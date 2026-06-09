"Glücksatlas": Das ist Deutschlands glücklichste Stadt

In welcher Stadt sind die Menschen am glücklichsten? Im vergangenen Jahr war Kassel der Spitzenreiter. Laut "Glücksatlas" ist die Lebenszufriedenheit nun woanders am höchsten.

Laut dem Ergebnis des diesjährigen SKL-Glücksatlas leben die zufriedensten Menschen Deutschlands in Erfurt. Damit löst die Thüringer Hauptstadt Kassel als Spitzenreiter ab. 09.06.2026 | 0:31 min

In Erfurt ist die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen unter 40 deutschen Großstädten am höchsten. Das geht aus dem aktuellen "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat.

Die Thüringer Landeshauptstadt liegt in dem Großstadtranking auf Platz eins, gefolgt von Augsburg in Bayern und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Schlusslicht ist Rostock.

Glücksranking der 40 größten deutschen Städte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Erfurt sticht im Osten heraus

Erfurt sei das beste Beispiel einer ruhigen ostdeutschen Großstadt, schreiben die Autoren der Studie. "Die Mieten sind gering, die Umweltqualität hoch und die wirtschaftliche Lage ist im Städtevergleich sogar leicht überdurchschnittlich." Erfurt hat rund 215.000 Einwohner, auf dem Glücksindex der Studie erreicht es einen Wert von 7,74. Schlusslicht Rostock kommt nur auf 5,8.

Unter den anderen ostdeutschen Städten sticht Erfurt damit heraus, denn in dem Städtevergleich zählen die Einwohner ostdeutscher Großstädte zu den unglücklichsten.

Ein Blick über die deutschen Grenzen hinaus: Forschende der Universität Oxford haben im März ihren Weltglücksbericht vorgestellt. Finnland belegte zum neunten Mal in Folge Platz 1 im Ranking, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland landete auf Platz 17. 19.03.2026 | 0:27 min

Frankfurt und Wiesbaden im hinteren Feld

Die ostdeutschen Großstädter seien im Durchschnitt älter, leben häufiger allein und seltener im Wohneigentum. Auch die Arbeitslosenquoten seien noch höher als im Westen und das verfügbare Einkommen geringer.

Berlin (Platz 35) und Dresden (Platz 31) liegen eher im hinteren Feld des Rankings. Allerdings sind mit Frankfurt (Platz 38) und Wiesbaden (Platz 39) auch zwei westdeutsche Städte noch weiter hinten.

Für das Ranking wurden insgesamt 23.286 Menschen zwischen 16 und 84 Jahren vom Institut für Demoskopie Allensbach im Zeitraum von Januar 2023 bis April 2026 repräsentativ befragt. Die Befragten leben in den 40 größten Städten Deutschlands mit mehr als 200.000 Einwohnern.

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Quelle: dpa