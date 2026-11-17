Interne Dokumente belasten laut frontal-Recherchen die Deutsche Bank. Die Anleger reagieren nervös - an der Börse gab der Aktienkurs des Geldhauses deutlich nach.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Die Enthüllung eines Datenlecks durch ZDF-Recherchen hat die Aktien der Deutschen Bank am Dienstag ins Straucheln gebracht. Die Papiere gaben in der Spitze um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro nach. Sie waren der mit Abstand größte Verlierer im Dax. "Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.

Der erste Reflex der Anleger ist, bei Unsicherheit zu verkaufen, und dieser Fall stellt keine Ausnahme dar. „ Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank

Im Moment könne niemand sagen, wie sich die Berichterstattung entwickle und "ob sich aus einzelnen der angesprochenen Informationen zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken für die Bank ergeben".

Aktienkurs der Deutschen Bank ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Deutsche Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen

Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück". Sie seien seinerzeit geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet.

Unter der Leitung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel" durchlaufen. Ein Händler führt die Kursverluste der Deutschen-Bank-Aktie am Dienstag auch auf die Befürchtung zurück, dass Sewing durch den medialen Druck "angeschlagen werden könnte, und das wäre negativ".

Die Deutsche Bank steigert ihren Quartalsgewinn deutlich: 1,64 Milliarden Euro von April bis Juni, ein Plus von zehn Prozent. Treiber ist vor allem das starke Geschäft der Investmentbank. 29.07.2026 | 0:26 min