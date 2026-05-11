Update am Abend: Fragile Ruhe in Nahost, Aufregung in AfD

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die Zahl politisch motivierter Straftaten ist gestiegen - die meisten von ihnen kommen aus dem rechten Spektrum. Unterdessen ärgert Björn Höckes Unterscheidung von Ost und West seine AfD. Und Iran und Israel haben sich darauf geeinigt, die gegenseitigen Angriffe einzustellen. Vorerst.

Zahl politischer Straftaten auf neuem Höchststand

Das ist passiert: Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat 2025 einen neuen Höchstwert erreicht. Die meisten der Delikte kommen von rechts, doch auch links motivierte Kriminalität nimmt stark zu. Insgesamt verzeichnete die Polizei 85.837 Taten. Das Bundeskriminalamt stellt den Anstieg der Straftaten in einen Zusammenhang mit den Wahlen im vergangenen Jahr.

Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat 2025 einen neuen Höchstwert erreicht. Die meisten der Delikte kommen von rechts, doch auch links motivierte Kriminalität nimmt stark zu. Insgesamt verzeichnete die Polizei 85.837 Taten. Das Bundeskriminalamt stellt den Anstieg der Straftaten in einen Zusammenhang mit den Wahlen im vergangenen Jahr. Das ist der Hintergrund: Taten aus dem rechten Spektrum machen den größten Teil der erfassten politisch motivierten Delikte aus. Zumeist geht es bei den insgesamt 42.544 Fällen um sogenannte Propagandadelikte, beispielsweise das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Den größten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Statistik bei von links motivierten Taten. Die Zahl der Fälle, die "ausländischer Ideologie" zugeordnet werden, ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Darum ist das wichtig: BKA-Präsident Holger Münch sieht im Anstieg eine "weitere Polarisierung der Gesellschaft". Soziale Medien seien dabei ein wesentlicher Treiber für Radikalisierungsprozesse. "All diese Straftaten sind ein Schlag gegen das Selbstverständnis unserer Demokratie", betonte Münch bei der Vorstellung der Zahlen.

Phoenix, 09.06.2026, 11:05 Uhr 09.06.2026 | 54:30 min

AfD versucht Höcke-Aussagen wieder einzufangen

Das ist passiert: Äußerungen des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke über den vermeintlichen Amerikanismus der Westdeutschen haben seine Partei aufgeschreckt. Einflussreiche AfD-Politiker wie Fraktionsvize Beatrix von Storch oder Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen versuchten, Höckes Erklärungen zu relativieren. Von Storch sprach von einer "einigen unteilbaren deutschen Nation". Lucassen erklärte, er könne "nicht mehr erklären, was in ihn [Höcke] gefahren ist". Höckes Bemerkungen seien "absolut falsch und töricht" und "SED-Sprech".

In der westlichen Republik gibt es Deutsch sprechende Amerikaner [...] und im Osten der Republik wohnen Deutsch sprechende Deutsche. „ Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen

Das ist der Hintergrund: Höcke hatte gestern der Schweizer "Weltwoche" eine Amerikanisierung der Westdeutschen als wichtige Ursache für gesellschaftliche Polarisierung und Ost-West-Unterschiede genannt: "Im Osten sind die Menschen noch Deutsche, im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen".

Höcke hatte gestern der Schweizer "Weltwoche" eine Amerikanisierung der Westdeutschen als wichtige Ursache für gesellschaftliche Polarisierung und Ost-West-Unterschiede genannt: "Im Osten sind die Menschen noch Deutsche, im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen". Das sagt unsere Korrespondentin: ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann erklärt, dass Höckes Aussagen Teil eines länger andauernden Richtungsstreits innerhalb der AfD seien. Die beiden Standbeine im Westen wie im Osten sicherten der AfD den angestrebten Status als Volkspartei, sagt Diekmann. So jedenfalls laute die Erzählung der Partei selbst. "Mit seinen Äußerungen aber stößt Höcke Wähler und Anhänger im Westen vor den Kopf", betont Diekmann. Dass ihm diese Irritationen offenbar egal sind, zeige laut Diekmann: "Der mächtige Höcke macht, was Höcke will. Das demonstriert er nicht zum ersten Mal."

In einem Podcast nennt der Thüringer AfD-Chef Höcke Westdeutsche "deutsch sprechende Amerikaner". Damit mache er sich „keine Freunde in der eigenen Partei“, sagt ZDF-Korrespondentin Diekmann. 09.06.2026 | 0:57 min

Israel und Iran beenden Angriffe

Das ist passiert: Iran und Israel haben ihre gegenseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Erzfeinde lassen jedoch keine Zweifel an ihrer Bereitschaft, sie auch wieder aufzunehmen. Beide Seiten drohten im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Israel und Iran beenden Angriffe - Drohungen gehen weiter

Iran und Israel haben ihre gegenseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Erzfeinde lassen jedoch keine Zweifel an ihrer Bereitschaft, sie auch wieder aufzunehmen. Beide Seiten drohten im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Israel und Iran beenden Angriffe - Drohungen gehen weiter Das ist der Hintergrund: Die neue Eskalation in dem Konflikt drohte Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben. Der US-Präsident sagte dem israelischen TV-Sender N12 am Montag, er habe Netanjahu während eines Telefongesprächs gewarnt, dass Israel bei einer Ausweitung der Angriffe möglicherweise isoliert dastehen könnte.

