Ukraine: Wie der Kreml auf das Abu-Dhabi-Treffen blickt

Von Zeitspiel keine Spur mehr? Auf das Treffen im Kreml folgen Verhandlungen in Abu Dhabi. Warum Putin dafür sein Verhandlungsteam verändert - und einen Geheimdienst-Chef schickt.

Im Kreml trafen sich Kreml-Chef Wladimir Putin und der US-Gesandte Steve Witkoff zu Gesprächen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Eines unterschied diesen neuerlichen Besuch Steve Witkoffs in Moskau gleich zu Beginn von den vorherigen: Weder gab es im Vorfeld ausgedehnte Spaziergänge über Moskauer Prachtboulevards, noch kulinarische Ausflüge in exquisite Sterne-Restaurants der russischen Hauptstadt. Stattdessen: "dawai", gleich zur Sache: Steve Witkoff und Jared Kushner fuhren am Donnerstagabend über eine hochgesicherte Protokollstrecke vom Flughafen direkt in den Kreml.

Die Eile könnte mit der späten Ankunft der beiden (22:30 Uhr Ortszeit) zusammenhängen - oder aber damit, dass in den vergangenen Tagen tatsächlich eine neue Dynamik in den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine entstanden ist.

Eine Woche, drei Treffen: Davos, Moskau, Abu Dhabi

Nach dem US-russischen Treffen zwischen Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew und Steve Witkoff in Davos, war die Unterredung zwischen Witkoff, Kushner und Wladimir Putin am Donnerstagabend bereits das zweite Treffen der Woche. Noch am Freitag soll das dritte folgen. Dann in Abu Dhabi - erstmals auch im trilateralen Format gemeinsam mit ukrainischen Vertretern.

Das vielfach bemängelte Zeitspiel des Kreml ist damit, zumindest nach außen, nicht mehr erkennbar. Innerhalb einer Woche finden gleich mehrere Verhandlungsrunden statt. Für die Gespräche in Abu Dhabi wurden direkt zwei Tage angesetzt.

Putin baut um: Russisches Verhandlungsteam verändert

Aufhorchen lässt, dass die russische Delegation in den Vereinigten Arabischen Emiraten überraschend nicht nur von Putins bisherigem Chefunterhändler Kirill Dmitrijew geleitet wird. Der Investmentbanker gehört zwar ebenfalls zur Kreml-Reisegruppe, wird allerdings vor allem bilaterale Wirtschaftsgespräche mit den USA führen.

Die trilateralen Gespräche sollen dagegen vom Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU geleitet werden. Admiral Igor Kostjukow ist öffentlich bislang kaum in Erscheinung getreten, kann allerdings eine durchaus beeindruckende Karriere im russischen Militär vorweisen. Zeitweise leitete er Russlands Militäroperation in Syrien - wohlgemerkt bevor Russlands Verbündeter Assad dort gestürzt wurde.

Verhandlungsführer mit militärischer Expertise

Dass mit Kostjukow nun ein Geheimdienstchef mit militärischer Expertise an der Seite des Investmentbankers Kirill Dmitrijew platziert wird, kann durchaus als Signal des Kreml Richtung Washington verstanden werden. In Abu Dhabi sollen, laut Kremlberater Juri Uschakow, Fragen der "Sicherheit" erörtert werden - das dürfte sich unter anderem auf Sicherheitsgarantien beziehen, die neben der Ukraine auch Russland fordert.

Klar ist, dass der Kreml mit Kostjukow eine deutlich ernsthaftere Besetzung des Verhandlungsteams wählt, als noch während der 2025 stattgefunden Gespräche in Istanbul: Den damals entsandten Wladimir Medinski, der sich unter anderem mit der Geschichtsauffassung in russischen Schulbüchern beschäftigte, fassten viele Beobachter eher als Affront denn als Verhandler auf Augenhöhe auf.

Durchbruch in Abui Dhabi? Zugeständnisse nicht erkennbar

Trotz alldem dürfte Skepsis mehr als angebracht sein darüber, ob Abu Dhabi wirklich einen Durchbruch in den Friedensverhandlungen erzielt. Auch wenn der US-Sondergesandte Witkoff noch in Davos davon sprach, dass nur noch "ein Problem" zu lösen sei.

Ob der Kreml das auch so sieht, bleibt sein Geheimnis. Zugeständnisse hinsichtlich der ausstehenden territorialen Fragen - also der von Russland beanspruchten Gebiete - sind bislang jedenfalls nicht erkennbar.

Putin: In USA eingefrorenes Vermögen für Wiederaufbau

Wladimir Putin zog es unter der Woche vor, in einem kurzfristig anberaumten Treffen seines nationalen Sicherheitsrats über das in den USA eingefrorene russische Vermögen zu sinnieren. Das (oder zumindest Teile davon) könnten, so der Kremlchef, für den Wiederaufbau der "zerstörten Gebiete" genutzt werden. "Zerstörte Gebiete" aber gibt es nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russlands Grenzregionen - und den von Russland besetzten Gebieten.

Das vermeintlich freundliche Angebot könnte sich also als Finte erweisen. Gut möglich, dass selbiges nicht nur für das in den USA lagernde russische Vermögen gilt, sondern auch für die Gespräche in Abu Dhabi.

Felix Klauser berichtet als Korrespondent über Russland, den Kaukasus und Zentralasien.

