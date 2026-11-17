Erst sackte der Aktienkurs der Deutschen Bank ab, dann äußerte sich der US-Präsident Donald Trump. Das sind die Reaktionen auf die Recherche zum Daten-Leak "Inside Deutsche Bank".

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

US-Präsident Donald Trump hat auf die Enthüllungen aus dem Datenleak "Inside Deutsche Bank" reagiert. Am Rande seiner Asien-Reise wurde er auf die Datenpanne rund um seine Finanzunterlagen bei der Bank angesprochen und sagte: "Sie hätten das nicht machen sollen. Es ist illegal, das zu tun." Mit Blick auf seine Finanzunterlagen ergänzte er: "Ich zahle jede Menge Steuern."

Zuvor hatten Recherchen von ZDF frontal, "Spiegel", "Manager Magazin" und weiteren Medien enthüllt, dass die Deutsche Bank versehentlich Finanz- und Steuerunterlagen dreier Trump-Konten an einen externen Buchhalter versendet hatte - und Trump über diese Datenpanne offenbar nicht informierte.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Klingbeil fordert Aufklärung und vollständige Transparenz

Reaktionen auf das Leak gab es auch vom deutschen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Die Berichte zeigen, dass wir den Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte weiter konsequent führen müssen", sagte Klingbeil. Banken seien verpflichtet, zur Geldwäschebekämpfung beizutragen.

Die Deutsche Bank ist jetzt in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert. „ Lars Klingbeil (SPD), Bundesfinanzminister

"Es ist die Aufgabe der unabhängigen Aufsichtsbehörden, hier weiter sehr genau hinzuschauen und nötige Konsequenzen zu ziehen", forderte der Finanzminister.

Der Ruf nach Konsequenzen kommt auch aus dem EU-Parlament. Die Grünen-Fraktion in Brüssel hat eine "dringliche Ad-hoc-Anhörung" im Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments beantragt. Dorthin sollen sowohl der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, als auch die zuständigen Aufsichtsbehörden wie die Bafin eingeladen werden.

"Es reicht nicht, die Vorgänge bei der Deutschen Bank lediglich aufzuarbeiten", sagt Rasmus Andresen, deutscher Europa-Abgeordneter der Grünen, auf Anfrage von ZDF frontal.

Es muss auch geklärt werden, warum bestehende Kontrollmechanismen offenbar nicht gegriffen haben und welche Verantwortung die Finanzaufsicht trägt. „ Rasmus Andresen, Europa-Abgeordneter der Grünen

Auch Andresen fordert eine Stärkung der Aufsichtsbehörden.

Bei der Deutschen Bank war Epstein Kunde. Die veröffentlichten Unterlagen zeigen nun: Die Bank hielt an ihm als Kunden fest - auch noch, als es interne Warnungen gab. 11.02.2026 | 2:36 min

Kursrutsch der Deutschen-Bank-Aktie im Dax

Rückhalt kam derweil vom Aufsichtsratsvorsitzenden des Dax-Konzerns, Alexander Wynaendts. Er stellt sich hinter Sewing. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.

Weniger positiv fiel zu Handelsbeginn am Dienstag die Reaktion der Märkte aus: Im Dax rutschte die Aktie der Deutschen Bank zunächst deutlich ab. Das Geldhaus erklärte am Morgen, es glaube nicht, dass das Leak finanzielle Auswirkungen auf die Deutsche Bank haben werde.

Quelle: ZDF