Weiberfastnacht: Narren feiern Beginn des Straßenkarnevals

Mit "Alaaf" und "Helau": Um 11:11 Uhr starteten Narren und Jecken in Köln, Mainz und Düsseldorf in den verregneten Straßenkarneval - die Weiberfastnacht markierte den Auftakt.

Mit Weiberfastnacht beginnt die Hochzeit des Straßenkarnevals – auch bekannt als "Schmutziger Donnerstag“. In Köln strömen die Menschen auf die Straßen, besonders rund um den Alter Markt. 12.02.2026 | 3:24 min

Unter Regenschirmen und durchsichtigen Capes hat um 11.11 Uhr der Straßenkarneval im Rheinland begonnen. Trotz der widrigen Umstände schunkelten Tausende Feiernde in der Innenstadt von Köln. Nach einem Rezept zum Durchhalten gefragt, sagte Prinz Niklas I. der Deutschen Presse-Agentur:

Einfach Sonne im Herzen, dann klappt das auch bei Regen. „ Prinz Niklas I., Kölner Dreigestirn

In Düsseldorf gehört zu Weiberfastnacht die Stürmung des Rathauses durch die "Möhnen", ein rheinisches Dialektwort für ältere Frauen. In Bonn greifen die Waschweiber an. In Mainz wird rund um den Fastnachtsbrunnen gefeiert. Die eine oder andere Närrin ist auch auf Krawattenjagd, wobei die Sitte des Schlips-Abschneidens zunehmend selten wird. Auch fernab der Karnevalshochburgen am Rhein werden landauf, landab Rathäuser von Narren gestürmt und bis Aschermittwoch die Herrschaft übernommen.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft rechnet zum Karneval mit einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro. Bei der Gastronomie, aber auch im Einzelhandel klingeln die Kassen. 09.02.2026 | 0:28 min

Vor allem Köln war am Vormittag wieder das Ziel Tausender Karnevalstouristen, wobei der Andrang vermutlich aufgrund des schlechten Wetters zunächst geringer ausfiel. Die Kölner Polizei setzt bis zu 1.500 zusätzliche Beamte ein. Das Ordnungsamt schickt bis zu 400 Mitarbeiter und rund 2.600 Sicherheitskräfte von externen Dienstleistern in den Einsatz.

Höhepunkt des Straßenkarnevals sind die Rosenmontagszüge am kommenden Montag, bevor das bunte Treiben mit dem Aschermittwoch endet.

