Ganze Landstriche unter Wasser:Schwere Hochwasser in Marokko: Todesfälle und Evakuierungen
In Marokko mussten bereits über 150.000 Menschen in Folge von Überschwemmungen evakuiert werden. Vier Menschen kamen durch das Hochwasser ums Leben. Die Armee ist im Einsatz.
Die Menschen in Marokko kämpfen mit den Folgen schwerer Überschwemmungen, ganze Landstriche stehen derzeit unter Wasser. Mehrere Provinzen im Nordwesten wurden zu Katastrophengebieten erklärt.
Mindestens vier Menschen kamen durch das Hochwasser in den vergangenen Wochen ums Leben. Mehr als 150.000 Menschen mussten nach heftigen Regenfällen evakuiert werden, die Nachrichtenagentur dpa berichtet mittlerweile von 188.000 Evakuierten.
Hochwasser in Marokko: Hilfe aus der Luft
Die Armee war im Einsatz, um Menschen aus den betroffenen Orten zu retten und Notunterkünfte zu errichten. Die Anwohner der betroffenen Gegenden kommen unter anderem in Schulen, Studentenheimen oder provisorischen Lagern unter. "Sie haben uns aus unseren überfluteten Häusern gerettet und kümmern sich", berichtet eine ältere Frau aus der Provinz Tanger.
Manche Regionen sind für die Einsatzkräfte jedoch nicht zu erreichen, dort werfen sie Hilfsgüter ab. Zudem nutzen sie Dämme, um den Wasserstand zu regulieren und so umliegende Dörfer zu schützen.
Regierung zufrieden mit Krisenmangament
Die Regierung zeigt sich zufrieden mit ihrem Krisenmanagement. "Die getroffenen Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Folgen dieser außergewöhnlichen Situation zu begrenzen und die Sicherheit der Menschen zu garantieren", erklärt ein Sprecher des marokkanischen Innenministeriums.
Ein Hilfsprogramm mit einem Budget von umgerechnet 276 Millionen Euro soll die betroffenen Regionen unterstützen. An Schulen soll der Unterricht vorerst virtuell stattfinden.
Landwirte in Marokko machen nach Überschwemmungen enorme Verluste
Die Überschwemmungen stellen die Marokkaner auch vor wirtschaftliche Herausforderungen. Landwirte verzeichnen enorme Verluste - etwa auf den Blaubeerfeldern. "Das Feld ist völlig überflutet, obwohl wir versuchen, Wasserpumpen einzusetzen", berichtet ein Landwirt aus der Provinz Larache.
Nach sieben Jahren Dürre hatten viele in Marokko sich zunächst über den Regen der vergangenen Monate gefreut. Dieser füllte zwar die Wasserreservoirs wieder auf, aber einige Stauseen liefen über, und Bauern verloren ihre Ernte.
Klimawandel in Marokko: Extreme Trockenheit, dann starker Regen
Erst im Dezember waren nach schweren Regenfällen und Überschwemmungen in Marokko 37 Menschen ums Leben gekommen. Meteorologen beobachten seit Jahren, wie sich das Wetter in Marokko verändert: Extreme Trockenheit und Regen wechseln sich ab.
Eine Folge des Klimawandels, wie Lhoussaine Youabd vom marokkanischen Wetterdienst erklärt: "Es gibt die Tendenz zu irregulären Klimaereignissen im Mittelmeerraum und in Marokko - es sind extreme Phänomene."
Derweil stellen die Behörden sich auf weitere Notmaßnahmen ein, in den nächsten Tagen soll es erneut regnen.
