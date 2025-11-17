Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina im Exil zu Tode verurteilt

Hinrichtung unwahrscheinlich:Bangladesch: Ex-Regierungschefin Hasina zu Tode verurteilt
Unter anderem wegen Anstiftung zum Mord ist gegen Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina die Todesstrafe verhängt worden. In der Hauptstadt Dhaka brach Jubel aus.
Bangladeschs ehemalige Regierungschefin Sheikh Hasina ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Das Internationale Straftribunal des Landes sprach die 78-Jährige und zwei ihrer Helfer am Montag wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im vergangenen Jahr schuldig.
Richter Mozumder sagte im voll besetzten Gerichtssaal, Hasina sei wegen Anstiftung und Anordnung von Morden sowie Untätigkeit zur Verhinderung der Gräueltaten schuldig gesprochen worden. Das Gericht habe daher entschieden, die Todesstrafe gegen sie zu verhängen.
Studentenproteste mit Polizeigewalt bekämpft
Hasina hatte Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert. Im Sommer 2024 führten Studenten Proteste gegen Hasina an. Bei dem Versuch, diese gewaltsam niederzuschlagen, wurden nach UN-Angaben 1.400 Menschen getötet. Laut Anklage soll sie direkten Befehl gegeben haben, auf Demonstranten schießen zu lassen. Im August 2024 floh Hasina per Hubschrauber nach Indien. Die Armee in Bangladesch setzte daraufhin eine Übergangsregierung ein.
Die frühere Regierungschefin, die sich noch immer in Indien aufhält, wurde in Abwesenheit verurteilt. Sie hatte sich der Anordnung des Gerichts widersetzt, für den Prozess nach Bangladesch zurückzukehren.
Hasina: Urteil "politisch motiviert"
Hasina wies das Urteil in einer Erklärung als "voreingenommen und politisch motiviert" zurück. Der Schuldspruch gegen sie habe von vornherein festgestanden. Sie sprach dem Gericht, das einer Regierung "ohne demokratisches Mandat" unterstehe, jegliche Legitimität ab.
Dass sie aus dem Exil zurückkehrt und hingerichtet wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Regierung in Neu-Delhi hat Auslieferungsanträge aus Bangladesch bisher ignoriert.
Schuldspruch als Massenevent in Dhaka
Die mit Spannung erwartete Urteilsverkündung wurde live im nationalen Fernsehen übertragen. Während der Urteilsverkündung umstellten Sicherheitskräfte das Gericht.
In der Hauptstadt Dhaka waren tausende Polizisten im Einsatz. Am Montag versammelten sich Menschenmassen, um das Urteil zu feiern und Nationalflaggen zu schwenken.
Chancen auf ein Polit-Comeback Hasinas "sehr gering"
Die Denkfabrik International Crisis Group erklärte, die "politischen Auswirkungen" des Urteils seien "erheblich". Die Aussichten auf ein politisches Comeback der Ex-Regierungschefin in Bangladesch seien nun "sehr gering".
Seit dem Ende der autokratischen Herrschaft von Hasina befindet sich Bangladesch in einer politischen Krise. Der Wahlkampf für die für Februar 2026 erwarteten Wahlen wurde von Gewalt überschattet.
