AfD-Politiker kritisieren Höcke für "Deutschtum"-Aussagen

Westdeutsche von US-Kultur "usurpiert":Wie die AfD versucht, Aussagen von Höcke wiedereinzufangen
AfD-Landeschef Björn Höcke äußert Thesen zur angeblichen Identität von Ost- und Westdeutschen. Im Osten seien "Menschen noch Deutsche". Aus der eigenen Partei kommt Widerspruch.
Äußerungen von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke über West- und Ostdeutsche haben in der AfD eine Diskussion ausgelöst. Hintergrund ist ein Interview Höckes mit Roger Köppel, Herausgeber des Schweizer Mediums "Weltwoche", dem Beobachter schon länger eine prorussische Haltung vorwerfen.
Dort hatte der AfD-Politiker Höcke als wichtige Ursache für gesellschaftliche Polarisierung und Ost-West-Unterschiede gesagt: "Im Osten sind die Menschen noch Deutsche, im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen." Usurpieren bedeutet, etwas zu verdrängen und seinen Platz einzunehmen.
Höcke, selbst Westdeutscher, zitierte außerdem einen Satz, den er "irgendwo gelesen" habe, der gut reinpasse: "In der westlichen Republik gibt es deutsch sprechende Amerikaner oder wohnen deutsch sprechende Amerikaner und im Osten der Republik wohnen deutsch sprechende Deutsche." Der Amerikanismus sei eine Antithese zum Deutschtum, meinte Höcke.
Interne Kritik: Höcke-Aussagen "absolut falsch und töricht"
Solche Aussagen werden nun von anderen Teilen der AfD heftig kritisiert. AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch sagte dem Portal "The Pioneer":
Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen, der sich in der Vergangenheit schon offene Auseinandersetzungen mit Höcke geliefert hatte, kritisierte ihn für seine Aussagen. Er könne sich "nicht mehr erklären, was in ihn gefahren ist", sagte der frühere hochrangige Bundeswehroffizier und nannte Höckes Aussage herabwürdigend. Seine Einschätzung, Westdeutsche seien "in Wahrheit verkappte Amerikaner", nannte Lucassen "absolut falsch und töricht". Das sei SED-Sprech.
Lucassen stand zuletzt innerparteilich unter Druck und war im April von seinem Amt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Im Gegensatz zu Höcke sieht sich Lucassen als Nato-Anhänger und Befürworter einer Wehrpflicht.
Parlamentarischer Geschäftsführer verweist auf "Zuspitzung" im Wahlkampf
Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sagte auf Nachfrage vor Journalisten, man sei hier im Bereich des Wahlkampfs und der Zuspitzung. Er verwies auf den AfD-Mitgründer Alexander Gauland, der Höcke einst als Nationalromantiker bezeichnet habe.
Direkt Bezug nehmen wollte der Hamburger auf Höckes Aussage nicht, sagte aber: Im Westen habe man eine andere Erziehung genossen. Da habe man natürlich diesen Ansatz einer gewissen Entnationalisierung, sagte Baumann.
ZDF-Korrespondentin: "Höcke stößt Anhänger im Westen vor den Kopf"
Höckes Aussagen sind Teil eines länger andauernden Richtungsstreits innerhalb der AfD. "Björn Höcke macht sich mit solchen Äußerungen keine Freunde in seiner eigenen Partei", analysiert ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann.
Diese beiden Standbeine im Westen wie im Osten sicherten ihr den angestrebten Status als Volkspartei, so die Erzählung der Partei selbst. "Mit seinen Äußerungen aber stößt Höcke Wähler und Anhänger im Westen vor den Kopf. Es wäre untypisch für ihn, den politischen Strategen, wenn er dies im Interview nicht im Blick gehabt hätte", betont Diekmann.
Diekmann: "Höcke macht, was Höcke will"
Vielen in der AfD stoße Höckes Vorgehen nun sauer auf - es sei kurzsichtig.
Dass ihm diese Irritationen offenbar egal sind, zeige laut Diekmann: "Der mächtige Höcke macht, was Höcke will. Das demonstriert er nicht zum ersten Mal."
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