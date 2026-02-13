  3. Merkliste
Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn kurz vor Wiedereröffnung

Nach Sicherheitsvorfall:Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn wird wieder aufgenommen

|

Nach einem Sicherheitsvorfall am Flughafen Köln/Bonn und teilweiser Sperrung sollen die Terminals bald wieder geöffnet werden. Reisende können bald wieder durch die Kontrollen.

Nordrhein-Westfalen, Köln: Blick auf den Flughafen Köln Bonn. Archivbild

Auf dem Flughafen Köln/Bonn ist der Sicherheitsbereich gesperrt worden, sodass vorerst keine Passagiere mehr abfliegen können.

Quelle: dpa

Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung soll der Flughafen Köln/Bonn in Kürze wieder vollständig geöffnet werden. "Wir stehen jetzt kurz vor der Öffnung, wir haben die Maßnahmen fast abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Dann könnten die Reisenden wieder durch die Sicherheitskontrolle zu ihren Fliegern.

"Die Wiedereröffnung steht kurz bevor, es kann sich nur um wenige Minuten handeln, bis wir hier fertig sind.

Sprecher der Bundespolizei

Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden. Die Bundespolizei erklärte:

Es besteht akut keine Gefahr für Leib und Leben von Menschen, es ist eine vorsorgliche Maßnahme, die wir als Polizei treffen.

Sprecher der Bundespolizei



Quelle: dpa, ZDF

