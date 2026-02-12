Bangladesch wählt neues Parlament - nach Regierungssturz 2024

In Bangladesch können heute fast 128 Millionen Menschen eine neue Regierung wählen. Nach dem Fall von Ex-Ministerpräsidentin Sheikh Hasina 2024 sind die Hoffnungen groß.

In Bangladesch wird erstmals seit dem Sturz der Ministerpräsidentin Sheikh Hasina im Jahr 2024 ein neues Parlament gewählt. 12.02.2026 | 0:23 min

In Bangladesch hat die Wahl zu einem neuen Parlament begonnen.

Gut anderthalb Jahre nach dem Fall der damaligen Regierungschefin Sheikh Hasina gilt die vorgezogene Wahl auch als Test für einen geordneten demokratischen Übergang in dem Land in Südasien. Fast 128 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Wahl in Bangladesch: Wohl knappes Rennen zwischen Nationalisten und Islamisten

Die rechts der politischen Mitte stehende Nationalistische Partei Bangladeschs (BNP) geht zusammen mit ihren Partnern als Favoritin in die Wahl. Ihr Spitzenkandidat und aussichtsreicher Bewerber für das Amt des nächsten Regierungschefs ist Tarique Rahman, ein Sohn der früheren Ministerpräsidentin und langjährigen Hasina-Rivalin Khaleda Zia.

Jüngste Umfragen deuteten jedoch an, dass es auf ein knappes Rennen mit der größten islamistischen Partei des Landes, Bangladesh Jamaat-e-Islami, und dem von ihr angeführten konservativ-religiösen Bündnis hinauslaufen könnte.

Wenn das Wasser steigt, sind in abgelegenen Gegenden in Bangladesch die Wege zur Schule schnell abgeschnitten. Doch manche Schulen kommen zu den Kindern, auf Booten. 16.11.2025 | 1:28 min

Bei der Wahl geht es um die Verteilung von 350 Parlamentsmandaten. Von ihnen werden 300 direkt gewählt, 50 Sitze sind für Frauen reserviert.

Mit der Wahl verbinden viele Menschen in dem rund 175 Millionen Einwohner zählenden Land die Hoffnung auf politische Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. Ein wichtiges Thema im Wahlkampf war neben der öffentlichen Sicherheit, Arbeitsplätzen und anderen Wirtschaftsthemen auch die Bekämpfung der Korruption.

Letzte Regierung stürzte 2024 in Bangladesch

Nach Massenprotesten gegen die Regierung und blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften war die zunehmend autoritär agierende Ministerpräsidentin Sheikh Hasina im August 2024 ins Nachbarland Indien geflohen, das ihr seitdem Schutz gewährt.

Orlando Bloom machte 2025 als Unicef-Botschafter mit seinem Besuch darauf aufmerksam, dass finanzielle Kürzungen die Bildung von tausenden Kinder im weltweit größten Geflüchtetenlager in Bangladesch bedrohen. 07.11.2025 | 0:58 min

Politische Aktivitäten ihrer Partei Awami-Liga, die die Wahl sieben Monate vor Hasinas Flucht gewonnen hatte, sind ihr seither untersagt, Kandidaten der Organisation für die Wahl nicht zugelassen. Nach der Flucht Hasinas wurde eine Übergangsregierung unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus eingesetzt.

Landesweit sollten fast 900.000 Sicherheitskräfte, darunter Soldaten und Polizisten, die Sicherheit bei der Stimmabgabe gewährleisten. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) gerechnet.

Quelle: dpa