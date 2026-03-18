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ZDFheute Update

Update am Abend: Regierungskurs im Schatten der Krisen

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Update am Abend:Regierungskurs im Schatten internationaler Krisen

von Katia Rathsfeld

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Katia Rathsfeld

Guten Abend,

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat in seiner Regierungserklärung den politischen Kurs gesetzt. Er rief die EU zu mehr Selbstbewusstsein auf und betonte, dass Deutschland sich nicht in den Iran-Krieg einmischen werde. Gleichzeitig eskaliert der Konflikt weiter und erhöht den politischen und wirtschaftlichen Druck auf Europa. Im Inland legt derweil ein Warnstreik den Berliner Flughafen BER lahm und trifft Tausende Reisende.

Regierungserklärung von Kanzler Merz

  • Das ist passiert: In seiner Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzler Merz eine militärische Beteiligung Deutschlands am Iran-Krieg ausgeschlossen und zugleich mehr europäische Eigenständigkeit betont.
  • Das ist der Hintergrund: Nach Kritik aus den USA und angesichts der Eskalation im Nahen Osten setzt die Bundesregierung auf diplomatische Lösungen, warnt vor neuen Instabilitäten und bereitet sich auf wirtschaftliche Folgen vor.
  • Darum ist das wichtig: Merz zieht mit seinen Aussagen zum Iran-Krieg eine Linie zwischen militärischer Zurückhaltung und politischer Verantwortung. Gleichzeitig macht er deutlich, dass Europa außenpolitisch stärker eigenständig handeln muss.

Friedrich Merz

Merz' Regierungserklärung in voller Länge bei heute im Parlament am 18.03.2026 um 15:13 Uhr.

18.03.2026 | 30:36 min

Iran-Konflikt: Neue Angriffe und Folgen für Europa

  • Das ist passiert: Im Iran-Krieg haben die USA in der Nacht neue Angriffe auf iranische Stellungen an der Straße von Hormus geflogen, während Teheran weiter mit Raketen reagiert und die wichtige Schifffahrtsroute teils blockiert bleibt.

  • Das ist der Hintergrund: Die USA fordern mehr Unterstützung von Nato-Partnern und erhöhen den Druck auf Europa, während der Konflikt durch Angriffe, Gegenschläge und wirtschaftliche Folgen wie steigende Energiepreise weiter eskaliert.
  • Das sagen unsere Korrespondenten und Experten: "Die iranische Spitze ist stark geschwächt", ordnet ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena in Istanbul ein. "Aber das Regime gibt sich weiter stark und siegesbewusst." Sicherheitsexperte Nico Lange kritisiert indes, dass Deutschland und andere europäische Nato-Partner aktuell eine militärische Sicherung der Straße von Hormus ausgeschlossen haben.

ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena berichtet aus Istanbul

ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena in heute Xpress am 18.03.2026 um 09:23 Uhr.

18.03.2026 | 1:19 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Berliner Flughafen steht still

  • Das ist passiert: Am Hauptstadtflughafen BER starten und landen heute wegen des Warnstreiks keine Passagierflugzeuge. Tausende Passagiere in Berlin müssen ihre Reisepläne ändern.
  • Das ist der Hintergrund: Im Tarifstreit wirft Verdi den Arbeitgebern eine Blockade vor, während die Flughafengesellschaft den Streik kritisiert - die nächste Verhandlungsrunde steht bereits an.
  • Darum ist das wichtig: Der Streik zeigt, wie angespannt die Tarifkonflikte im Verkehrssektor aktuell sind und wie schnell zentrale Infrastruktur betroffen ist. Gleichzeitig wächst der Druck auf beide Seiten, im Tarifstreit eine Lösung zu finden.

Alle Flüge sind zum Beginn des Warnstreiks von Verdi am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER gestrichen.

heute Xpress am 16.03.2026 um 08:12 Uhr.

18.03.2026 | 0:21 min

Grafik des Tages

Die Grafik erklärt, welche Arten von Seeminen es gibt.

