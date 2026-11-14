Mega-Panne bei Outlook, Teams und Co.:Microsoft: Störungen behoben - Dienste funktionieren wieder
Der US-Technologie-Gigant meldet, dass alle seine Dienste wieder funktionieren. Alle Störungen bei Diensten wie Outlook oder Teams seien beseitigt worden, so der Konzern.
Microsoft hat die weltweiten Störungen bei Teams, Outlook, dem KI-Assistenten Copilot und weiteren Diensten nach eigenen Angaben vollständig behoben. Auch für die zuletzt betroffenen Kunden und Regionen seien die Dienste wiederhergestellt, teilte der Konzern am Samstag auf X mit.
Von Freitag auf Samstag: E-Mail-Rückstau musste aufgearbeitet werden
Der massive weltweite Ausfall von Microsoft-Diensten über mehr als 24 Stunden hat Unternehmen, Behörden und andere Nutzer rund um den Globus beeinträchtigt. Microsoft sprach erst am Freitagnachmittag von einer deutlichen Besserung der am Donnerstag erstmals aufgetretenen Serverprobleme. Dies gelte vor allem für Nordamerika und Europa, hieß es. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Problem jedoch noch nicht vollständig als gelöst betrachtet werden, denn laut Microsoft habe noch ein Rückstau an aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet werden müssen.
Weder Hacker noch KI laut Microsoft Ursache der Probleme
Laut Microsoft steckten keine Hacker hinter der Panne. Es gäbe keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten, eine Beteiligung von KI als Ursache schloss das Unternehmen ebenso aus. Ursache waren laut Microsoft Serverprobleme.
Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Januar. Die Störung dauerte länger als einen Tag, sie zählt damit zu den längsten in der Geschichte von Microsoft.
Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt.
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