Update am Abend: Debatte um Social Media und Nato probt Ernstfall

Guten Abend,

macht ein Social-Media-Verbot für Minderjährige Sinn? Kanzler Friedrich Merz (CDU) zeigt sich offen - andere Politiker zweifeln hingegen am möglichen Erfolg. Ganz andere Sorgen treiben Europa um: Was tun, wenn der militärische Ernstfall eintreten sollte? Heute haben das etwa 2.500 Nato-Soldaten bei einer großen Militärübung an der deutschen Ostseeküste geprobt. Und in Genf rangen die Ukraine und Russland weiter um ein Kriegsende.

Was würde ein Social-Media-Verbot für Minderjährige bringen?

Das ist passiert: Politiker sind sich bei einem möglichen Social-Media-Verbot uneins. Kanzler Merz spricht sich wie auch Kinder- und Jugendpsychologen dafür aus. Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrick Streeck (CDU), glaubt hingegen nicht, dass ein allgemeines Verbot Probleme lösen kann. Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) will die Verantwortung nicht auf die Kinder abschieben.

Politiker sind sich bei einem möglichen Social-Media-Verbot uneins. Kanzler Merz spricht sich wie auch Kinder- und Jugendpsychologen dafür aus. Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrick Streeck (CDU), glaubt hingegen nicht, dass ein allgemeines Verbot Probleme lösen kann. Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) will die Verantwortung nicht auf die Kinder abschieben. Das ist der Hintergrund: Die Zahlen sind erschreckend: Mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen nutzen laut einer Studie der Krankenkasse DAK soziale Medien in riskantem oder krankhaftem Ausmaß. Hunderttausende gelten als suchtkrank. Dagegen wollen Politiker vorgehen.

Die Zahlen sind erschreckend: Mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen nutzen laut einer Studie der Krankenkasse DAK soziale Medien in riskantem oder krankhaftem Ausmaß. Hunderttausende gelten als suchtkrank. Dagegen wollen Politiker vorgehen. Das sagt Psychologe Christian Montag: "Ich bin davon überzeugt, wir brauchen mehr Regulierung. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, jetzt hier Altersgrenzen zu setzen, die entsprechend dann auch geahndet werden, wenn sie nicht eingehalten werden", sagte er bei ZDFheute live.

ZDFheute live am 18.02.2026 um 13:30 Uhr. 18.02.2026 | 28:42 min

Nato-Manöver "Steadfast Dart 2026"

Das ist passiert: Die Ostseeküste wurde heute zum Schauplatz einer großen Militärübung: Rund 2.500 Nato-Soldaten übten dort die Landung für den militärischen Ernstfall.

Die Ostseeküste wurde heute zum Schauplatz einer großen Militärübung: Rund 2.500 Nato-Soldaten übten dort die Landung für den militärischen Ernstfall. Das ist der Hintergrund: Die Übung ist Teil des über mehrere Staaten verteilten Nato-Manövers "Steadfast Dart 2026" mit insgesamt rund 10.000 Soldaten aus elf europäischen Bündnisstaaten. Allein in Deutschland sind dafür 7.300 Streitkräfte im Einsatz. Getestet wird das möglichst schnelle Verlegen von Truppen im Nato-Gebiet. Es ist das bislang größte Manöver der 2024 aufgestellten schnellen Eingreiftruppe des Bündnisses (Allied Reaction Force, ARF).

Die Übung ist Teil des über mehrere Staaten verteilten Nato-Manövers "Steadfast Dart 2026" mit insgesamt rund 10.000 Soldaten aus elf europäischen Bündnisstaaten. Allein in Deutschland sind dafür 7.300 Streitkräfte im Einsatz. Getestet wird das möglichst schnelle Verlegen von Truppen im Nato-Gebiet. Es ist das bislang größte Manöver der 2024 aufgestellten schnellen Eingreiftruppe des Bündnisses (Allied Reaction Force, ARF). Das sagt General Ingo Gerhartz, Leiter des Manövers, im ZDF: Wichtig sei, die schnelle Einsatzbereitschaft herzustellen und das Signal an vermeintliche Gegner zu senden: "Bis hierhin und nicht weiter". Bereits heute habe Deutschland unter Beweis gestellt, dass es dafür geeignet ist, als logistisches Drehkreuz zu funktionieren.

ZDF-Morgenmagazin vom 18.02.2026 um 06:17 Uhr. 18.02.2026 | 2:29 min

Ukraine-Gespräche: Kein Ergebnis, aber Berichte über Fortschritte

Das ist passiert: Die Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands in Genf sind am zweiten Tag nach nur zwei Stunden beendet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete sie als schwierig, man habe sich aber auf weitere Verhandlungen verständigt.

Die Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands in Genf sind am zweiten Tag nach nur zwei Stunden beendet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete sie als schwierig, man habe sich aber auf weitere Verhandlungen verständigt. Das ist der Hintergrund: Am Dienstag hatte die Runde zwischen Delegationen aus Moskau und Kiew begonnen. Bei den Verhandlungen unter Vermittlung der USA waren auch Sicherheitsberater europäischer Länder, darunter Deutschlands, in der Schweiz vor Ort und sprachen am Rande mit den Delegationen der Ukraine und der USA.

