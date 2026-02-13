Update am Abend:Merz-Kritik an USA, Bahn-Sicherheit und Drohnen für Kiew
internationale Topleute aus Politik und Diplomatie haben sich in München versammelt, um über die angespannte Lage in der Welt zu beraten. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hielt Bundeskanzler Friedrich Merz eine aufsehenerregende Rede. Um Sicherheit ging es heute auch in Berlin, da allerdings speziell um die Sicherheit von Bahn-Angestellten. Konzernchefin Evelyn Palla erklärte, wie diese künftig besser geschützt werden soll. Und: Erstmals werden in Deutschland Drohnen für die Verteidigung der Ukraine produziert.
Merz spricht bei Münchner Sicherheitskonferenz
- Das ist passiert: "Wir müssen miteinander reden, dringender denn je", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die transatlantische Partnerschaft mit den USA sei zwar nach wie vor wichtig, werde aber "nicht mehr hinreichen, um unsere Freiheit zu bewahren". Merz äußerte teils deutliche Kritik an der Trump-Regierung und grenzte sich mehrfach klar von dieser ab.
- Das ist der Hintergrund: Die von Merz angesprochenen Spannungen zwischen Europa und den USA sind neben dem Ukraine-Krieg ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Über tausend Teilnehmer stehen auf der Gästeliste, unter ihnen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund 100 Außen- und Verteidigungsminister.
- Das sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller: Merz' Rede sei "in Teilen sehr düster" gewesen - das sei allerdings eine realistische Weltbeschreibung mit Blick auf die europäische Werteordnung, die mittlerweile nicht mehr nur von klassischen Gegnern, sondern auch von den USA angegriffen würden. Der Kanzler habe aber auch betont, dass Europa den "Weckruf" gehört habe und hoffnungsfroh in eine wettbewerbsfähige Zukunft schauen könne.
Plan für mehr Sicherheit bei der Bahn
- Das ist passiert: Die Deutsche Bahn hat gemeinsam mit weiteren Akteuren einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene beschlossen. Dieser stehe unter dem Motto "Prävention geht immer vor Reaktion", sagte Bahnchefin Evelyn Palla. So sollen künftig etwa vermehrt Bodycams zum Einsatz kommen - auch mit Tonaufnahmen. Zudem soll mehr Sicherheitspersonal eingestellt werden. Insgesamt umfasst der Plan sieben Punkte.
- Das ist der Hintergrund: Nach dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan C. in Rheinland-Pfalz hatte die Deutsche Bahn zu dem Gipfel eingeladen, um über mehr Sicherheit des Zugpersonals zu beraten. Nach Bahnangaben hat es 2025 mehr als 3.000 Angriffe auf Mitarbeitende gegeben, das entspricht ungefähr acht pro Tag.
Deutschland baut Drohnen für Ukraine
- Das ist passiert: "Quantum Frontline Industries", ein Startup an einem geheim gehaltenen Standort in Süddeutschland, soll künftig mindestens zehntausend Drohnen im Jahr für die ukrainische Armee herstellen. Es ist eines der jüngsten und mutmaßlich gefährdetsten Rüstungsunternehmen hierzulande. Zur Eröffnung ist sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angereist.
- Das ist der Hintergrund: Im Ukraine-Krieg spielen Drohnen eine entscheidende Rolle. Sie helfen der Ukraine, nachhaltige russische Manöverkriegsoperationen an der Front trotz Personalmangels in der ukrainischen Armee unmöglich zu machen. Drohnen dominieren das tägliche Kriegsgeschehen.
- Darum ist das wichtig: Die Ukraine ist zunehmend auf sichere Produktionsstandorte für Kriegsgerät und Ausrüstung angewiesen, weil Russland seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur intensiviert hat. Auch Deutschland dürfte von der neuen Kooperation profitieren.
Grafik des Tages
Olympische Winterspiele
Nächste Medaillen im Eiskanal? Der Eiskanal von Cortina war bisher eine Bastion für deutsche Erfolge. Ab 19 Uhr (live im ZDF-Stream) wollen die deutschen Skeleton-Männer die nächsten Medaillen für Team D gewinnen. Nach zwei von vier Läufen stehen mit Axel Jungk und Christopher Grotheer zwei deutsche Athleten auf den Rängen zwei und drei - die Ausgangslage ist also vielversprechend.
Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.
Schlagzeilen
- Nach Sicherheitsvorfall: Flugbetrieb in Köln/Bonn wird wieder aufgenommen
- Louvre: Razzia nach Millionenbetrug mit falschen Tickets
- Schwere Hochwasser in Marokko: Todesfälle und Evakuierungen
- Ölkrise in Kuba: Mexiko sendet mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter
- "Crew 12" startet Mission: Neue Besatzung unterwegs zur ISS
- Epstein-Verbindungen: Chefjuristin von Goldman Sachs tritt zurück
- Nach Angriffen in Iran: USA bestellen weitere Bunkerbrecher-Bomben
- Bangladesch: Mitte-Rechts-Partei erklärt sich zum Wahlsieger
Ratgeber: Wie Liebe wirklich hält
Zum morgigen Valentinstag zeigen wir, warum echte Nähe kein Geld kostet - und was Beziehungen wirklich stark macht.
Das sollten Sie sich mal anschauen
In den japanischen Alpen beten Pilgerinnen und Pilger bei einem Tempelfest für ein gutes Jahr - und für Glück in der Liebe. Wie das "Tempel-Tinder" Spiritualität und Partnersuche verbindet:
