Trump spottet über "Scheißhaus-Land": Norwegen zeigt seine schönsten Örtchen

Norwegen sei ein "Scheißhaus"-Land, meint US-Präsident Trump, der wieder nicht den Nobelpreis bekommen hat. Das Land reagiert mit Humor - und zeigt seine schönsten Örtchen.

Norwegen reagiert mit Humor auf die Beschimpfungen von US-Präsident Trump. Quelle: visitnorway.com

Norwegen hat humorvoll auf die Beschimpfung durch US-Präsident Donald Trump reagiert, wonach der skandinavische Staat ein "Scheißhaus-Land" sei. "Wir haben in letzter Zeit viel über das 'Scheißhaus-Land' gehört", erklärte die norwegische Tourismusorganisation Visit Norway am Mittwoch im Onlinedienst Facebook.

Nun ja, was man sagen kann, ist, dass wir tatsächlich einige der spektakulärsten Toiletten der Welt haben „ Tourismusorganisation Visit Norway

Visit Norway verwies in ihrer Erklärung auf ein spezielles Verzeichnis auf der Website der Organisation: Dort sind einige öffentliche Toiletten in Norwegen aufgelistet, "die schönsten der Welt", wie die Organisation schreibt. Aufgezählt werden Toiletten mit sehr anspruchsvollem Design, mit Blick auf einen Fjord, einen Fluss und andere atemberaubende Panoramen.

Wir zeigen Ihnen einige davon:

Toiletten in Norwegen Eine der schönsten Toiletten in Norwegen: Ureddplassen auf der Norwegian Scenic Route Helgelandskysten Quelle: visitnorway.com

Trump verärgert wegen Nobelpreis

Trump hatte Norwegen unflätig beschimpft, nachdem er auch in diesem Jahr beim Friedensnobelpreis leer ausgegangen war. "Norwegen ist beschissen", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) bei einem Auftritt in Port Huron im Bundesstaat Michigan. Weil er den Nobelpreis nicht bekommen habe, wolle er "niemanden aus Norwegen" in den Vereinigten Staaten sehen.

Navanethem Pillay wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Nobelkomitee würdigte den Einsatz der Juristin zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechen und Völkermord. 09.10.2026 | 1:43 min

Quelle: AFP