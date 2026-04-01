Update am Abend: Spritpreis steigt weiter, Wal liegt im Sterben

Guten Abend,

falls Sie gleich mit Ihrem Auto Richtung Feierabend fahren, werden Sie womöglich enttäuscht sein: Die Mineralölkonzerne haben auf die als Preisbremse gedachte neue Tankregel der Bundesregierung zunächst mit kräftigen Erhöhungen reagiert. Die gute Nachricht ist: Bis morgen um 11:59 Uhr kann es nur noch billiger werden. Für den in der Ostsee gestrandeten Wal gibt es dagegen nur noch wenig Hoffnung auf ein Happy End. In der großen Weltpolitik steht mal wieder US-Präsident Donald Trump im Mittelpunkt des Geschehens: Er hat einen baldigen Abzug aus dem Iran-Krieg sowie einen möglichen Austritt der USA aus der Nato in Aussicht gestellt.

Neue Preisregel an den Tankstellen

Das ist passiert: Die neue Spritpreis-Regel hat am ersten Tag zu einem Sprung nach oben bei den Kraftstoffpreisen geführt. Diesel und Benzin wurden zur Mittagszeit durchschnittlich vier Cent teurer.

Die neue Spritpreis-Regel hat am ersten Tag zu einem Sprung nach oben bei den Kraftstoffpreisen geführt. Diesel und Benzin wurden zur Mittagszeit durchschnittlich vier Cent teurer. Das ist der Hintergrund: Ab heute greift für Tankstellen eine neue Preisregel, die für Autofahrer zur Entlastung an der Zapfsäule nach dem Preisanstieg infolge des Iran-Kriegs führen soll. Demnach dürfen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöht werden. Gesenkt werden können sie aber jederzeit.

Ab heute greift für Tankstellen eine neue Preisregel, die für Autofahrer zur Entlastung an der Zapfsäule nach dem Preisanstieg infolge des Iran-Kriegs führen soll. Demnach dürfen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöht werden. Gesenkt werden können sie aber jederzeit. Das sagt Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission: "Man muss [...] sagen, alle diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, sie werden aber die Preise nicht von einem Tag zum anderen nach unten bringen, denn die Benzin- und Dieselpreise sind hoch, weil die Ölpreise hoch sind. Und solange die Lage im Nahen und Mittleren Osten so ist, werden die Preise auch hoch bleiben."

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 01.04.2026 ab 14 Uhr. 01.04.2026 | 1:58 min

Gestrandeter Wal wird vermutlich sterben

Das ist passiert: Die Rettungsversuche für den vor Wismar erneut festsitzenden Buckelwal werden eingestellt. Das Tier solle an seinem jetzigen Liegeplatz in Ruhe gelassen werden, hieß es.

Die Rettungsversuche für den vor Wismar erneut festsitzenden Buckelwal werden eingestellt. Das Tier solle an seinem jetzigen Liegeplatz in Ruhe gelassen werden, hieß es. Das ist der Hintergrund: Der Buckelwal liegt noch immer vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns in flachem Wasser. Der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Burkard Baschek, betonte, man gehe davon aus, dass das Tier sterbe.

Der Buckelwal liegt noch immer vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns in flachem Wasser. Der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Burkard Baschek, betonte, man gehe davon aus, dass das Tier sterbe. Das sagt Meeresbiologe Blaschek im Detail: "Die Aussichten, dass er frei kommt, sind [...] sehr gering. [...] Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch, irgendwann dann mal ihn gehen zu lassen."

Über dieses Thema berichtete die ZDFheute live am 01.04.2026 ab 13:45 Uhr. 01.04.2026 | 54:58 min

Iran-Krieg, Trump und Nato

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem baldigen Ende des US-Einsatzes in Iran - auf seiner Plattform Truth Social schrieb er vom Angebot einer Waffenruhe durch Teheran. Für heute Nacht deutscher Zeit (3:00 Uhr MESZ) kündigte das Weiße Haus eine Rede des US-Präsidenten an die Nation zur Lage in Iran an, wo es womöglich auch um die Nato gehen wird. ZDFheute zeigt die Rede ab 2:50 Uhr live.

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem baldigen Ende des US-Einsatzes in Iran - auf seiner Plattform Truth Social schrieb er vom Angebot einer Waffenruhe durch Teheran. Für heute Nacht deutscher Zeit (3:00 Uhr MESZ) kündigte das Weiße Haus eine Rede des US-Präsidenten an die Nation zur Lage in Iran an, wo es womöglich auch um die Nato gehen wird. ZDFheute zeigt die Rede ab 2:50 Uhr live. Das ist der Hintergrund: Trump hat zuletzt immer wieder von diplomatischen Kontakten mit Iran gesprochen. Teheran bestritt jedoch bisher Gespräche mit der US-Regierung. Der US-Präsident hatte sich zudem in den vergangenen Wochen mehrfach verärgert über die Haltung der Nato-Verbündeten im Iran-Krieg geäußert. Er beschimpfte die Nato-Partner als "Feiglinge", da diese sich nicht an einem militärischen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der strategisch wichtigen Straße von Hormus beteiligen wollten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 01.04.2026 ab 9 Uhr. 01.04.2026 | 0:20 min

Ratgeber: Wie gesund sind Eier wirklich?

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01.04.2026 | 2:59 min

Ganz anders die Stimmung in der Türkei: Durch den 1:0-Auswärtssieg im Kosovo ist man erstmals seit 2002 wieder für eine WM qualifiziert. Sevcan Yavas aus dem ZDF-Auslandsstudio in Istanbul schildert, wie sie und ihre Landsleute den Triumph erlebt haben - inklusive einer gehörigen Portion Zittern.

01.04.2026 | 2:59 min

In der Champions League der Frauen stehen für Bayern München (heute ab 18:45 Uhr) und den VfL Wolfsburg (morgen) die Viertelfinal-Rückspiele an. Vor den Partien gegen Manchester United und Olympique Lyon geht Autor Frank Hellmann der Frage nach, was hinter dem Aufschwung der deutschen Aushängeschilder steckt.

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Am morgigen Gründonnerstag beginnen die zentralen Feiern der Karwoche und zu Ostern. Während für Gläubige die Antwort oft klar ist, stellen sich andere die Frage: Gibt es Gott überhaupt? Harald Lesch blickt aus wissenschaftlicher Perspektive auf das Thema.

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Rezept des Tages: Zander im Walnussmantel mit Pak Choi

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Abgerundet wird das Fischgericht von Mario Kotaska mit einer Zitronen-Butter-Soße und Pak Choi, der mit Peperoni, Honig und Sesam aromatisiert wird. Perfekt zur Einstimmung auf den Karfreitag. Hier finden Sie das Rezept zum Download.

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