Update am Abend: Beschädigte Demokratie, beschädigtes Amt

die Wahl neuer Richter und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht sollte eigentlich eine Formalie im Bundestag sein. Ein eingespieltes Verfahren zwischen demokratischen Parteien, das normalerweise geräuschlos über die Bühne geht. Doch die schwarz-rote Koalition ist beim Versuch, neue Richter ins Amt zu wählen, nicht wie zuvor spekuliert an der notwendigen Zweidrittelmehrheit, sondern an sich selbst gescheitert.

Am Freitagmorgen hatte die Union vom Koalitionspartner SPD die Absetzung der heute geplanten Wahl von deren Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf von der Tagesordnung des Bundestages verlangt. Andernfalls werde sich die Union beim Wahlgang zu der in der CDU/CSU besonders umstrittenen Brosius-Gersdorf enthalten. Die Union verwies auf Plagiatsvorwürfe - die allerdings hoch umstritten sind.

Es folgten Szenen, die man schon beim gescheiterten ersten Kanzlerwahlgang von Friedrich Merz im Bundestag gesehen hatte. Hektische Debatten auf den Fluren, nervöse Fraktionschefs, manche würden sagen: Chaos. Letztlich wurden alle drei für den Freitag geplanten Richterwahlen von der Tagesordnung genommen - mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen und Linken. "Ein Desaster", sagt nicht nur die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Im Fokus auch Unionsfraktionschef Jens Spahn, der nicht für eine einheitliche Linie unter seinen Abgeordneten sorgen konnte.

Nach diesem Tag bleiben eigentlich nur Verlierer. Die schwarz-rote Koalition steht vor der nächsten Belastungsprobe, die demokratischen Parteien im Bundestag konnte keine Mehrheit organisieren. Und auch das Amt der Verfassungsrichter ist beschädigt. "Das was hier gemacht worden ist, ist wirklich eine Beschädigung die diese Frau und diese Funktion nicht verdient hat", sagt ZDF-Rechtsexperte Christoph Schneider.

Wirklich nur Verlierer? Vielleicht nicht ganz. "Hach, ist das schön", hörte man AfD-Chefin Alice Weidel heute im Bundestag gut gelaunt sagen.

Gedenken an Völkermord von Srebrenica

Vor 30 Jahren wurde in Srebrenica ein Völkermord an den Bosniaken begangen. Das schwerste Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufarbeitung dauert bis heute an.

Meine Kollegin Emina Mujagić hat mit einer Betroffenen gesprochen, die beim Völkermord ihren Ehemann verloren hat. "Ich habe immer gehofft, dass er wiederkommen wird. Unabhängig davon, wie viele Jahre vergangen sind", schildert Kadefa Rizvanović. 30 Jahre danach kämpft sie weiter für Sichtbarkeit und gegen das Vergessen.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump will Waffen über Nato an Kiew liefern: Die USA wollen der Ukraine wieder neue Waffen liefern - diesmal über die Nato, sagt Präsident Trump. Auch Patriot-Raketen könnten Teil des Pakets sein. Die USA wollen der Ukraine wieder neue Waffen liefern - diesmal über die Nato, sagt Präsident Trump. Auch Patriot-Raketen könnten Teil des Pakets sein.

Gemeinsam für den Wiederaufbau: Auf einer internationalen Konferenz in Rom haben europäische Staatschefs der Ukraine ein Hilfspaket in Höhe von 2,3 Milliarden Euro zugesichert. Ein Überblick.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Fußball-EM der Frauen

Bei der EM in der Schweiz wollen sich die DFB-Frauen am Samstag gegen Schweden den Gruppensieg holen (21 Uhr Anpfiff, live im ZDF). Ein Sieg muss her für das Team von Christian Wück.

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand.

Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 bieten wir in einer ausführlichen Zusammenfassung an. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Derweil wirft auch die neue Bundesligasaison ihre Schatten voraus: Der DFB hat den Spielplan heute veröffentlicht.

Erste Saison mit 14 Teams : Frauen-Bundesliga: Der Spielplan steht Der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison der Frauen steht. Zum ersten Mal werden 14 Teams in den Kampf um die Meisterschale gehen.

Bild des Tages

Quelle: AFP/dpa/Dimitar Dilkoff

Ein Pariser Wahrzeichen ist wieder komplett: Mehr als ein Jahr nach dem Absturz des Mühlrads am Pariser Varieté-Theater Moulin Rouge drehen sich die Flügel wieder. Das Kabarett feierte die Inbetriebnahme des Rads am späten Donnerstag mit einer Tanz-Show vor dem Theaterhaus.

Ein Lichtblick

Quelle: AP/Denver Museum of Nature & Science

Ein Museum in Denver im US-Bundesstaat Colorado, das für seine Dinosaurierausstellungen bekannt ist, hat einen fossilen Knochenfund gemacht, der näher an seinem Wohnort liegt, als man je erwartet hätte: nämlich unter seinem eigenen Parkplatz. Das Fossil kam aus einem Loch, das mehr als 230 Meter unter der Erde gebohrt wurde, als im vergangenen Winter nach einer möglichen geothermischen Heizung für das Museum gesucht wurde. Die Bohrung war nur wenige Dutzend Zentimeter breit.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Dinosaurier zu treffen, war daher selbst in einer Region mit einer großen Anzahl solcher Fossilien äußerst gering. "Das ist wie eine Nadel in einem Heuhaufen zu finden", so James Hagadorn, Geologe im Museum of Nature & Science Denver.

Streaming-Tipp für den Feierabend

Alles für ein langes Leben? Lucas (35) folgt täglich einer festen Routine, zu der Supplements, Infusionen, Rotlicht- und Kältetherapie gehören. Auch Anastasia (25) sieht in Longevity den Schlüssel für ein erfülltes Leben, trainiert bis zum Umfallen. Die Folge: Ihre Gesundheit nimmt Schaden. 37°Leben begleitet den Unternehmer und die Studentin im Alltag. Was für den einen zur Existenz wurde, überfordert andere körperlich und mental. ("Alles für Longevity?", 27 Minuten)

