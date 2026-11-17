Größter Dax-Verlierer am Dienstag:Leak belastet Aktienkurs der Deutschen Bank
Interne Dokumente belasten laut frontal-Recherchen die Deutsche Bank. Die Anleger reagieren nervös - an der Börse gab der Aktienkurs des Geldhauses deutlich nach.
Die Enthüllung eines Datenlecks durch ZDF-Recherchen hat die Aktien der Deutschen Bank am Dienstag ins Straucheln gebracht. Die Papiere gaben in der Spitze um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro nach. Sie waren der mit Abstand größte Verlierer im Dax. "Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.
Im Moment könne niemand sagen, wie sich die Berichterstattung entwickle und "ob sich aus einzelnen der angesprochenen Informationen zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken für die Bank ergeben".
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Deutsche Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen
Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück". Sie seien seinerzeit geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet.
Unter der Leitung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel" durchlaufen. Ein Händler führt die Kursverluste der Deutschen-Bank-Aktie am Dienstag auch auf die Befürchtung zurück, dass Sewing durch den medialen Druck "angeschlagen werden könnte, und das wäre negativ".
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