Update am Abend: Merz-Kritik an USA, Bahn-Sicherheit und Drohnen

internationale Topleute aus Politik und Diplomatie haben sich in München versammelt, um über die angespannte Lage in der Welt zu beraten. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hielt Bundeskanzler Friedrich Merz eine aufsehenerregende Rede. Um Sicherheit ging es heute auch in Berlin, da allerdings speziell um die Sicherheit von Bahn-Angestellten. Konzernchefin Evelyn Palla erklärte, wie diese künftig besser geschützt werden soll. Und: Erstmals werden in Deutschland Drohnen für die Verteidigung der Ukraine produziert.

Merz spricht bei Münchner Sicherheitskonferenz

Das ist passiert: "Wir müssen miteinander reden, dringender denn je", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die transatlantische Partnerschaft mit den USA sei zwar nach wie vor wichtig, werde aber "nicht mehr hinreichen, um unsere Freiheit zu bewahren". Merz äußerte teils deutliche Kritik an der Trump-Regierung und grenzte sich mehrfach klar von dieser ab.

Die von Merz angesprochenen Spannungen zwischen Europa und den USA sind neben dem Ukraine-Krieg ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Über tausend Teilnehmer stehen auf der Gästeliste, unter ihnen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund 100 Außen- und Verteidigungsminister. Das sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller: Merz' Rede sei "in Teilen sehr düster" gewesen - das sei allerdings eine realistische Weltbeschreibung mit Blick auf die europäische Werteordnung, die mittlerweile nicht mehr nur von klassischen Gegnern, sondern auch von den USA angegriffen würden. Der Kanzler habe aber auch betont, dass Europa den "Weckruf" gehört habe und hoffnungsfroh in eine wettbewerbsfähige Zukunft schauen könne.

Plan für mehr Sicherheit bei der Bahn

Das ist passiert: Die Deutsche Bahn hat gemeinsam mit weiteren Akteuren einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene beschlossen. Dieser stehe unter dem Motto "Prävention geht immer vor Reaktion", sagte Bahnchefin Evelyn Palla. So sollen künftig etwa vermehrt Bodycams zum Einsatz kommen - auch mit Tonaufnahmen. Zudem soll mehr Sicherheitspersonal eingestellt werden. Insgesamt umfasst der Plan sieben Punkte.

Deutschland baut Drohnen für Ukraine

Das ist passiert: "Quantum Frontline Industries", ein Startup an einem geheim gehaltenen Standort in Süddeutschland, soll künftig mindestens zehntausend Drohnen im Jahr für die ukrainische Armee herstellen. Es ist eines der jüngsten und mutmaßlich gefährdetsten Rüstungsunternehmen hierzulande. Zur Eröffnung ist sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angereist.

"Quantum Frontline Industries", ein Startup an einem geheim gehaltenen Standort in Süddeutschland, soll künftig mindestens zehntausend Drohnen im Jahr für die ukrainische Armee herstellen. Es ist eines der jüngsten und mutmaßlich gefährdetsten Rüstungsunternehmen hierzulande. Zur Eröffnung ist sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angereist. Das ist der Hintergrund: Im Ukraine-Krieg spielen Drohnen eine entscheidende Rolle. Sie helfen der Ukraine, nachhaltige russische Manöverkriegsoperationen an der Front trotz Personalmangels in der ukrainischen Armee unmöglich zu machen. Drohnen dominieren das tägliche Kriegsgeschehen.

Im Ukraine-Krieg spielen Drohnen eine entscheidende Rolle. Sie helfen der Ukraine, nachhaltige russische Manöverkriegsoperationen an der Front trotz Personalmangels in der ukrainischen Armee unmöglich zu machen. Drohnen dominieren das tägliche Kriegsgeschehen. Darum ist das wichtig: Die Ukraine ist zunehmend auf sichere Produktionsstandorte für Kriegsgerät und Ausrüstung angewiesen, weil Russland seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur intensiviert hat. Auch Deutschland dürfte von der neuen Kooperation profitieren.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Shutterstock

Olympische Winterspiele

Nächste Medaillen im Eiskanal? Der Eiskanal von Cortina war bisher eine Bastion für deutsche Erfolge. Ab 19 Uhr (live im ZDF-Stream) wollen die deutschen Skeleton-Männer die nächsten Medaillen für Team D gewinnen. Nach zwei von vier Läufen stehen mit Axel Jungk und Christopher Grotheer zwei deutsche Athleten auf den Rängen zwei und drei - die Ausgangslage ist also vielversprechend.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Schlagzeilen

Ratgeber: Wie Liebe wirklich hält

Zum morgigen Valentinstag zeigen wir, warum echte Nähe kein Geld kostet - und was Beziehungen wirklich stark macht.

Das sollten Sie sich mal anschauen

In den japanischen Alpen beten Pilgerinnen und Pilger bei einem Tempelfest für ein gutes Jahr - und für Glück in der Liebe. Wie das "Tempel-Tinder" Spiritualität und Partnersuche verbindet:

Streaming-Tipps für den Abend

In der modernen Gesellschaft streben die Menschen nach Schönheitsidealen und Perfektion. Von der Balance zwischen attraktivem Äußeren und extremen Eingriffen in den eigenen Körper erzählt die zweiteilige ZDFinfo-Dokumentation "Make me beautiful" (jeweils ca. 45 Min.).

Zum Valentinstag darf es ruhig ein wenig kitschig werden, oder? In "Das Mädchen deiner Träume" lernt der schizophrene Devon Lucy kennen, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Es ist Liebe auf den ersten Blick, doch kurze Zeit später ist seine Traumfrau spurlos verschwunden (1 Std. 45 Min.).

Rezept des Tages: Weißkohl-Curry

Ein wärmendes Wintergericht mit einem Hauch Asia: Mario Kotaska serviert zum Kohl-Curry mit Cashewkernen einen aromatischen Jasminreis, der mit Kokosmilch, Ingwer und Kardamom gekocht wird. Das Rezept können Sie hier herunterladen.

Genießen Sie Ihren Abend und das Wochenende!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team