Bangladesch: Mitte-Rechts-Partei BNP erklärt sich zum Wahlsieger

Erste Parlamentswahl seit Regimesturz:Bangladesch: Mitte-Rechts Partei erklärt sich zum Wahlsieger
Nach klaren Vorsprüngen in ersten Prognosen hat die Nationalistische Partei den Sieg bei den Wahlen in Bangladesch für sich beansprucht. Die Konkurrenz zweifelt die Prognosen an.
Bei der ersten Parlamentswahl in Bangladesch seit dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Sheikh Hasina vor anderthalb Jahren hat die Partei des Mitte-Rechts-Politikers Tarique Rahman den Sieg für sich reklamiert.
Die Partei werde dank einer Mehrheit die nächste Regierung bilden, schrieb die Pressestelle der Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP) auf der Plattform X.
Ein offizielles Ergebnis der gestrigen Wahl stand am Freitagmorgen (Ortszeit) noch aus. Doch hätten die BNP und ihre Verbündeten nach Auszählung von 83 Prozent der Stimmen in 181 der 299 Wahlkreise gewonnen, berichtete die einheimische Zeitung "The Daily Star".
Neu Delhi und Washington gratulieren zum Wahlsieg
"Dieser Sieg war erwartet", sagte der hochrangige BNP-Vertreter Salahuddin Ahmed der Nachrichtenagentur AFP. Es sei "nicht überraschend, dass das Volk von Bangladesch sein Vertrauen in eine Partei gesetzt hat, die in der Lage ist, die Träume zu verwirklichen, die unsere Jugend während des Aufstands erdacht hat." Zugleich warnte er vor "wachsenden Herausforderungen beim Aufbau eines Landes, das frei von Diskriminierung ist."
Neu Delhi und Washington warteten mit ihren Glückwünschen für die BNP nicht auf die offiziellen Ergebnisse. Die US-Botschaft in Dhaka gratulierte der BNP zu einem "historischen Sieg".
"Dieser Sieg zeigt das Vertrauen des Volkes von Bangladesch in Ihre Führung", erklärte der indische Premierminister Narendra Modi in Onlinediensten mit Blick auf den BNP-Kandidaten für das Amt des Regierungschefs, Tarique Rahman.
Islamisten zweifeln Prognosen an
Nach Veröffentlichung der ersten Prognosen äußerten die Islamisten der Partei Jamaat-e-Islami Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit.
Die Partei rief dazu auf, bis zur Bekanntgabe offizieller Ergebnisse "geduldig zu bleiben".
Die Wahlkommission des südasiatischen Landes hat bislang keine offiziellen Ergebnisse veröffentlicht. Sie sollen im Laufe des Morgens bekanntgegeben werden.
BNP-Chef nach 17 Jahren aus Exil zurückgekehrt
Der 60-jährige Rahman, der ein Sohn der früheren Ministerpräsidentin und langjährigen Hasina-Rivalin Khaleda Zia ist, kann sich den vorläufigen Ergebnissen zufolge berechtigte Hoffnung machen, der nächste Regierungschef zu werden. Der BNP-Chef war erst im Dezember nach 17 Jahren im Exil aus Großbritannien in seine Heimat zurückgekehrt.
Bei der Wahl ging es um die Verteilung von 350 Parlamentsmandaten. Von ihnen werden 300 direkt gewählt, 50 Sitze sind Frauen vorbehalten. In einem Wahlkreis wurde diesmal wegen des Todes eines Kandidaten die Stimmabgabe verschoben.
Hoffnung auf demokratischen Übergang
Die Parlamentswahlen in Bangladesch am Donnerstag waren die ersten nach dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina im Jahr 2024. Nach ihrer Flucht wurde eine Übergangsregierung unter dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus eingesetzt.
Daher gilt die vorgezogene Wahl auch als Test für einen geordneten demokratischen Übergang in dem überwiegend muslimisch geprägten Land in Südasien. Wahlberechtigt waren rund 127 Millionen Menschen, 44 Prozent von ihnen jünger als 37 Jahre.
