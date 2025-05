Indien-Pakistan: Szene aus PC-Spiel geht als Kriegsbericht viral

Auch ein tausendfach geteiltes und hunderttausendfach angesehenes Video , das Chaos nach einem angeblichen Angriff in Pakistan zeigen soll, stammt aus dem Krieg im Nahen Osten: Social-Media-Nutzer veröffentlichten es bereits vor drei Wochen auf unzähligen Accounts, regelmäßig mit entsprechenden Hashtags wie "#Gaza" oder "#Palastine". In dem Clip sprechen die Menschen arabisch - keine in Pakistan übliche Sprache.