Mit nur elf Jahren das Abitur in der Tasche - die Leistung von Lina Heider aus Bonn sorgte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen in ganz Deutschland. Doch inzwischen hat die Geschichte für die Familie eine belastende Wendung genommen. Denn statt in Ruhe mit ihrer Tochter feiern zu können, steht die Familie plötzlich im Zentrum einer Kampagne in den sozialen Medien