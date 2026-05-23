Ex-Landeschef Albig wirbt für SPD-Zusammenarbeit mit AfD

"Lassen nur frustrierte Wähler zurück":Ex-Landeschef Albig wirbt für Zusammenarbeit von SPD mit AfD
Eine Zusammenarbeit von SPD und AfD? Ex-Landeschef Albig wirbt in der eigenen Partei mit einem umstrittenen Vorschlag. Er sieht darin einen Weg, verlorene Wähler zurückzugewinnen.
Der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig, hat seiner SPD empfohlen, sich auch auf von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen einzulassen. Der 62-Jährige sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":
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Für ihn wäre es vorstellbar, "wenn also nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise Manuela Schwesig sagen würde: "Ich suche mir meine Mehrheiten im Landtag je nach Thema"." Vielparteienbündnisse mit CDU, Linken, Grünen oder BSW belasteten die Leistungsfähigkeit der Demokratie "und lassen nur noch frustrierte Wähler zurück", sagte er.
So will Albig Wähler zur SPD zurückholen
Eine Zusammenarbeit bedeute nicht, dass "wir das ideologische Gedankengut von Rechtspopulisten teilen, sondern weil wir unseren verlorengegangenen Wählern zeigen: Wir haben verstanden - kommt wieder nach Hause", sagte Albig. Alte Genossen träten eins zu eins in die AfD ein - "und das sicher nicht, weil die alle Nazis geworden sind, sondern weil sie bei uns etwas vermissen".
So weiterzumachen wie bisher, berge die Gefahr, "dass es die Sozialdemokratie hierzulande bald nicht mehr gibt".
Vom Ministerpräsidenten in die Wirtschaft
Albig war von 2009 bis 2012 Oberbürgermeister von Kiel und danach bis 2017 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Nach einer verlorenen Landtagswahl zog er sich aus der aktiven Politik zurück und ging in die Wirtschaft.
Nach leitenden Funktionen bei der Deutschen Post DHL und beim Bundesverband Deutscher Postdienstleister wechselte er 2023 als Lobbyist zum Tabakkonzern Philip Morris.
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