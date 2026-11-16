Jensen Huang: Wie realistisch ist ein Comeback als Nvidia-Chef?

Berichte über Comeback-Pläne:Kann Jensen Huang zu Nvidia zurückkehren?
von Fränzi Meyer, Washington, D.C.
Rückendeckung aus dem Silicon Valley: Elon Musk und einflussreiche Investoren wollen Jensen Huang zurück an die Nvidia-Spitze holen. Doch wie wahrscheinlich ist seine Rückkehr?
Jensen Huang ist als Nvidia-Chef zurückgetreten - doch offenbar wollen ihn nicht alle so einfach gehen lassen. Ein Kreis prominenter Unterstützer arbeitet laut "Financial Times" daran, ihn an die Spitze des von ihm aufgebauten Chip-Giganten zurückzuholen. Dafür soll auch im Weißen Haus um Unterstützung geworben werden. Huang selbst unterstütze die Bemühungen, berichtet die Zeitung.
Huang war erst wenige Tage zuvor nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären als CEO des Tech-Konzerns zurückgetreten. Eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, für China spioniert zu haben.
"Krisenstab" aus Silicon-Valley-Führungskräften
Wie realistisch ist eine Rückkehr Huangs an die Konzernspitze also? Ein Vertrauter sagte der "Financial Times", man stelle gerade einen "Krisenstab" aus Führungskräften des Silicon Valley zusammen. Dieser solle sich für Huang einsetzen und Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat machen. Auch Unterstützung aus dem Weißen Haus wolle man organisieren.
In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch zwei einflussreiche Nvidia-Investoren machen sich für Huang stark: Brad Gerstner, Gründer von Altimeter Capital, und Gavin Baker, Chef von Atreides Management. In einem eigenen Brief an den Verwaltungsrat forderten sie das Gremium auf, alle Optionen offenzuhalten - ausdrücklich auch eine mögliche Rückkehr Huangs.
Brad Gerstner auf X
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Außerdem wurde offenbar die Kampagne "Stand with Jensen" gestartet, die sich nach eigenen Angaben für Huangs Rückkehr einsetzt. Auf ihrer Website wirbt sie mit einem offenen Brief, der den Verwaltungsrat zur Wiedereinsetzung Huangs auffordert. Die "Financial Times" berichtet, dass unter anderem Uber-Gründer Travis Kalanick und Epic-Games-Chef Tim Sweeney zu den Unterstützern des Briefes zählen.
Huang-Rückkehr: Verwaltungsrat müsste zustimmen
Rechtlich wäre eine Rückkehr gar nicht so kompliziert, erklärt Jens Dammann, Professor für Wirtschafts- und Handelsrecht an der University of Texas, im Interview mit ZDFheute. Er betont:
Für eine Rückkehr müsste der Verwaltungsrat Huang also erneut zum CEO ernennen. Dass Huang auch seinen Sitz im Verwaltungsrat aufgegeben hat, stehe dem nicht im Weg. Er müsse nicht Mitglied des Gremiums sein, um den Konzern zu führen. Auch eine Rückkehr in den Verwaltungsrat wäre grundsätzlich möglich, erklärt Dammann.
Großaktionäre können Druck auf den Verwaltungsrat ausüben
Ganz allein ist der Verwaltungsrat allerdings nicht. Fast 70 Prozent der stimmberechtigten Nvidia-Aktien werden von institutionellen Investoren gehalten, sagt Martin Gelter, Rechtsprofessor an der Fordham University in New York. Ihre Meinung habe deshalb "erhebliches Gewicht".
Vorschreiben könnten sie dem Verwaltungsrat seine Entscheidung nicht. Die Entscheidung liege weitgehend bei dem Gremium.
Bei seiner Entscheidung werde der Verwaltungsrat verschiedene Faktoren abwägen, so der Rechtsexperte. Dazu gehörten neben der Meinung der Aktionäre auch die öffentliche Wahrnehmung, Huangs Bedeutung für Nvidia, seine Unterstützung innerhalb der Belegschaft und mögliche persönliche rechtliche Konsequenzen.
Widerstand aus Washington
Gegen eine Rückkehr spricht vor allem der politische Druck. US-Finanzminister Scott Bessent fordert, dass Nvidia den nächsten Chef außerhalb des Unternehmens sucht. Zugleich verlangt Bessent innerhalb von zehn Tagen Antworten zur Einhaltung der US-Exportbeschränkungen. Huangs mutmaßliche Affäre mit einer Ex-Managerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed hat auch Fragen zu Nvidias Geschäften mit asiatischen Kunden aufgeworfen.
Auch Jens Dammann sieht darin eine erhebliche Hürde. Die fortschrittlichen Chips von Nvidia seien für die nationale Sicherheit der USA relevant. Die jüngsten Ereignisse könnten das Vertrauen in Huang deshalb erheblich erschüttert haben, sagt der Professor für Wirtschafts- und Handelsrecht.
Auch mit Blick auf frühere Fälle sieht Dammann die Chancen für eine Rückkehr begrenzt. CEOs großer US-Unternehmen, die wegen bekannt gewordener Beziehungen zu unterstellten Mitarbeitern zurückgetreten seien, "kehrten nur selten auf ihre Position zurück". Die mutmaßliche Dimension der nationalen Sicherheit mache ein Comeback zusätzlich unwahrscheinlicher.
Fränzi Meyer ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.
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