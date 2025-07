Erste Saison mit 14 Teams: Frauen-Bundesliga-Spielplan steht

So sehen die neuen Bälle der Bundesliga-Saison 2025/26 aus. Quelle: imago

Der Spielplan für die erste Bundesliga-Saison der Frauen mit 14 Teams steht. Am 6. und 19. Spieltag kommt es zu den beiden Topspielen zwischen Meister FC Bayern München und Herausforderer VfL Wolfsburg. In der Hinserie (10. bis 13. Oktober) wird in Wolfsburg gespielt, in der Rückserie (20. bis 23. Februar) in München.

Schon weit vor der Veröffentlichung des Spielplans war bekannt, dass die Münchnerinnen am 6. September in der EM-Arena gegen Bayer Leverkusen die Spielzeit eröffnen. Nach Angaben des FC Bayern sind schon zwei Monate vorher 25.000 Tickets verkauft.

RB Leipzig beginnt wieder gegen Köln

Die Fußballerinnen von RB Leipzig treffen zum Auftakt auf den 1. FC Köln. Zum dritten Mal hintereinander sind die Kölnerinnen damit erster Kontrahent des Teams von Trainer Jonas Stephan. In der Zeit vom 5. bis 8. September reisen die RB-Frauen allerdings diesmal in die Domstadt.

Danach kommt es knüppeldick für die Leipzigerinnen. Erster Heim-Kontrahent ist der FC Bayern München (12.-15. September), anschließend geht es zu Eintracht Frankfurt (19. - 22. September).

Union-Frauen eröffnen Saison gegen Mit-Aufsteiger

Die Frauen des 1. FC Union Berlin beginnen ihre Premieren-Saison in der Bundesliga mit einem Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei. Am ersten Spieltag kommt der Mit-Aufsteiger 1. FC Nürnberg nach Köpenick. Das Spiel wird zwischen dem 5. und 8. September stattfinden. Die genauen Anstoßzeiten der ersten Spieltage werden demnach in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Am letzten Spieltag der Saison (17. Mai 2026) reisen die Eisernen Ladies zu Spitzenteam Eintracht Frankfurt. Die Double-Siegerinnen vom FC Bayern München kommen am 23. Spieltag (24. bis 27. April 2026) in die Alte Försterei. In der vergangenen Spielzeit hatten die Berlinerinnen mit mehr als 7.000 Fans pro Spiel selbst in Liga zwei den höchsten Zuschauerschnitt im deutschen Fußball der Frauen.

