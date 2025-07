Volkswagen trennt sich von Personalchef Gunnar Kilian

Von der Arbeitnehmerseite war zu hören, dem 50-Jährigen habe der Rückhalt für eine Vertragsverlängerung gefehlt. Diese Entscheidung wäre in wenigen Monaten fällig gewesen. Kilian habe in seiner Funktion als Personalchef "in oft turbulenten Zeiten als herausragender Diplomat zwischen den Beteiligten vermittelt", wird die Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo in einer Mitteilung des Betriebsrates an die Belegschaft zitiert. Cavallo betont aber auch: