Reaktionen auf ZDF-Recherche:Trump kritisiert "illegales" Vorgehen der Deutschen Bank
von Katja Belousova, Marta Orosz, Christian Salewski, Christian Rohde
Erst sackte der Aktienkurs der Deutschen Bank ab, dann äußerte sich der US-Präsident Donald Trump. Das sind die Reaktionen auf die Recherche zum Daten-Leak "Inside Deutsche Bank".
US-Präsident Donald Trump hat auf die Enthüllungen aus dem Datenleak "Inside Deutsche Bank" reagiert. Am Rande seiner Asien-Reise wurde er auf die Datenpanne rund um seine Finanzunterlagen bei der Bank angesprochen und sagte: "Sie hätten das nicht machen sollen. Es ist illegal, das zu tun." Mit Blick auf seine Finanzunterlagen ergänzte er: "Ich zahle jede Menge Steuern."
Zuvor hatten Recherchen von ZDF frontal, "Spiegel", "Manager Magazin" und weiteren Medien enthüllt, dass die Deutsche Bank versehentlich Finanz- und Steuerunterlagen dreier Trump-Konten an einen externen Buchhalter versendet hatte - und Trump über diese Datenpanne offenbar nicht informierte.
Klingbeil fordert Aufklärung und vollständige Transparenz
Reaktionen auf das Leak gab es auch vom deutschen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Die Berichte zeigen, dass wir den Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte weiter konsequent führen müssen", sagte Klingbeil. Banken seien verpflichtet, zur Geldwäschebekämpfung beizutragen.
"Es ist die Aufgabe der unabhängigen Aufsichtsbehörden, hier weiter sehr genau hinzuschauen und nötige Konsequenzen zu ziehen", forderte der Finanzminister.
Der Ruf nach Konsequenzen kommt auch aus dem EU-Parlament. Die Grünen-Fraktion in Brüssel hat eine "dringliche Ad-hoc-Anhörung" im Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments beantragt. Dorthin sollen sowohl der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, als auch die zuständigen Aufsichtsbehörden wie die Bafin eingeladen werden.
"Es reicht nicht, die Vorgänge bei der Deutschen Bank lediglich aufzuarbeiten", sagt Rasmus Andresen, deutscher Europa-Abgeordneter der Grünen, auf Anfrage von ZDF frontal.
Auch Andresen fordert eine Stärkung der Aufsichtsbehörden.
Kursrutsch der Deutschen-Bank-Aktie im Dax
Rückhalt kam derweil vom Aufsichtsratsvorsitzenden des Dax-Konzerns, Alexander Wynaendts. Er stellt sich hinter Sewing. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.
Weniger positiv fiel zu Handelsbeginn am Dienstag die Reaktion der Märkte aus: Im Dax rutschte die Aktie der Deutschen Bank zunächst deutlich ab. Das Geldhaus erklärte am Morgen, es glaube nicht, dass das Leak finanzielle Auswirkungen auf die Deutsche Bank haben werde.
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