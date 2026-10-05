Nobelpreise 2026: Bekanntgabe beginnt mit Nobelpreis für Medizin

Heute startet die Nobelpreiswoche - nach Kontroversen um den Friedensnobelpreis im Vorjahr. Den Auftakt macht traditionell der Nobelpreis für Leistungen im Bereich der Medizin.

Die Nobelpreis-Woche startet mit der Auszeichnung im Bereich Medizin oder Physiologie. Quelle: dpa

Wenige andere Auszeichnungen auf der Welt sind mit so viel Prestige verbunden: In dieser Woche werden in Stockholm und Oslo die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger verkündet. Den Anfang macht heute Vormittag die Auszeichnung in der Kategorie Physiologie oder Medizin.

Was am Montag wichtig wird: Nobelpreis-Bekanntgabe startet mit Medizin 04.10.2026 | 0:58 min

2025 hatten sich mit Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi drei Wissenschaftler aus Japan und den USA den Nobelpreis für ihre Forschung zum Immunsystem geteilt. Ihre Entdeckungen helfen bei der Entwicklung neuer Therapien.

In dieser Woche werden außerdem die Nobelpreise für Physik (6.10.), Chemie (7.10.), Literatur (8.10.), Frieden (9.10.) und am Montag kommender Woche der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften (12.10.) bekanntgegeben. Letzterer wird erst seit 1969 verliehen und geht als einziger der Preise nicht auf den schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurück.

Nobelpreise 2026 im Überblick



Medizin: Montag, 05.10.

Montag, 05.10. Physik: Dienstag, 06.10.

Dienstag, 06.10. Chemie : Mittwoch, 07.10.

: Mittwoch, 07.10. Literatur: Donnerstag, 08.10.

Donnerstag, 08.10. Frieden: Freitag, 09.10.

Freitag, 09.10. Wirtschaftswissenschaften: Montag, 12.10. Die Vergabetermine:

2025 ging der Nobelpreis für Medizin an zwei US-Amerikaner und einen Japaner. Die Forschung des Trios leiste einen Beitrag, das menschliche Immunsystem besser zu verstehen, so die Jury. 06.10.2025 | 2:01 min

Nobelpreise werden seit 125 Jahren vergeben

Die übrigen Preise feiern in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Sie werden 125 Jahre alt. 1901, fünf Jahre nach dem Tod des Preisstifters Alfred Nobel, wurden die Auszeichnungen zum ersten Mal vergeben. Den ersten Literaturnobelpreis bekam damals der französische Schriftsteller Sully Prudhomme. Im vergangenen Jahr erhielt ihn der Ungar László Krasznahorkai.

Der erste Friedensnobelpreis überhaupt ging an den Schweizer Henry Dunant, der als Gründer des Roten Kreuzes gilt, und an den Franzosen Frédéric Passy, der sich unter anderem sehr für internationale Friedenskonferenzen eingesetzt hat.

Die Nobelpreisträger 2025 Medizin: Mary Brunkow, Fred Ramsdell (beide USA) und Shimon Sakaguchi (Japan)

Physik: John Clarke, Michel H. Devoret, John. M. Martinis (USA)

Chemie: Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien), Omar M. Yaghi (USA)

Literatur: László Krasznahorkai (Ungarn)

Frieden: María Corina Machado (Venezuela)

Wirtschaft: Joel Mokyr (Staatsbürgerschaft: Israel, USA; geboren: Niederlande), Peter Howitt (Kanada) und Philippe Aghion (Frankreich) Die Nobelpreisträger 2024 Medizin: Victor Ambros und Gary Ruvkun (beide USA)

Physik: John Hopfield (USA) und Geoffrey Hinton (Großbritannien)

Chemie: David Baker (USA), Demis Hassabis (Großbritannien) und John Jumper (USA)

Wirtschaft: Daron Acemoglu (Türkei), Simon Johnson (Großbritannien) und James A. Robinson

Literatur: Han Kang (Südkorea)

Frieden: Nihon Hidankyo (Japan) Die Nobelpreisträger 2023 Medizin: Katalin Karikó (Ungarn), Drew Weissmann (USA)

Physik: Ferenc Krausz (Ungarn), Pierre Agostini und Anne L´Huillier (Frankreich)

Chemie: Moungi Bawendi (Tunesien), Alexei Ekimov (Russland), Louis Brus (USA)

Wirtschaft: Claudia Goldin (USA)

Literatur: Jon Fosse (Norwegen)

Frieden: Narges Mohammadi (Iran)

Kontroverse um Friedensnobelpreis im Vorjahr

Den Friedensnobelpreis 2025, der als einziger Preis nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird, bekam die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado. Die Auszeichnung an sie ist umstritten. Machado widmete den Preis US-Präsident Donald Trump und schenkte diesem später auch ihre Medaille. Das Nobelinstitut stellte daraufhin klar, dass der Preis nicht übertragbar ist - auch wenn man ihn symbolisch weitergibt.

Die Kontroverse rund um Trump sei aber nicht nur schlecht für den Nobelpreis gewesen, sagte der geschäftsführende Direktor des norwegischen Friedensforschungsinstituts Prio, Haakon Gjerløw.

Den Friedensnobelpreis 2025 erhielt die Oppositionspolitikerin Machado aus Venezuela. Ihre Weitergabe der Nobelpreis-Medaille an US-Präsident Trump sorgte später für eine Kontroverse. 10.10.2025 | 3:05 min

"Gerade weil die Auszeichnung kontrovers war, hat sie internationale Aufmerksamkeit bekommen", so Gjerløw. "Vielleicht sind die Menschen deshalb diesmal auch besonders gespannt darauf, an wen der Preis geht - selbst wenn die diesjährige Auszeichnung völlig unumstritten sein sollte."

Verdient hätten den Nobelpreis in diesem Jahr seiner Meinung nach Akteure, die angesichts vieler Kriege und Krisen auf der Welt humanitäre Hilfe unter schwierigsten Bedingungen leisteten, etwa die Kinderrechtsorganisation Save the Children oder das Netzwerk Emergency Response Rooms im Sudan.

Preise werden im Dezember übergeben

Dotiert sind die begehrten Auszeichnungen in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen - umgerechnet rund einer Million Euro - pro Preiskategorie. Überreicht werden sie am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, dem 10. Dezember, in Stockholm und Oslo.

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Quelle: dpa