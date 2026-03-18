Update am Morgen: Merz mit Gesprächsbereitschaft Richtung Trump?

Guten Morgen,

wenn Friedrich Merz heute um 14 Uhr im Bundestag ans Rednerpult tritt, gibt er eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Dort steht die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit auf der Agenda.

Doch zentrales Thema seiner Regierungserklärung dürfte der Iran-Krieg werden. Am Abend hatte US-Präsident Donald Trump Deutschland und andere Nato-Länder scharf kritisiert. Dass die Hilfe bei der Absicherung der Straße von Hormus ausbleibe, sei "ziemlich schockierend".

17.03.2026 | 2:18 min

Trump kritisiert auch, dass Deutschland erklärt habe, nichts mit dem Iran-Krieg zu tun zu haben. "Das ist nicht unser Krieg", hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gesagt. Aus dem Mund des Kanzlers klingt das so:

Wir beteiligen uns nicht an diesem Krieg, das haben wir vom ersten Tag an gesagt. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

In seiner zwanzigminütigen Rede, die das ZDF live überträgt, dürfte Merz inhaltlich von dieser Position nicht abweichen. Allerdings könnte sich der Ton zwischen den Zeilen leicht ändern.

Mein Kollege Wulf Schmiese sagt, Merz dürfte Patzigkeit gegenüber Trump heute vermeiden, vielleicht sogar verbal auf ihn zugehen. Denn es war Merz, der im vergangenen Jahr Israel und den USA zur Seite sprang, als sie iranische Atomanlagen bombardierten. Merz sagte seinerzeit im ZDF, Israel mache dort die "Drecksarbeit" für Europa.

Was, wenn sich die Lage irgendwann ändern würde? Wenn zum Beispiel die Vereinten Nationen oder die Nato bei der Lösung des Konflikts stärker involviert wären? Lässt Merz heute zwischen den Zeilen erkennen, dass Deutschland in diesem Fall gesprächsbereit wäre?

Herzliche Grüße aus Berlin,

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

Libanon: Mindestens sechs Tote bei israelischen Angriffen in Beirut: Bei israelischen Angriffen im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Menschen getötet worden. 24 weitere Menschen seien einer vorläufigen Zählung zufolge verletzt worden, erklärt das Ministerium.

Mehrere Golfstaaten melden Drohnen- und Raketenangriffe auf ihr Territorium: Die Flugabwehr "reagiert auf die Bedrohungen durch Raketen und Drohnen aus dem Iran", teilten die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate mit. Die Behörden in Saudi-Arabien und Kuwait melden ebenfalls Angriffe.

USA setzen Bunkerbrecher gegen Stellungen an Straße von Hormus ein: Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus anzugreifen. "Mehrere" der Bomben mit einem Gewicht von jeweils knapp 2,3 Tonnen seien "erfolgreich eingesetzt" worden, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Ausführlich informiert

Der Erfolg von Donald Trumps Militärintervention in Iran ist weiter offen. Kritik kommt aus dem In- und Ausland. ZDFheute live analysiert, wie gefährlich der Krieg den USA werden kann.

ZDFheute live, 17.03.2026, 19:30 Uhr 17.03.2026 | 33:01 min

Was heute noch wichtig ist

Regierungserklärung von Friedrich Merz / Bundesverband der Verbraucherzentralen klagt gegen Netto / Neue Regeln für E-Scooter? 18.03.2026 | 0:52 min

Kindergeld und Regeln zu E-Scootern im Kabinett: Im Bundeskabinett stehen an diesem Mittwoch Vereinfachungen beim Kindergeld auf der Tagesordnung. Familien sollen demnach künftig automatisch Kindergeld bekommen, ohne es aktiv beantragen zu müssen. Die Ministerrunde befasst sich außerdem damit, wie Geschädigte von E-Scooter-Unfällen künftig leichter Schadenersatzansprüche geltend machen können.

Leipziger Buchmesse beginnt: Mit einem Festakt im Gewandhaus wird am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse 2026 feierlich eröffnet. Vor Beginn des Festaktes soll es vor dem Gewandhaus eine Protest-Demonstration geben. Sie richtet sich unter dem Motto "Gegen Zensur und Autoritarismus" gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos). Er war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten.

Staatsanwaltschaft im Høiby-Prozess: Im Vergewaltigungs-Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit will die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekanntgeben, welches Strafmaß sie für Marius Borg Høiby fordert. Unsicher ist allerdings noch, ob der Verhandlungstag wie geplant stattfinden kann. Staatsanwalt Sturla Henriksbø hatte sein Plädoyer bereits am Dienstag abschließen wollen. Weil ein Richter erkrankt war, fiel die Verhandlung vor dem Gericht in Oslo aber aus.

Champions League

Bayer 04 Leverkusen hat den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verpasst. Im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal aus London musste sich die "Werkself" mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. In der ersten Hälfte hämmerte Eberechi Eze (36.) den Ball zum 1:0 ins Netz, in der zweiten Hälfte machte Declan Rice (63.) den Sack zu. Trotz der beiden Gegentore zeigte Leverkusens Torhüter eine starke Leistung und sorgte dafür, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel:

Am Mittwoch ist mit dem FC Bayern die zweite deutsche Mannschaft im Wettbewerb an der Reihe. Nach dem 6:1 im Hinspiel bei Atalanta Bergamo ist der Einzug ins Viertelfinale der Champions League für die Bayern nur noch Formsache.

Im Rückspiel heute Abend ist Trainer Vincent Kompany durch Sperren und Verletzungen zur Rotation gezwungen - warum das für die Münchner sogar ein Vorteil mit Blick auf den Saison-Endspurt sein kann, erläutert unser Autor Maik Rosner.

Das Märchen von Bodö Glimt ist vorbei. Nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel unterliegt der norwegische Fußballzwerg gegen Sporting Lissabon:

Sehen Sie alle Highlights der Champions League ab 23 Uhr im ZDF sportstudio.

Gesagt

Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränkt. Sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen. Dass man sich wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. „ Guido Westerwelle, 2011 in seiner Abschiedsrede als FDP-Vorsitzender

Vor zehn Jahren ist der FDP-Politiker Guido Westerwelle gestorben. Ein Politiker, der als Vorsitzender und Außenminister die Partei geprägt hat, wie wenige vor ihm. Die FDP befindet sich gerade wieder in einer Existenzkrise. Westerwelle würde an die Zukunft der Liberalen glauben, sagt sein Witwer Michael Mronz.

Berlin direkt, 17.03.2026, 11:49 Uhr 17.03.2026 | 6:55 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.03.2026 | 2:34 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch scheint überall die Sonne. Einige Wolken zeigen sich nur an der Nordsee und am Alpenrand. Im Südwesten weht ein sehr lebhafter und böiger Nordostwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad am Alpenrand und 17 Grad am Niederrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.