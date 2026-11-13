Microsoft-Störung: Digitalministerium rät zu Redundanzen

Nach der Microsoft-Störung rät das Digitalministerium, sich nicht von einzelnen Anbietern abhängig zu machen. Der Vorfall wirft Fragen zur digitalen Souveränität Europas auf.

Microsoft-Störung: "Das zeigt, wie sehr wir abhängig sind"

Der Microsoft-Ausfall zeigt laut Thomas Jarzombek aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung die Abhängigkeit von Anbietern. Er fordert mehr Vielfalt. 13.11.2026 | 0:34 min

Stundenlang waren viele Nutzer und Unternehmen von Microsofts E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Im Bundestag hatte man hingegen keine Störungen verzeichnet, obwohl auch dort Outlook verwendet wird.

Die Bundesverwaltung setze auf "Service on Premise", so der Parlamentarische Staatssekretär des Digitalministeriums Thomas Jarzombek (CDU) gegenüber ZDFheute. Das heißt eigene Server, vor Ort betrieben. Damit sei man laut Jarzombek gut aufgestellt gewesen.

Digitalministerium rät zu Redundanzen und Diversität

Dennoch zeige der Vorfall, wie häufig man von einzelnen Anbietern abhängig sei. Das Ministerium rät, man solle nicht "alle Eier in einen Korb" legen, damit man nicht erst im Krisenfall überlegen müsse, wie man arbeitsfähig bleibt.

Deshalb ist das Gebot der Stunde, jetzt auch auf Diversität und auf Redundanz zu setzen. „ Thomas Jarzombek, Staatssekretär im Digitalministerium

Es gebe auch starke deutsche Unternehmen, die Cloud- oder Mail-Services anbieten, so die Botschaft von Jarzombek. Damit stößt der Vorfall in eine ohnehin andauernde Debatte rund um das Thema digitale Souveränität.

Große Probleme beim US-Softwarekonzern Microsoft haben zu Störungen und Ausfällen mehrere Dienste geführt. 13.11.2026 | 2:14 min

Deutschland will mehr Eigenständigkeit erreichen

Die Bundesregierung hat sich mehr Eigenständigkeit bei sogenannten Schlüsseltechnologien zum Ziel gesetzt. Die Kontrolle über kritische Infrastrukturen, Datenhoheit und politische Handlungsfreiheit stünden ansonsten auf dem Spiel, so eine Mitteilung aus dem Digitalministerium.

Doch der Weg zur digitalen Souveränität scheint nicht einfach zu sein. Ein Beispiel: Im Auftrag der Bundesregierung entwickelt das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) die Office-Alternative "openDesk". Seit 2024 ist sie für den Einsatz in Behörden verfügbar. Im April 2026 waren laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion die Linke allerdings nur 8.756 Lizenzen im Einsatz.

Stundenlang funktionieren Outlook und Teams nicht, zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen sind betroffen. Die Hintergünde und Folgen analysiert ZDFheute live. 13.11.2026 | 13:33 min

Schleswig-Holstein Vorreiter bei Open-Source-Alternativen

Etwas schneller scheint das Land Schleswig-Holstein voranzugehen. Nach Angaben der Staatskanzlei in Kiel hatte man bereits Ende vergangenen Jahres fast 80 Prozent der Arbeitsplätze in Behörden auf "quelloffene Office-Lösungen" umgestellt. Auch aus Kostengründen, wie es heißt. Im Dezember 2025 gab das Land an, mehr als 15 Millionen Euro an Lizenzkosten mit der Umstellung eingespart zu haben. Andere Bundesländer ziehen aktuell nach.

Nicht nur in Deutschland, auch in den europäischen Nachbarländern spielt das Thema eine Rolle. Frankreich plant, seine komplette Verwaltung weg von Windows hin zu anderen Betriebssystemen umzustellen. Hunderttausende Beamte nutzen dort bereits die eigens entwickelte Bürosoftware-Alternative LaSuite.