Medizin-Nobelpreisträger Fred Ramsdell endlich erreicht

Er war beim Wandern: Erst Stunden nach der Verkündung erfuhr der Medizin-Nobelpreisträger und Immunforscher Fred Ramsdell von seiner Ehrung.

Fred Ramsdell aus den USA wusste zunächst nichts von seiner Auszeichnung. (Archivbild) Quelle: AP

Immunforscher Fred Ramsdell hat erst nach Stunden von seiner Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Medizin erfahren - und zwar beim Wandern. Ramsdell genieße derzeit das Leben und sei wegen einer Wanderung nicht erreichbar, hatte sein in San Francisco ansässiges Labor Sonoma Biotherapeutics zunächst mitgeteilt.

Als das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag mitteilte, dass Ramsdell und seine Kollegen Shimon Sakaguchi (Japan) und Mary Brunkow (ebenfalls USA) im Dezember die Auszeichnung übergeben bekommen, war es an der US-Westküste noch mitten in der Nacht. Auch ein Freund von Ramsdell, Jeffrey Bluestone, war nach eigenen Angaben erfolglos. "Ich habe selbst versucht, ihn zu erreichen", sagte Bluestone. Er glaube, Ramsdell sei im Bundesstaat Idaho unterwegs.

Mit ihrer Arbeit haben zwei Forscher und eine Forscherin wichtige Erkenntnisse über das Immunsystem geliefert und wurden dafür mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. 06.10.2025 | 2:32 min

Auch Brunkow ging zunächst nicht ans Telefon

Am Abend sei es dem Chef des Labors aber dann gelungen, Ramsdell zu erreichen, teilte seine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Forscher hab seine Wanderung vorzeitig beendet und sei nun auf dem Heimweg.

Auch Brunkow ging beim Anruf aus Stockholm erst mal nicht ran. "Mein Telefon klingelte, ich sah eine Nummer aus Schweden und dachte: "Das ist doch nur Spam"", erklärte sie später. "Also schaltete ich das Telefon ab und schlief weiter." Geweckt worden seien sie, ihr Mann und der Hund schließlich von Reportern.

Weitere Preisträger werden benannt

Die Erkenntnisse von Ramsdell, Sakaguchi und Brunkow lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung möglicher künftiger Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten. Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert.

Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an zwei US-Forscher und einen Japaner. Das Forschertrio wird mit dem Preis für ihre Entdeckungen zu einer Form der Immuntoleranz gewürdigt. 06.10.2025 | 1:31 min

Am Dienstag werden die Träger des Physik-Preises benannt, am Mittwoch folgt der Chemie-Preis, danach die für Literatur und für Frieden und schließlich am kommenden Montag der von der schwedischen Zentralbank gestiftete sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. Die feierliche Übergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).