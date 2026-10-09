Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtlerin Navanethem Pillay

Prestigeträchtige Auszeichnung:Friedensnobelpreis geht an Südafrikanerin Navanethem Pillay
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr nach Südafrika. Die Juristin Navanethem "Navi" Pillay wird mit der Auszeichnung für ihren Einsatz für die Menschenrechte prämiert.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navanethem "Navi" Pillay. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt.
Komitee in Oslo: "Mutiger Einsatz für das Völkerrecht"
Die südafrikanische Juristin mit indischen Wurzeln werde für ihren mutigen Einsatz für das Völkerrecht und ihren Einsatz gegen Kriegsverbrechen und Genozid gewürdigt, sagte der Komiteevorsitzende Jorgen Watne Frydnes.
Pillay wurde 1995 an das Obere Gericht in Südafrika berufen, fünf Jahre später wurde sie Richterin und Vorsitzende des Internationalen Tribunals für Ruanda. Von 2008 bis 2014 war sie UN-Hochkommissarin für Menschenrechte.
Das Nobelkomitee verwies bei seiner Entscheidung auf die zunehmende Zahl von Kriegen und Konflikten sowie auf politischen Druck auf Richter und Institutionen des internationalen Rechts. Die Fähigkeit, Konflikte ohne Gewalt zu lösen, hänge von einer funktionierenden internationalen Rechtsordnung ab. "Ein internationales Rechtssystem, in dem Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden und Opfer von Missbrauch Gerechtigkeit erfahren, ist eine Voraussetzung für eine friedliche Welt."
Amnesty International begrüßt Entscheidung
Die Organisation Amnesty International (AI) begrüßte die Entscheidung als "klares Signal zur Stärkung der weltweiten menschenrechtsbasierten Ordnung". Julia Duchrow von Amnesty International Deutschland, sagte: "Die Auszeichnung für Navi Pillay ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Sie hat sich nie gescheut, Verbrechen beim Namen zu nennen - ganz gleich wer sie begangen hat." Sie sagte weiter:
Der Friedensnobelpreis gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Abrüstung, Friedenssicherung und Menschenrechte.
Die Preisträger der letzten Jahre
Deutsche Forscher erhielten Nobelpreis für Medizin
Dotiert ist der Friedensnobelpreis in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen und damit einer Million Kronen mehr als im Vorjahr. Umgerechnet entspricht das etwas mehr als einer Million Euro. Seit Montag sind bereits Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden.
Unter den drei Medizin-Preisträgern sind mit Peter Hegemann und Georg Nagel zwei deutsche Forscher. Die prestigeträchtige Auszeichnung für Literatur ging in diesem Jahr an die Kanadierin Anne Carson.
Am Montag folgt noch der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel. Offiziell ist die Auszeichnung kein Nobelpreis, weil sie nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Sie wird aber traditionell nach den Nobelpreisen vergeben.
- Medizin: Karl Deisseroth (USA), Peter Hegemann und Georg Nagel (beide Deutschland)
- Physik: Francis Halzen (Belgien)
- Chemie: Henri Kagan (Frankreich) und Kenso Soai (Japan)
- Literatur: Anne Carson (Kanada)
- Frieden: Navanethem Pillay (Südafrika)
Die weiteren Vergabetermine:
- Wirtschaftswissenschaften: Montag, 12.10.
Preisverleihung traditionell am 10. Dezember
Überreicht werden alle Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters. Als einzige der Auszeichnungen wird der Friedensnobelpreis nicht in Stockholm, sondern seit der ersten Vergabe der Nobelpreise 1901 in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen.
In 19 Jahren ist übrigens gar kein Friedensnobelpreis vergeben worden, vor allem während der beiden Weltkriege. Auch 1948, im Jahr der Ermordung Mahatma Gandhis, blieb die Auszeichnung aus. Gandhi war insgesamt zwölfmal nominiert worden, erhielt den Preis aber nie.1939 nominierte ein schwedischer Parlamentarier Adolf Hitler, zog den Vorschlag anschließend jedoch zurück und erklärte, die Nominierung des deutschen NS-Politikers und Diktators sei nie ernst gemeint gewesen.
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