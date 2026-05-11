Update am Abend: Starmer, Renten-Diskussion und Pantisano-Sorry

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der Druck auf Keir Starmer wurde dann doch zu groß. Der britische Premier hat angekündigt, 10 Downing Street zu räumen und den Amtssitz für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin frei zu machen. Derweil diskutiert die deutsche Politik über die Reformvorschläge der Rentenkommission. Außerdem: Der neue Linken-Chef Luigi Pantisano rudert zurück und bittet die Union um Entschuldigung für einen schwerwiegenden Vorwurf.

Britischer Premier Starmer tritt zurück

Das ist passiert: Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt erklärt. Er habe seine Entscheidung bereits König Charles III. mitgeteilt. Bis eine geordnete Amtsübergabe erfolgen kann, will Starmer im Amt bleiben.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt erklärt. Er habe seine Entscheidung bereits König Charles III. mitgeteilt. Bis eine geordnete Amtsübergabe erfolgen kann, will Starmer im Amt bleiben. Das ist der Hintergrund: Über Starmers Zukunft wurde seit Wochen spekuliert. Der Druck auf den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei war nach schmerzhaften Verlusten bei den Kommunalwahlen im Mai sowie den Rücktritten einiger Kabinettsmitglieder aus Protest gegen Starmers Führungsstil gewachsen. Am Freitag gewann zudem sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament - und brachte sich damit als potenzieller Nachfolger in Stellung.

Über Starmers Zukunft wurde seit Wochen spekuliert. Der Druck auf den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei war nach schmerzhaften Verlusten bei den Kommunalwahlen im Mai sowie den Rücktritten einiger Kabinettsmitglieder aus Protest gegen Starmers Führungsstil gewachsen. Am Freitag gewann zudem sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament - und brachte sich damit als potenzieller Nachfolger in Stellung. Das sagt ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich: "Das war schon ein emotionaler Moment", berichtete Ulrich bei ZDFheute live über Starmers Rücktrittserklärung. Der Labour-Vorsitzende sei vor rund zwei Jahren als Hoffnungsträger seiner Partei ins Amt gestartet, der einen unaufgeregten Führungsstil etablieren könnte. Starmer sei jedoch "am Ende wahrscheinlich über sich selbst gestolpert". Die eigene Partei sei ihm nicht mehr gefolgt, und er sei sehr unbeliebt im Land. Starmer nehme aber für sich in Anspruch, die soziale Situation im Land stabilisiert zu haben. Auch Erfolge bei der Migrations- und Gesundheitspolitik habe der scheidende Premier betont.

ZDFheute live, 22.06.2026, ab 11:00 Uhr 22.06.2026 | 13:10 min

Diskussion über Rentenreform-Vorschläge

Das ist passiert: Die CDU und Teile der SPD begrüßen die Reformvorschläge der Rentenkommission. Kritik kommt von der Opposition und auch von Gewerkschaften. Vor allem um das Rentenniveau und das Eintrittsalter wird gestritten. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann wertet es als "Fehler, das Rentenniveau nicht bei 48 Prozent zu stabilisieren". Von der AfD heißt es, die Empfehlungen liefen darauf hinaus, dass Menschen "länger arbeiten und höhere Beiträge zahlen" müssten. Grüne und AfD sehen aber auch positive Aspekte. Die Linke bewertet den Entwurf durchweg negativ.

