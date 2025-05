Rente mit 57? Fake News zu Geflüchteten aus der Ukraine

Das Gerücht existiert seit Jahren, aber in den vergangenen Wochen wird es offenbar wieder vermehrt in Sozialen Medien verbreitet: Geflüchtete aus der Ukraine hätten im deutschen Rentensystem einen Sonderstatus, dürfen angeblich deutlich früher in Rente gehen als Einheimische. Das ist jedoch frei erfunden - in Wirklichkeit plant die neue Bundesregierung mit ihrer neuen Migrationspolitik sogar, Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine einzuschränken. Wie ist die Situation tatsächlich? Woher kommt die Falschinformation - und was will die neue Koalition verändern? ZDFheute mit einem Überblick.