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ZDFheute Update
Der Trump-Effekt

Midterms 2026: Wie Trump Gegner unter Druck setzt

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Verstehen, wie Trump die USA verändert:Trumps geschlossene Gesellschaft

Elmar Theveßen

von Elmar Theveßen, Washington D.C.

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Beide Parteien fürchten eine unfaire Wahl, prominente Köpfe heizen den Endspurt an. Mittendrin: der Audi-Chef und eine Restaurantkette mit Hang zum Prunk.

Donald Trump trifft am 29. Oktober 2026 zu einer Wahlkampfveranstaltung in Rock Hill, South Carolina, ein, um republikanische Kandidaten vor den Midterms zu unterstützen.

Guten Morgen aus Washington,

eine Bemerkung meines lieben Kollegen Ulf Röller in der neuesten Folge unseres Podcasts "Der Trump-Effekt" fand ich sehr treffend. Donald Trump stelle den demokratischen Senatskandidaten Abdul El-Sayed in Michigan als Verfassungsfeind dar, den er auf keinen Fall in das Parlamentsgebäude lassen werde.

Aber seine Anhänger, die 2021 das Kapitol stürmten, habe er hingegen hinterher begnadigt. Es ist ein trauriges Beispiel für den Verfall der Moral in der politischen Auseinandersetzung.

Die Silhouette Donald Trumps vor einer US-Flagge, darunter der Schriftzug "Der Trump-Effekt"

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Wörtlich hatte Trump bei seinem Wahlkampfauftritt gesagt: "Ich bin hier, um zu verhindern, dass ein dschihadistisches Mitglied der Muslimbruderschaft US-Senator wird. [...] In neun Tagen werden die Menschen in Michigan Abdul Mohammed al-Sayed besiegen - einen Mann, der niemals Zutritt zu den Hallen unseres großartigen, wunderschönen Kapitols in Washington erhalten sollte."

Tatsächlich passen die Worte des Präsidenten zu einem finsteren Plan, der in der trumpnahen Denkfabrik "Center For Renewing America" schon juristisch gerechtfertigt wird.

In einem Essay mit der Überschrift "Kann der Kongress ein neugewähltes Mitglied, das die Verfassung zerstören will, ins Amt lassen?" argumentiert der Autor Benjamin Osborne, dass der Amtseid nicht abgelegt werden kann, wenn der Kandidat eine verfassungswidrige Gesinnung hat, indem er zum Beispiel extremistische Gruppen unterstützt.

ZDF-Korrespondent Ulf Röller sitzt auf einem Stuhl. Er trägt eine Brille und trägt einen dunklen Pullover. Im Hintergrund leuchtet ein Bildschirm, auf dem verschwommen Donald Trump zu sehen ist.

Alle in Europa schauen gerade auf die Midterms. Gibt es die große Abrechnung mit Donald Trump? Ein Blick auf die Hoffnungen und Sorgen der europäischen Regierungschefs.

30.10.2026 | 1:43 min

Wenn solch eine Person am 3. Januar 2027, wenn erstmals der neue Kongress zusammentritt, den Eid leisten wolle, könnten andere Abgeordnete Einspruch einlegen. Vor diesem Hintergrund bekäme Trumps Äußerung im Wahlkampf eine große Bedeutung.

Da kommen auch bei mir Erinnerungen auf, an den 6. Januar 2021, als zahlreiche Republikaner die Zertifizierung der Wahl von Joe Biden verweigerten, Trump-Anhänger das Kapitol stürmten und hinterher auch uns Journalisten attackierten.

Ich bin Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington. Gemeinsam mit dem Team des auslandsjournals bringe ich Sie im letzten Newsletter vor den Midterms auf den aktuellen Stand rund um die US-Zwischenwahlen.

USA-News der Woche

Bild der Woche

Donald Trump sitzt an seinem Schreibtisch im Oval Office. Um ihn herum stehen katholische Bischöfe, die mit ihm beten.

Segen ja, Wahlwerbung nein?

Quelle: x.com/MargoMartin47

Katholische Bischöfe beten im Oval Office gemeinsam mit dem Präsidenten. Unser Bild der Woche sieht nach kirchlichem Beistand im Wahlkampf aus.

Auf das gemeinsame Gebet folgten öffentliche Entschuldigungen. Mehrere Bischöfe erklärten, sie hätten ein privates Gespräch führen wollen - einer Veröffentlichung der Aufnahmen hätten sie nicht zugestimmt.

