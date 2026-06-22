Haftbefehl, Xatar: Rap-Dokus boomen - und zeigen Widersprüche

Dokumentationen über Rap- und Hip-Hop-Stars erleben gerade einen Boom. Für Sender und Künstler gelten sie als risikoarmes Geschäft. Doch es gibt einen Widerspruch.

Nach seinem Nummer-1-Erfolg arbeitet Rapper OG Keemo an einem neuen Album. Er stellt sich seinen Dämonen: Kindheit, Verluste, gescheiterte Beziehungen. Folge 1 der Dokumentation. 14.06.2026 | 27:34 min

Haftbefehl, Shirin David und Xatar haben etwas gemeinsam: Sie alle gehören zu dem Kreis der Rapper, die eine eigene Dokumentation bekommen haben. Nun hat das ZDF den Rapper OG Keemo und den Produzenten Funkvater Frank in einer aktuellen Doku-Serie begleitet. Solche Porträts - besonders über Figuren im Deutschrap - scheinen sich zu häufen. Woran liegt das?

Expertin: Rap-Kultur "groß und kommerzialisiert wie nie zuvor"

Soziologin Heidi Süß, die zu Rap und Männlichkeit forscht, sieht eine Erklärung in der langen medialen Geschichte des Genres. Es gebe viele Dokumentationen über Rapperinnen und Rapper, aber auch über den Rap und die Geschichte des Hip-Hop.

Der Fokus auf einzelne Künstler hänge auch damit zusammen, dass Rap in Deutschland seit Jahrzehnten gewachsen sei und "aktuell so groß, ausdifferenziert und kommerzialisiert ist wie nie zuvor". Zudem arbeiteten inzwischen Filmschaffende an solchen Projekten, die selbst mit Hip-Hop und Rap groß geworden seien.

Afrika Bambaataas Tod löst viele Beileidsmeldungen aus, die seinen Einfluss auf den Hip-Hop würdigen. Sein späteres Leben wurde von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs überschattet, die er bestritt. 10.04.2026 | 0:40 min

Alle Beteiligten profitieren von Hip-Hop-Dokus

Von solchen Formaten profitierten nicht nur Filmschaffende, sondern auch Sender, Streamingdienste und die Künstler selbst, sagt Süß. Die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl Story" wurde zum Streaming-Hit. Die ARD sprach nach der Veröffentlichung der Serie "Xatar - Ein Leben ist nicht genug" über den verstorbenen Rapper von einem der erfolgreichsten Doku-Starts in der Geschichte der Mediathek.

Für Sender und Plattformen liegt der Reiz laut Süß darin, mit bekannten Rappern junge Zielgruppen zu erreichen. Die Künstler selbst könnten sich mit Dokus neue Märkte erschließen.

Es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz in der Rapszene, der Markt ist riesig. Da muss man die Produktpalette erweitern. „ Heidi Süß, Soziologin

Bei einem Einbruch in das Haus von Rapper Haftbefehl wurden die Täter von seiner Frau Nina Anhan überrascht. Doch die Unbekannten konnten mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro fliehen. 16.02.2026 | 0:36 min

Expertin: Geringes finanzielles Risiko, großes Publikum

Barbara Hornberger, Popmusik-Expertin an der Bergischen Universität Wuppertal, hält solche Formate für vergleichsweise risikoarm. "Man kann mit relativ wenig ökonomischem Risiko ein relativ großes Publikum erreichen."

Das Risiko ist gering, weil man auf eine Zielgruppe zugreifen oder adressieren kann, die es bereits gibt - nämlich die Fans von dieser Person, die an dieser Geschichte schon interessiert sind. „ Barbara Hornberger, Popmusik-Expertin

Die Forscherin sieht solche Produktionen als eine "Folge des Erfolgs": "Wenn ein solcher 'Brand' funktioniert, dann funktioniert das meistens einige Jahre, auch mit den Nachahmerprodukten." Dokus und Biopics bedienten zudem das Bedürfnis des Publikums, die Distanz zu Stars zu verringern.

Sorvina verbindet Hip-Hop mit Jazz-Rap. Ihre Songs erzählen lebendig aus ihrem Innenleben, getragen von starken Beats. Im mo:ma-café war sie im Mai zu Gast mit ihrem neuen Song "I'll Be There". 12.05.2026 | 2:49 min

Der traurige Widerspruch der Rap-Kultur

Doch wie authentisch sind solche Formate? Süß sieht eine Parallele zwischen Rap und Dokumentation: Beide hätten den Anspruch, nah an der Realität zu sein. Eine Doku könne auch der Versuch sein, ein festgelegtes Image aufzubrechen. Denn um Stars wie Shirin David und Haftbefehl sei ein recht eindimensionales Bild entstanden:

Der hypermaskuline Gangsta-Rapper mit den Schimpfwörtern oder die blonde Plastik-Barbie mit dem YouTube-Hintergrund. Es kann also auch eine berechtigte Motivation sein, dieses Image aufzubrechen und zu versuchen, mehr Facetten von sich zu zeigen. „ Heidi Süß, Soziologin

Für Süß zeigen viele dieser Produktionen aber auch einen Widerspruch. Einerseits erzähle man von sich in der Rap-Kultur zu Recht als Opfer äußerer Umstände, einer rassistischen oder neoliberalen Struktur. Andererseits bestätige man gleichzeitig die Logiken, die man eigentlich kritisiert.

"Ich finde, das zeigen diese Dokus sehr demonstrativ und in all ihrer Traurigkeit. Wie der Einzelne sich zum Unternehmer seiner selbst entwickeln muss in diesem System und daran zugrunde geht, weil er vereinsamt und feststellen muss: Er ist eigentlich nur ein Produkt und es geht hier nur um ökonomische Verwertbarkeit und nicht um den Menschen."

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Quelle: dpa