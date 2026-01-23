Update am Abend: Trump-Umfeld macht Deals, uns fehlen Lehrkräfte

Guten Abend,

es ist ein Deal mit politischer Brisanz: Der US-Ölkonzern Sunoco hat die Kontrolle über Deutschlands größten Tanklagerbetreiber Tanquid übernommen. Damit gehen rund ein Fünftel der deutschen Tanklagerkapazitäten und über 1.000 Kilometer Pipelines in amerikanische Hände. Das haben ZDF frontal und "Der Spiegel" recherchiert.

Hinter Sunoco steht der Milliardär Kelcy Warren, ein bekannter Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Besonders brisant: Zur Übernahme gehören auch 49 Prozent an Fernleitungen, die unter anderem Kerosin an deutsche Militärflugplätze liefern - darunter der Standort Büchel, wo amerikanische Atomwaffen lagern.

Ein US-Konzern hat die Kontrolle über mehrere Öllager und Pipelines in Deutschland übernommen. Dahinter steckt Trump-Unterstützer und Milliardär Kelcy Warren.

Sicherheitsexperten sehen die Übernahme kritisch. Jacopo Maria Pepe von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt, dass die USA durch den Deal Einblick in Kapazitäten und Schwachstellen der militärisch wichtigen Infrastruktur erhalten. Im Ernstfall könnten so notwendige Reparaturen blockiert werden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte den 500-Millionen-Euro-Deal nach Prüfung "unter Auflagen" genehmigt. Laut dem Ministerium soll die durchgängige Versorgung mit den Tanklager-Kapazitäten garantiert sein. Wie sehr man allerdings aktuell im Falle der USA und Donald Trump auf Garantien setzen kann, ist fraglich.

TikTok sichert sich Zukunft in den USA

Auch TikTok ist Teil eines Deals aus dem Umfeld des US-Präsidenten geworden: Das US-Geschäft der Video-App wurde in ein neues Gemeinschaftsunternehmen eingebracht, bei dem der chinesische Mutterkonzern ByteDance nur noch knapp 20 Prozent hält. Hätte ByteDance dem nicht zugestimmt, hätte ein Verbot in den USA gedroht.

Ein Verbot von TikTok in den USA ist wohl endgültig abgewendet. Der Eigentümer ByteDance hat ein neues Unternehmen mit US-Mehrheitsbeteiligung gegründet.

Ein 2024 verabschiedetes Gesetz hatte ByteDance gezwungen, die Kontrolle über das US-Geschäft abzugeben. Hintergrund waren Befürchtungen, chinesische Behörden könnten auf US-Nutzerdaten zugreifen oder die öffentliche Meinung beeinflussen.

An der neuen Firma TikTok USDS beteiligen sich unter anderem der Software-Konzern Oracle, die US-Finanzfirma Silver Lake und MGX aus Abu Dhabi mit jeweils 15 Prozent. Die Nutzerdaten sollen in Oracle-Rechenzentren gespeichert werden. Oracle-Chef Larry Ellison ist ein prominenter Trump-Unterstützer. Die Demokraten in den USA warnen nun vor einer wachsenden Medienkontrolle durch Trump-nahe Milliardäre.

Ganztagsanspruch mit Lücken

Jetzt aber genug vom Deal-freudigen Trump-Umfeld, wir haben ja auch noch andere Probleme, die es anzugehen gilt: Ab dem kommenden Schuljahr gilt schrittweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder - doch viele Schulen sehen sich darauf noch nicht ausreichend vorbereitet.

Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge gehen nur etwa zwei Drittel der Grundschulleitungen davon aus, allen Erstklässlern im Schuljahr 2026/27 einen Ganztagsplatz anbieten zu können. Jede vierte Schule rechnet damit, dass die Betreuung vor Ort nicht vollständig sichergestellt werden kann.

23.01.2026 | 0:23 min

Als größte Hürden nennen Schulleitungen dabei fehlende Räume, zu wenig Fachpersonal und knappe finanzielle Mittel. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt deshalb vor Qualitätsverlusten:

Wenn der Rechtsanspruch zum Schuljahr 2026/2027 umgesetzt wird, drohen auch herbe Probleme mit der Qualität des Angebots. „ Tomi Neckov, Bundesvorsitzender des VBE

Der Rechtsanspruch klinge nach pädagogischem Angebot, drohe in der Praxis aber vielerorts auf bloße Aufsicht hinauszulaufen.

Rechtsanspruch für Erstklässler ab Herbst: Grundschulen sehen Hürden bei Ganztagsbetreuung

Streit um Grönland

In Davos sei das "Thema verfehlt" worden, sagt Wolfgang Ischinger im ZDF. Anstatt ein deutliches Signal nach Moskau zu senden, habe der Grönland-Streit vom Ukraine-Krieg abgelenkt.

Wir hätten aus Davos ein Signal senden müssen an die russische Seite, dass es jetzt endgültig Schluss sein muss mit diesem Krieg. Stattdessen dieser interne westliche Streit über Grönland. Vollkommen unnötig und schädlich. „ Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Ischinger kritisiert Grönland-Streit als "Zirkus"

23.01.2026 | 5:38 min

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zu Donald Trump und jederzeit in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

USA, Russland und Ukraine wollen zum ersten Mal gemeinsam an den Verhandlungstisch - doch was bedeutet diese neue diplomatische Bewegung wirklich? In unserem Podcast "Militär & Macht - die Analyse" ordnet Sicherheitsexperte Christian Mölling die Lage ein - und dämpft die Hoffnung auf einen schnellen Frieden.

Wie der Kreml auf das Abu-Dhabi-Treffen zur Ukraine blickt: Von Zeitspiel keine Spur mehr? Auf das Treffen im Kreml folgen Verhandlungen in Abu Dhabi. Warum Putin dafür sein Verhandlungsteam verändert - und einen Geheimdienst-Chef schickt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Handball EM

Mit sieben Treffern im EM-Spiel gegen Portugal avancierte Miro Schluroff zum besten Feldspieler der deutschen Handballer. Mit seiner Wucht aus dem Rückraum verändert er alles.

Miro Schluroff: Der neue Faktor im deutschen Team

22.01.2026 | 7:55 min

Im nächsten Spiel trifft das DHB-Team auf Norwegen. ZDF-Handball-Experte Sven-Sören Christophersen berichtet von einer Mannschaft, die "hungrig auf mehr" ist.

23.01.2026 | 5:54 min

Bilder des Tages

Auf ihrer Reise durch Italien ist die Olympische Fackel durch Venedig gezogen. Auf einer Gondel ging es durch die Kanäle, vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Rialto-Brücke. In zwei Wochen soll mit ihr das Olympische Feuer in Mailand entzündet werden.

23.01.2026 | 0:17 min