Die neue Eskalation in dem Konflikt drohte Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben. Der US-Präsident sagte dem israelischen TV-Sender N12 am Montag, er habe Netanjahu während eines Telefongesprächs gewarnt, dass Israel bei einer Ausweitung der Angriffe möglicherweise isoliert dastehen könnte. Das sagen unsere Korrespondenten: Thomas Reichart, Korrespondent in Israel, geht davon aus, dass Trumps Intervention einen entscheidenden Einfluss auf Israel gehabt habe. Er betont jedoch, dass sich Israel nur widerstrebend auf die ausgemachte Feuerpause eingelassen habe. Angesichts der Wahlen im Herbst stehe Netanjahu unter Druck. Das Regime in Teheran sei noch an der Macht, Iran habe weiterhin hoch angereichertes Uran und Netanjahu finde kein Mittel gegen die Hisbollah im Libanon. Auch Phoebe Gaa, Korrespondentin in Teheran, sieht die Hisbollah und die Frage nach dem Libanon als einen Knackpunkt in den Verhandlungen für einen Frieden.

ZDF Morgenmagazin, 09.06.2026, 05:30 Uhr 09.06.2026 | 3:20 min

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Das Glück wohnt in Erfurt: Hier ist die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen in deutschen Großstädten am höchsten. Das geht aus dem aktuellen "Glücksatlas" hervor. Erstellt hat ihn die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL), befragt wurden die Einwohner von 40 Städten.

Ratgeber: So vertreiben Sie Tauben von Ihrem Balkon

Taubenkot, Gurren und vielleicht ein Nest auf Balkon oder Terrasse? Wenn sich Tauben eingenistet haben, kann das störend sein. Wie man die Tiere abschreckt, ohne sie zu verletzen.

ZDF Volle Kanne, 08.06.2026, 09:05 Uhr 08.06.2026 | 0:55 min

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Was heute noch ansteht: Im letzten WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Slowenien will Bundestrainer Christian Wück den Konkurrenzkampf anheizen. Das Spiel sehen Sie hier ab 18 Uhr im Livestream:

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Wer ersetzt Lennart Karl? Muss Deniz Undav in die Startelf? Und was ist eigentlich mit der Wade von Manuel Neuer? Das ist der Stand im DFB-Kader wenige Tage vor dem ersten WM-Spiel. Der Bolzplatz fragt: Ist Deutschland bereit für die WM?

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Schlagzeilen

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Spektakuläre Aufnahmen aus einem SpaceX-Raumschiff: NASA-Astronautin Jessica Meir konnte sogenannte Südlichter filmen. Die Aurora Australis "tanzte und schlich" um die Kapsel, berichtete Meir.

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Ein Lichtblick

Eine WG in Frankfurt hat rund 26.700 Euro Miete zurückerstattet bekommen. Die Studierenden hatten von Oktober 2021 bis Juni 2025 deutlich mehr Miete zahlen müssen als erlaubt, teilte die Stadt Frankfurt am Main mit. Für die 95-Quadratmeter-Wohnung im Stadtteil Nordend verlangte eine ausländische Immobiliengesellschaft demnach eine Miete, die die ortsübliche Vergleichsmiete zeitweise um bis zu 103 Prozent überstieg.

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Streaming-Tipps für den Abend

Was ist aus dem "American Dream" geworden? Ist er noch lebendig? Und wie steht es um die Freiheit in den USA, um den Zusammenhalt im Land? Haben die Vereinigten Staaten tatsächlich noch die Führungsrolle in der westlichen Welt? Die dreiteilige Doku "Amerika - Traum und Wirklichkeit" sucht Antworten auf all diese Fragen. In der ersten Folge geht es um die Menschen in dem tief gespaltenen Land (ZDF, Dokumentation, 44 Minuten).

ZDF, 09.06.2026, 05:00 Uhr 09.06.2026 | 43:30 min

Rezept des Tages: Erdbeer-Muffins mit Extra-Knusper

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Bis zum Bissen ins Glück dauert es nur 45 Minuten: TV-Koch Mario Kotaska macht saftige Erdbeer-Muffins mit Mascarpone-Creme und knusprigem Granola. Schritt für Schritt erklärt er, wie man sie mit einfachen Zutaten in rund 45 Minuten zubereitet.

Das Rezept "Erdbeer-Muffins mit Mascarpone und Granola" finden Sie hier im Download.

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