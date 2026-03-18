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Politik
Deutschland

Merz im Bundestag: Europa muss vereint seine Stärke ausspielen

Regierungserklärung:Merz: Europa muss vereint seine Stärke ausspielen

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Kurz vor dem EU-Gipfel hat Kanzler Merz eine Regierungserklärung abgegeben. Europa müsse in der neuen Weltordnung vereint handeln, sagte Merz. Verfolgen Sie die Debatte hier live.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht bei seiner Regierungserklärung im Plenum des Bundestags.

heute im Parlament: Friedrich Merz' Regierungserklärung im Bundestag live

13.10.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz  (CDU) hat die Europäische Union zur machtbewussten Selbstbehauptung auch gegenüber den USA aufgerufen. "Wir wollen uns nicht länger unter Wert verkaufen", sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Wir identifizieren unsere Interessen und identifizieren zugleich die Machtmittel, um diese Interessen durchzusetzen. 

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Merz wies darauf hin, dass die EU 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner habe - "100 Millionen mehr als in den Vereinigten Staaten von Amerika".

Merz: EU muss auch auf Machtpolitik setzen

In einer internationalen Gemengelage, in der Großmächte unverhohlen auf Machtpolitik setzten, müsse die EU ihre eigene Stärke ausspielen, sagte der Kanzler. "Wir lernen: Die anderen sind auch von uns abhängig - nicht nur wir von ihnen", sagte Merz. "Und wir lernen, dass wir das auch einsetzen können, ja, einsetzen müssen." Europa müsse hier "im Sinne einer größeren Selbstachtung" auftreten.

"Die Welt entwickelt sich in eine für uns schwierige Lage, einer Ordnung großer Mächte", sagte Merz. "Wir spüren, wie die Akteure dieser neuen Machtordnung unser Leben beeinflussen und unsere Möglichkeiten eingrenzen."

Vereintes Europa einzige Garantie für "unsere Zukunft"

Unter diesen Bedingungen sei "mehr als je zuvor ein vereintes Europa für uns in Deutschland die einzige Garantie und die wichtigste Garantie, die wir für unsere Zukunft haben". Nur vereint hätten die europäischen Staaten auch "ein Machtpotenzial in unseren Händen in dieser anbrechenden neuen Epoche".

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Analyse
Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtet heute im parlament ab 14:00 Uhr.
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Friedrich MerzPatrick SchniederEUKatherina ReicheBundestag

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