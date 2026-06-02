Ostdeutsches Wirtschaftsforum:Cottbus: Boomtown des Strukturwandels?
von Kai Niklasch und Jan Meier
Milliardeninvestitionen und neue Jobs: Ist Cottbus ein Vorbild für den Strukturwandel? Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum will Kanzler Merz Aufbruchstimmung erzeugen.
Pünktlich zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum (OWF) in Bad Saarow wirbelt das Institut der Deutschen Wirtschaft alle Klischees durcheinander und legt Zahlen vor, die Cottbus zur Modellregion "für den dynamischen Wandel von der fossilen Energie hin zu einem modernen Standort für Wissen und Technologie" stilisieren.
Cottbus profitiert vom Strukturwandel
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagt:
"Wir müssen ja weiter intensiv und hart arbeiten und es ist ja eine Region, die in früheren Zeiten nie was geschenkt bekommen hat, so ist es auch jetzt nicht. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und das werden wir weiter tun", erklärt er.
Zahlen und Fakten unterfüttern das:
- Rund 3.500 Jobs bietet allein das Innovationszentrum der Uni-Medizin Lausitz. Das größte Krankenhaus Brandenburgs in Cottbus verbindet mit zirka 1.200 Betten die Versorgung von Patienten mit Forschung und Lehre.
- Das ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn: Hier entstehen ungefähr 1.600 Jobs in der Schienenindustrie und in Zulieferungsbetrieben.
- Die Stadt bietet mit der Technischen Universität Cottbus Senftenberg (BTU) die einzige Uni dieser Art in Brandenburg. Sie ist "Mittelpunkt und Motor" der Lausitz, dessen wirtschaftliche Daten und viele Start-up-Unternehmen Cottbus vom einstigen Sorgenkind in die Gruppe der deutschen Hoffnungen katapultiert.
Milliardeninvestitionen schaffen neue Jobs
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Staatliche Investitionen spielen sicherlich eine große Rolle.
Rund zehn Milliarden Euro steckten EU, Bund und Land in die Lausitz, eine Region, die bis 2038 aus der Braunkohle aussteigen muss.
Martina Klement, Wirtschaftsministerin in Brandenburg, CSU, meint, dass "wir in dieser Region andere staatliche Fördermöglichkeiten haben als in anderen Regionen" und wo Dynamik sei, da sei es attraktiv und es würden andere Start-ups angezogen.
Ostdeutsches Wirtschaftsforum setzt auf Wachstum
Wo denn die gesamtdeutsche Wirtschaftsdynamik bleibt, war auch ein großes Thema des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wurde gefragt, ob ihm das geringe Wachstum in Deutschland schlaflose Nächte bereite?
Genau so sieht sich der Kanzler: Als Motivator, der auch auf die Rolle Ostdeutschlands für die deutsche Wirtschaft setzt.
Schließlich hätten die Ostdeutschen schon nach dem Mauerfall bewiesen, dass sie Umbrüche bewältigen können.
"Das wissen Sie hier in den ostdeutschen Ländern vielleicht sogar noch besser als die westdeutschen Länder, wo die letzte große eigene Erfahrung einer so fundamentalen Transformation mittlerweile über 75 Jahre zurückliegt", sagt Merz.
Der Auftritt des Kanzlers zum Abschluss des dreitägigen Forums wird von Vielen durchaus positiv bewertet:
Insgesamt ging es dem Kanzler bei seinem Auftritt darum, den positiven Geist des OWF in Bad Saarow aufzunehmen und für Aufbruchstimmung zu sorgen.
Kai Niklasch leitet das ZDF-Landesstudio in Brandenburg, Jan Meier ist Reporter im Studio.
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