Indien greift Flugabwehr in Pakistan an

Pakistan: Haben 25 Drohnen abgeschossen

Der pakistanische Armeesprecher Ahmad Sharif sagte, Indien habe mit Drohnen angegriffen. Die Flugabwehr habe 25 davon abgeschossen. Diese hätten unter anderem ein militärisches Ziel nahe der Millionenstadt Lahore angegriffen. Das Gelände sei beschädigt worden, vier Soldaten seien verletzt. In der Provinz Sindh sei eine Zivilperson getötet und eine weite verletzt worden, als Drohnentrümmer auf bewohntes Gebiet gestürzt seien. Eine weitere Drohne sei in Rawalpindi nahe der Hauptstadt Islamabad zu Boden gegangen. Lokale Medien berichteten zuvor vom Abschuss zweier Drohnen in der Provinz Punjab, deren Hauptstadt Lahore ist.

Mindestens 13 Tote durch pakistanischen Artilleriebeschuss

Mehr als 30 Tote nach indischen Angriffen

Pakistan: Abschuss von Drohnen

Nach Angaben der zivilen Luftfahrtbehörde in Pakistan wurden am Donnerstag zudem mehrere Flughäfen vorübergehend geschlossen. Demnach war der Betrieb an den Flughäfen in den Millionenstädten Islamabad, Karachi, Lahore sowie in der nordöstlichen Stadt Sialkot nahe der indischen Grenze bis zum Mittag Ortszeit eingestellt. Pakistan hatte auch in der Nacht zu Mittwoch seinen Luftraum vorübergehend geschlossen und den Betrieb an den Flughäfen Islamabad und Lahore zeitweise eingestellt.