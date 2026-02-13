Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn kurz vor Wiedereröffnung

Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung soll der Flughafen Köln/Bonn in Kürze wieder vollständig geöffnet werden. "Wir stehen jetzt kurz vor der Öffnung, wir haben die Maßnahmen fast abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Dann könnten die Reisenden wieder durch die Sicherheitskontrolle zu ihren Fliegern.