Die Angst vor Seeminen in der Straße von Hormus ist groß und befeuert Sorgen um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung. Welche Arten von Seeminen gibt es? Die Grafik erklärt es.

Ratgeber: Wie man Smarthome-Systeme vor Cyberangriffen schützt

Ein vernetztes Zuhause ist praktisch: Heizung, Rollläden, Licht - alles funktioniert automatisch. Doch wo liegen Sicherheitslücken von Smarthomes und wie kann man sie schließen?

Man using smart thermostat, adjusting or lowering heating temperatures at his home. Concept of sustainable, efficient, and smart

Bericht vom 10.03.2026 um 15:28 Uhr.

10.03.2026 | 2:34 min

Sport

In der Champions League steht Teil zwei der Achtelfinal-Rückspiele an. Der FC Bayern München kann dem Duell mit Atalanta Bergamo nach dem 6:1-Auswärtssieg im ersten Aufeinandertreffen gelassen entgegensehen. Spannender dürfte es bei den Partien zwischen dem FC Barcelona und Newcastle sowie dem FC Liverpool und Galatasaray Istanbul werden.

Angespannte Lage vor Bergamo-Rückspiel
:Warum die Personalmisere den Bayern sogar helfen könnte

Fürs Champions-League-Spiel gegen Bergamo muss Bayern-Trainer Kompany sein Team mal wieder umbauen. Womöglich halb so schlimm, die vielen Rochaden könnten für später nützlich sein.
von Maik Rosner
mit Video0:41
Aleksandar Pavlovic hebt den linken Arm und jubelt an der Eckfahne stehend.

Mit dem ZDF-Liveticker bleiben Sie auf dem Laufenden! Und ab 23 Uhr finden Sie hier die Spiele in der Zusammenfassung.

Schlagzeilen

Bayern, München: Spritpreise auf einer Anzeigetafel.

Bas für Übergewinnsteuer: ZDFheute Xpress am 18.03.2026 um 12:59 Uhr.

18.03.2026 | 0:23 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Warum auf der Weide bleiben, wenn es draußen auch schön ist? In Schleswig-Holstein ist gleich eine ganze Rinderherde ausgebüxt und blockierte den Verkehr auf einer Bundesstraße bei Dithmarschen. Bei einem Großeinsatz fingen Polizisten die rund 100 Tiere innerhalb mehrerer Stunden wieder ein.

Ausgebüxte Rinderherde blockiert Bundesstraße

hallo Deutschland, 18.03.2026 um 12:32 Uhr.

18.03.2026 | 1:33 min

Ein Lichtblick

Um den Zustand der Demokratie ist es in vielen Ländern der Welt nicht gut bestellt. Umso erfreulicher ist es, dass unter den Top-Plätzen im Ranking der liberalen Demokratien 2025 viele europäische Länder waren. Deutschland lag auf dem 15. Platz von insgesamt 179 Ländern.

Infografik: Ranking der liberalen Demokratien 2025

Streaming-Tipps für den Abend

Stephan Orth ist Deutschlands bekanntester Couchsurfer. Für das auslandsjournal reist er nach Argentinien und macht alles mit, was seine Gastgeber mit ihm vorhaben. Seine Philosophie: Wahre Verbindungen entstehen nicht durch das Abhaken von Attraktionen, sondern durch das Zuhören, das gemeinsame Erleben und das Teilen von Geschichten. (29 Minuten)

Deutschlands bekanntester Couchsurfer Stephan Ort auf einem Berggipfel in Patagonien

19.03.2026 | 29:07 min

Rezept des Tages: Roll-Döner mit Pfannenbrot

Roll-Döner mit Pfannenbrot

18.03.2026 | 5:36 min

Der deutsche Streetfood-Markt für Döner ist gigantisch: Täglich werden rund zwei Millionen Döner verkauft. Mario Kotaska zeigt, wie man das Gericht auch ohne großen Drehspieß selbst zubereiten kann.

Den Download finden Sie hier: Rezept als PDF.

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