Der Präsident selbst schwärmte nach dem Treffen, es sei ein wirklich schönes Treffen gewesen. "Sie haben gebetet. Sie haben hauptsächlich gebetet."

Zitat der Woche

Barack Obama begrüßt am 24. Oktober 2026 Unterstützer bei einer Wahlkampfveranstaltung an der Cass Technical High School in Detroit.

Ex-Präsident Barack Obama bei einem Wahlkampfauftritt in Michigan.

Rapperin Nicki Minaj und Audi-Chef Gernot Döllner auf Trumps Bühne, Barack Obama und Kamala Harris für die Demokraten im Einsatz: Im Wahlkampfendspurt sollen offenbar prominente Gesichter die Wählerinnen und Wähler mobilisieren.

Es sei wichtig, bei den Midterms die Notbremse zu ziehen, sagte der frühere Präsident Obama. Doch vor allem sein Spott über Trumps Umbauten am Weißen Haus sorgte für Aufsehen:

Überall nur noch mehr Gold. Er lässt das Weiße Haus so aussehen, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake-Factory-Filiale eröffnet.

Barack Obama, Ex-US-Präsident

US-Präsident Donald Trump spricht während eines Treffens mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office des Weißen Hauses.

25.10.2026 | 0:49 min

Midterms verstehen: Verlieren und trotzdem gewinnen?

Wir blicken zurück: Grundsätzlich muss ein Denkzettel bei den Midterms keine langfristige Niederlage für eine Partei bedeuten: 1994 verlor Bill Clintons Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus, 2010 erging es Barack Obama genauso. Beide demokratischen Präsidenten wurden zwei Jahre später wiedergewählt.

Was lässt sich aus fast 200 Jahren Wahlgeschichte für Trump ableiten? Unsere Reporterin Fränzi Meyer hat nachgeforscht.

Doku-Tipp fürs Wochenende

Wie ist die Stimmung im Land, wenige Tage vor den Zwischenwahlen? Wir haben mit eingefleischten Trump-Fans gesprochen, deren Begeisterung für den Präsidenten bröckelt. Auch die Demokraten ringen um ihren Kurs: Ist ein Linksruck die richtige Antwort?

Die neueste auslandsjournal-Doku Trumps Machtprobe unserer US-Korrespondenten sehen Sie im ZDF-Streamingportal und hier:

US-Präsident Donald Trump steht in blauem Anzug und roter Krawatte mit erhobener rechter Hand vor der Kuppel des US-Kongresses in Washington, D.C.

27.10.2026 | 29:38 min

Unser Podcast diese Woche

Wahlergebnisse anzweifeln, politische Gegner unter Druck setzen, um jeden Preis an der Macht bleiben: In unserer dieswöchigen Podcastfolge diskutieren wir, wie Donald Trump das Misstrauen gegen das Wahlsystem schürt, und blicken nach Israel, wo sich eine schwierige Regierungsbildung abzeichnet:

Donald Trump mit erhobener Faust als Schattenriss vor US-Flagge, darunter Schriftzug: "Der Trump Effekt: Siegen um jeden Preis?, rechts Nahaufnahme von Trump, er zeigt auf etwas.

Von den Midterms in den USA bis zu Wahlen in Israel: Verschärft die Angst vor Machtverlust den politischen Kampf und die Polarisierung?

28.10.2026 | 64:43 min

Und zum Schluss: Im Laufe der Woche haben uns zahlreiche Ihrer Mails mit vielen wertschätzenden Worten erreicht - vielen herzlichen Dank! Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen diesen Newsletter weiterzuentwickeln. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, empfehlen Sie uns doch gerne weiter - an Freunde, Familie und alle, die die USA genauso spannend finden wie wir.

Aus gegebenem Anlass lesen Sie uns schon am Mittwoch wieder. Und auch eine Sonderfolge unseres Podcasts darf an diesem Tag nicht fehlen: Am 4. November um 14 Uhr sehen wir uns live auf dem ZDFheute-Account bei YouTube.

Viele Grüße

Elmar Theveßen und die auslandsjournal-Redaktion

Über dieses Thema berichtete das ZDF im Podcast "Der Trump-Effekt" am 28.10.2026 um 20:30 Uhr.

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