VW schließt erstmals Werk in China - Ausrichtung auf E-Autos

Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Schließung des gemeinsamen Werkes von Europas größtem Autokonzern und dem staatlichen Konzern Saic berichtet. Demnach soll die endgültige Schließung im zweiten Halbjahr schrittweise erfolgen und die verbleibende Produktion in das benachbarte Werk Yizheng verlagert werden. Es handele sich um die erste vollständige Schließung eines VW-Werks in China

VW-Werk in Nanjing in schwieriger Lage

Der benachbarte, rund 70 Kilometer entfernte Standort in Yizheng soll dafür erweitert werden. Bisher bauen Volkswagen und SAIC dort die Modelle Tharu, Lavida XR, Polo Plus und T-Cross. In Yizheng profitiere Volkswagen dagegen von einem bestehenden Netz von mehr als 100 Zulieferern, erklärte der Sprecher. Dem Bericht des "Handelsblatts" zufolge will Volkswagen das Areal in Nanjing an die Stadt zurückgeben.