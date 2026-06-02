Milliardeninvestitionen und neue Jobs: Ist Cottbus ein Vorbild für den Strukturwandel? Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum will Kanzler Merz Aufbruchstimmung erzeugen.

Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow warb Kanzler Merz für breite Unterstützung seiner Reformpläne. Er betonte, man müsse nun zeigen, die Probleme des Landes lösen zu können. 02.06.2026 | 1:40 min

Pünktlich zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum (OWF) in Bad Saarow wirbelt das Institut der Deutschen Wirtschaft alle Klischees durcheinander und legt Zahlen vor, die Cottbus zur Modellregion "für den dynamischen Wandel von der fossilen Energie hin zu einem modernen Standort für Wissen und Technologie" stilisieren.

Cottbus profitiert vom Strukturwandel

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagt:

Ich freue mich natürlich über das Dynamik-Ranking, dynamischste Stadt in Deutschland für Cottbus, aber es ist für uns kein Grund, um uns zurückzulehnen. „ Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburg (SPD)

"Wir müssen ja weiter intensiv und hart arbeiten und es ist ja eine Region, die in früheren Zeiten nie was geschenkt bekommen hat, so ist es auch jetzt nicht. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und das werden wir weiter tun", erklärt er.

Wegen des Kohleausstiegs fließen Fördergelder in die Lausitz, welche die Wirtschaft und die Infrastruktur verbessern sollen. Laut der Bewohner kommen diese in den Dörfern jedoch nicht ausreichend an. 15.05.2026 | 1:45 min

Zahlen und Fakten unterfüttern das:

Rund 3.500 Jobs bietet allein das Innovationszentrum der Uni-Medizin Lausitz. Das größte Krankenhaus Brandenburgs in Cottbus verbindet mit zirka 1.200 Betten die Versorgung von Patienten mit Forschung und Lehre.

Das ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn: Hier entstehen ungefähr 1.600 Jobs in der Schienenindustrie und in Zulieferungsbetrieben.

Die Stadt bietet mit der Technischen Universität Cottbus Senftenberg (BTU) die einzige Uni dieser Art in Brandenburg. Sie ist "Mittelpunkt und Motor" der Lausitz, dessen wirtschaftliche Daten und viele Start-up-Unternehmen Cottbus vom einstigen Sorgenkind in die Gruppe der deutschen Hoffnungen katapultiert.

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Milliardeninvestitionen schaffen neue Jobs

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Staatliche Investitionen spielen sicherlich eine große Rolle.

Rund zehn Milliarden Euro steckten EU, Bund und Land in die Lausitz, eine Region, die bis 2038 aus der Braunkohle aussteigen muss.

Martina Klement, Wirtschaftsministerin in Brandenburg, CSU, meint, dass "wir in dieser Region andere staatliche Fördermöglichkeiten haben als in anderen Regionen" und wo Dynamik sei, da sei es attraktiv und es würden andere Start-ups angezogen.

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Ostdeutsches Wirtschaftsforum setzt auf Wachstum

Wo denn die gesamtdeutsche Wirtschaftsdynamik bleibt, war auch ein großes Thema des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wurde gefragt, ob ihm das geringe Wachstum in Deutschland schlaflose Nächte bereite?

Das hab‘ ich von meiner Mutter geerbt: Ich schlafe wirklich gut und ich wache morgens auf, stehe auf und gehe richtig gerne an die Arbeit. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler (CDU)

Genau so sieht sich der Kanzler: Als Motivator, der auch auf die Rolle Ostdeutschlands für die deutsche Wirtschaft setzt.

Kleine und mittlere Autozulieferer suchen sich immer häufiger neue Geschäftsfelder, der Strukturwandel zwingt zu Kreativität. Gerade in Thüringen zeigen Betriebe, wie man diesen Wandel gestalten kann. 31.03.2026 | 2:00 min

Schließlich hätten die Ostdeutschen schon nach dem Mauerfall bewiesen, dass sie Umbrüche bewältigen können.

Wir sind ein Land mit reichhaltiger Erfahrung, wie Transformation geht. Das wissen Sie hier in der Region. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler (CDU)

"Das wissen Sie hier in den ostdeutschen Ländern vielleicht sogar noch besser als die westdeutschen Länder, wo die letzte große eigene Erfahrung einer so fundamentalen Transformation mittlerweile über 75 Jahre zurückliegt", sagt Merz.

Der Auftritt des Kanzlers zum Abschluss des dreitägigen Forums wird von Vielen durchaus positiv bewertet:

Ich war sehr begeistert und ich fand schon, dass es ein Blick in die Zukunft war, die Perspektive. Wir hatten sogar gesagt, es hätte am Anfang des Forums sein sollen, damit man gleich diesen Schwung mitnimmt. „ Heike Wilson, Silicon Saxony

Ich hab‘ das Gefühl, der hat den Nerv getroffen, der weiß, worum es geht und kennt die Stimmung im Land sehr gut. „ Marc Oelker, SIK-Holzgestaltungs GmbH

Insgesamt ging es dem Kanzler bei seinem Auftritt darum, den positiven Geist des OWF in Bad Saarow aufzunehmen und für Aufbruchstimmung zu sorgen.

Kai Niklasch leitet das ZDF-Landesstudio in Brandenburg, Jan Meier ist Reporter im Studio.

Treffen der Ost-Ministerpräsidenten : Vor Landtagswahlen: Was die Ost-Länder von Merz fordern In Berlin haben sich die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder mit Kanzler Merz getroffen. Es ging um den Strompreis und einen Flughafen. Über allem schwebt aber die AfD. von Johannes Lieber mit Video 0:36

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