Die CDU und Teile der SPD begrüßen die Reformvorschläge der Rentenkommission. Kritik kommt von der Opposition und auch von Gewerkschaften. Vor allem um das Rentenniveau und das Eintrittsalter wird gestritten. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann wertet es als "Fehler, das Rentenniveau nicht bei 48 Prozent zu stabilisieren". Von der AfD heißt es, die Empfehlungen liefen darauf hinaus, dass Menschen "länger arbeiten und höhere Beiträge zahlen" müssten. Grüne und AfD sehen aber auch positive Aspekte. Die Linke bewertet den Entwurf durchweg negativ. Das ist der Hintergrund: Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission hatte am Wochenende ihren Bericht mit möglichen Reformvorschlägen fertiggestellt. Morgen wird dieser formal an Arbeitsministerin Bärbel Bas und Bundeskanzler Friedrich Merz übergeben. Bereits jetzt liegt er dem ZDF vor - Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission hatte am Wochenende ihren Bericht mit möglichen Reformvorschlägen fertiggestellt. Morgen wird dieser formal an Arbeitsministerin Bärbel Bas und Bundeskanzler Friedrich Merz übergeben. Bereits jetzt liegt er dem ZDF vor - Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte. Das sagt ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese: "Man kann sagen, die Mitte reagiert positiv." Unter SPD-Funktionären würden bereits positive Reaktionen abgestimmt. In der Union rechne man damit, dass sich Arbeitsministerin Bas nicht querstellen werde. Linke und AfD kritisierten derweil "in Teilen sehr ähnlich", dass viele Reformvorschläge Rentenpolitik zulasten der Beschäftigten seien.

heute in Deutschland, 22.06.2026, ab 14:00 Uhr 22.06.2026 | 1:51 min

Linken-Chef Pantisano entschuldigt sich bei CDU

Das ist passiert: Der frisch gewählte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano hat sich bei der CDU dafür entschuldigt, sie in die Nähe des Faschismus gestellt zu haben. "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch", teilte Pantisano mit. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann lehnte die Entschuldigung umgehend ab.

Der frisch gewählte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano hat sich bei der CDU dafür entschuldigt, sie in die Nähe des Faschismus gestellt zu haben. "Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch", teilte Pantisano mit. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann lehnte die Entschuldigung umgehend ab. Das ist der Hintergrund: Die ursprüngliche Aussage Pantisanos hatte heftige Kritik in der CDU ausgelöst, die sich auch in ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken bestätigt sah. Linnemann und auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther legten Pantisano den Rücktritt nahe. Aber auch bei Ost-Linken sorgte der Vergleich für Irritationen.

Die ursprüngliche Aussage Pantisanos hatte heftige Kritik in der CDU ausgelöst, die sich auch in ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken bestätigt sah. Linnemann und auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther legten Pantisano den Rücktritt nahe. Aber auch bei Ost-Linken sorgte der Vergleich für Irritationen. Darum ist das wichtig: Es ist denkbar, dass die Partei nach den anstehenden Landtagswahlen nur gemeinsam mit der CDU eine AfD-geführte Regierung verhindern könnte. Eine solche Annäherung dürfte Pantisano mit seinem Vergleich erheblich erschwert haben. Pantisano kritisierte die CDU auch in seiner neuen Erklärung und sprach von einem "Rechtskurs der Union, der aus meiner Sicht auf dem Rücken vieler Menschen im Land ausgetragen wird".

Gestern hatte Pantisano eine Entschuldigung im "Berlin direkt"-Interview noch vermieden:

Erst rückte Linken-Chef Luigi Pantisano die CDU in die Nähe des Faschismus, dann ruderte er zurück. Nun wirft er Teilen der CDU Nähe zur "faschistischen" Politik der AfD vor. 21.06.2026 | 4:57 min

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Nur schnell in den Supermarkt laufen und seinen Hund oder sein Kind im Auto lassen? Bei Sommertemperaturen kann das lebensgefährlich sein. Denn Autos heizen sich schon nach kurzer Zeit sehr stark auf.

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Fußball-WM 2026

Schlotterbeck-Diagnose: Bittere Nachricht fürs DFB-Team und Bundestrainer Julian Nagelsmann: Verteidiger Nico Schlotterbeck fällt mit einer Verletzung für den Rest des Turniers aus.

heute in Deutschland, 22.06.2026, ab 14:00 Uhr 22.06.2026 | 1:56 min

Die besten Gruppendritten in der Übersicht: Die Rekordteilnehmerzahl und die Einführung des Sechzehntelfinales machen es möglich: Acht der zwölf Gruppendritten erreichen die nächste Runde. Hier geht es zum aktuellen Ranking.

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Rezept des Tages: Sommerlicher Pfirsichkuchen

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