Am Dienstag hatte die Runde zwischen Delegationen aus Moskau und Kiew begonnen. Bei den Verhandlungen unter Vermittlung der USA waren auch Sicherheitsberater europäischer Länder, darunter Deutschlands, in der Schweiz vor Ort und sprachen am Rande mit den Delegationen der Ukraine und der USA. Das sagt unser Korrespondent: "Das Ganze scheint wie in einer Sackgasse festzustecken", betont ZDF-Russland-Korrespondent Armin Coerper.

ZDF-Morgenmagazin vom 18.02.2026 um 06:17 Uhr. 18.02.2026 | 2:00 min

Grafik des Tages

Ab heute wird rund um den Globus gefastet: Für Millionen Muslime beginnt der Ramadan, für Christen die 40-tägige Fastenzeit. In Deutschland wollen auch viele junge Menschen auf Genussmittel oder Konsumgüter verzichten:

Quelle: ZDF

Ratgeber: Tipps fürs Indoor-Gardening

Im Sommer sprießen Gemüse, Kräuter oder Sprossen ganz von alleine im Garten. Aber was tun, wenn es im Winter kalt ist und es wenig Licht gibt? Die Antwort: Indoor-Farming. Die Kollegen der Vollen Kanne zeigen, wie der Anbau in den eigenen vier Wänden gelingt.

Volle Kanne, 05.02.2026 um 16:53 Uhr. 05.02.2026 | 9:41 min

Olympische Winterspiele

Der 12. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen hat eine Medaille im Teamsprint der Langläuferinnen gebracht, ein enttäuschendes Aus für die deutschen Eishockey-Cracks und ein Drama im Slalom für Lena Dürr. Noch bis 19:00 Uhr hier live und ab 19:15 Uhr verpassen Sie hier im ZDF keine Entscheidung.

Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben am Mittwoch die erlösende erste Medaille für das deutsche Langlauf-Team geholt. Im Teamsprint sicherte sich das deutsche Duo Bronze hinter Schweden und der Schweiz.

Ein Drama gab es hingegen um Lena Dürr im Slalom der Frauen. Als Zweite nach dem ersten Lauf war für die 34-Jährige eine Medaille zum Greifen nah. Doch schon am ersten Tor war der zweite Durchgang für Dürr beendet. Gold ging an US-Superstar Mikaela Shiffrin.

Und auch die deutsche Biathlon-Frauen-Staffel verpasste in einem dramatischen Rennen eine mögliche Medaille. Franziska Preuß schoss eine Strafrunde beim Stehendschießen, das DSV-Quartett fiel zurück, am Ende wurde es Platz vier. Gold ging an Frankreich vor Schweden und Norwegen.

Eine herbe Enttäuschung haben auch die deutschen Eishockey-Männer erlebt. Im Viertelfinale unterlag das Team um NHL-Star Leon Draisaitl der Slowakei mit 2:6 und muss die Heimreise antreten.

Alle Entscheidungen des Tages finden Sie immer kompakt hier im Video:

Olympia kompakt, 18.02.2026 um 14:07 Uhr. 18.02.2026 | 3:08 min

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Olympia kann an den Nerven der Athleten zerren - und oft muss man lange warten. Aber was tun? Der kanadische Biathlet Adam Runnalls hat eine einfache Antwort: Stricken!

ZDFheute Xpress am 17.02.2026 um 16:09 Uhr. 17.02.2026 | 3:31 min

Streaming-Tipps für den Abend

Schrift wurde an vielen Orten der Welt immer wieder neu erfunden. Um sie zu entziffern, braucht es Wissen über Sprache und Kultur ihrer Erfinder. Manche Schriftsysteme bleiben bis heute rätselhaft. Für Terra X folgt Harald Lesch den Spuren dieser geheimnisvollen Zeichen weltweit.

Ungelöste Fälle der Archäologie vom 18.02.2026 11:41 Uhr. 18.02.2026 | 43:21 min

Auch Umweltreporter Sherif Rizkallah folgt Hinweisen - jedoch nicht zu antiken Zeichen, sondern zu einem möglichen Greenwashing durch Ferrero. Denn das Unternehmen macht Nachhaltigkeitsversprechen. Rizkallah folgt der Lieferkette von Nutella. (44 Minuten)

Kakao, Palmöl, Lieferkette – die Schokobranche hat keinen guten Ruf. Ferrero, der Erfinder von nutella, verspricht Nachhaltigkeit. Meint die Firma das ernst? Oder ist das Greenwashing? 18.08.2025 | 43:23 min

Rezept des Tages: Rote-Bete-Salat mit Feta und Crostini

Volle Kanne vom 15.01.2026 um 12:20 Uhr. 15.01.2026 | 5:24 min

Zum Beginn der Fastenzeit passt dieser Rote-Bete-Salat. Mario Kotaska kombiniert ihn mit Feta und knackigen Crostini. Das Rezept steht hier zum Download bereit.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team