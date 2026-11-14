Der US-Technologie-Gigant meldet, dass alle seine Dienste wieder funktionieren. Alle Störungen bei Diensten wie Outlook oder Teams seien beseitigt worden, so der Konzern.

Die Panne bei Microsoft hatte weltweit Auswirkungen. Es sei "riskant", sich nur auf einen einzigen Software-Anbieter zu verlassen, sagt Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. 13.11.2026 | 2:55 min

Microsoft hat die weltweiten Störungen bei Teams, Outlook, dem KI-Assistenten Copilot und weiteren Diensten nach eigenen Angaben vollständig behoben. Auch für die zuletzt betroffenen Kunden und Regionen seien die Dienste wiederhergestellt, teilte der Konzern am Samstag auf X mit.

Wir haben unsere Maßnahmen zur Behebung der dem Vorfall zugrunde liegenden Ursache abgeschlossen und die Dienste für die verbleibenden betroffenen Kunden und Regionen wiederhergestellt. „ Microsoft-Post auf der Plattform X

Eine massive Störung beim US-Softwarekonzern Microsoft hat weltweit Computersysteme, darunter die Dienste Outlook, Teams, aber auch die Programme Excel und Word lahmgelegt. 13.11.2026 | 2:40 min

Von Freitag auf Samstag: E-Mail-Rückstau musste aufgearbeitet werden

Der massive weltweite Ausfall von Microsoft-Diensten über mehr als 24 Stunden hat Unternehmen, Behörden und andere Nutzer rund um den Globus beeinträchtigt. Microsoft sprach erst am Freitagnachmittag von einer deutlichen Besserung der am Donnerstag erstmals aufgetretenen Serverprobleme. Dies gelte vor allem für Nordamerika und Europa, hieß es. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Problem jedoch noch nicht vollständig als gelöst betrachtet werden, denn laut Microsoft habe noch ein Rückstau an aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet werden müssen.

"Wir brauchen mehr Dezentralität..." sagt der IT-Sicherheitsexperte Atug. Dann würden Ausfälle wie die von Microsoft-Diensten weltweit nicht so oft vorkommen. 14.11.2026 | 3:26 min

Weder Hacker noch KI laut Microsoft Ursache der Probleme

Laut Microsoft steckten keine Hacker hinter der Panne. Es gäbe keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten, eine Beteiligung von KI als Ursache schloss das Unternehmen ebenso aus. Ursache waren laut Microsoft Serverprobleme.

Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Januar. Die Störung dauerte länger als einen Tag, sie zählt damit zu den längsten in der Geschichte von Microsoft.

Stundenlang funktionieren Outlook und Teams nicht, zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen sind betroffen. Die Hintergünde und Folgen analysiert ZDFheute live. 13.11.2026 | 13:33 min

Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt.

Quelle: Reuters