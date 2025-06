Stellenabbau: 20.000 Beschäftigte verlassen VW freiwillig

Stellenabbau bis 2030 : 20.000 Beschäftigte verlassen VW freiwillig

03.06.2025 | 14:11 |

Volkswagen will in den kommenden Jahren massiv Stellen abbauen. Viele Mitarbeiter werden dem Konzern zufolge freiwillig in den Vorruhestand gehen oder nehmen Abfindungen an.