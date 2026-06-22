Haftbefehl, Xatar: Rap-Dokus boomen - und zeigen Widersprüche

Haftbefehl, Shirin David, OG Keemo:Rapper-Dokus sind im Trend - doch offenbaren Widersprüche
Dokumentationen über Rap- und Hip-Hop-Stars erleben gerade einen Boom. Für Sender und Künstler gelten sie als risikoarmes Geschäft. Doch es gibt einen Widerspruch.
Haftbefehl, Shirin David und Xatar haben etwas gemeinsam: Sie alle gehören zu dem Kreis der Rapper, die eine eigene Dokumentation bekommen haben. Nun hat das ZDF den Rapper OG Keemo und den Produzenten Funkvater Frank in einer aktuellen Doku-Serie begleitet. Solche Porträts - besonders über Figuren im Deutschrap - scheinen sich zu häufen. Woran liegt das?
Expertin: Rap-Kultur "groß und kommerzialisiert wie nie zuvor"
Soziologin Heidi Süß, die zu Rap und Männlichkeit forscht, sieht eine Erklärung in der langen medialen Geschichte des Genres. Es gebe viele Dokumentationen über Rapperinnen und Rapper, aber auch über den Rap und die Geschichte des Hip-Hop.
Der Fokus auf einzelne Künstler hänge auch damit zusammen, dass Rap in Deutschland seit Jahrzehnten gewachsen sei und "aktuell so groß, ausdifferenziert und kommerzialisiert ist wie nie zuvor". Zudem arbeiteten inzwischen Filmschaffende an solchen Projekten, die selbst mit Hip-Hop und Rap groß geworden seien.
Alle Beteiligten profitieren von Hip-Hop-Dokus
Von solchen Formaten profitierten nicht nur Filmschaffende, sondern auch Sender, Streamingdienste und die Künstler selbst, sagt Süß. Die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl Story" wurde zum Streaming-Hit. Die ARD sprach nach der Veröffentlichung der Serie "Xatar - Ein Leben ist nicht genug" über den verstorbenen Rapper von einem der erfolgreichsten Doku-Starts in der Geschichte der Mediathek.
Für Sender und Plattformen liegt der Reiz laut Süß darin, mit bekannten Rappern junge Zielgruppen zu erreichen. Die Künstler selbst könnten sich mit Dokus neue Märkte erschließen.
Expertin: Geringes finanzielles Risiko, großes Publikum
Barbara Hornberger, Popmusik-Expertin an der Bergischen Universität Wuppertal, hält solche Formate für vergleichsweise risikoarm. "Man kann mit relativ wenig ökonomischem Risiko ein relativ großes Publikum erreichen."
Die Forscherin sieht solche Produktionen als eine "Folge des Erfolgs": "Wenn ein solcher 'Brand' funktioniert, dann funktioniert das meistens einige Jahre, auch mit den Nachahmerprodukten." Dokus und Biopics bedienten zudem das Bedürfnis des Publikums, die Distanz zu Stars zu verringern.
Der traurige Widerspruch der Rap-Kultur
Doch wie authentisch sind solche Formate? Süß sieht eine Parallele zwischen Rap und Dokumentation: Beide hätten den Anspruch, nah an der Realität zu sein. Eine Doku könne auch der Versuch sein, ein festgelegtes Image aufzubrechen. Denn um Stars wie Shirin David und Haftbefehl sei ein recht eindimensionales Bild entstanden:
Für Süß zeigen viele dieser Produktionen aber auch einen Widerspruch. Einerseits erzähle man von sich in der Rap-Kultur zu Recht als Opfer äußerer Umstände, einer rassistischen oder neoliberalen Struktur. Andererseits bestätige man gleichzeitig die Logiken, die man eigentlich kritisiert.
"Ich finde, das zeigen diese Dokus sehr demonstrativ und in all ihrer Traurigkeit. Wie der Einzelne sich zum Unternehmer seiner selbst entwickeln muss in diesem System und daran zugrunde geht, weil er vereinsamt und feststellen muss: Er ist eigentlich nur ein Produkt und es geht hier nur um ökonomische Verwertbarkeit und nicht um den Menschen."
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