Indien-Pakistan-Konflikt: Fake News über angebliche Flut

Ein reißender Fluss mit braunem Wasser tost durch ein enges Tal. "Überschwemmungen in Muzaffarabad", steht als Beschreibung zu dem Clip, der bei X gepostet wurde . Allein dieses Video wurde 1,6 Millionen Mal in dem Sozialen Netzwerk angezeigt. "Jetzt ertrinkt Pakistan in den Fluten. In ganz Muzaffarabad wurde der Notstand ausgerufen. Überall herrscht Massenpanik", schreibt ein anderer Nutzer. Auch in etlichen weiteren, weit verbreiteten Videos überfluten braune Wassermassen Straßen oder Täler.