finals:Zverev zwischen Müdigkeit und Titeltraumvon Jannik Schneidermit Video1:01
Behörde nutzt sogar noch Disketten:Uralt-Technik der US-Flugsicherung wohl schuld an Flugstoppvon Oliver Kleinmit Video1:14